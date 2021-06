Boltenhagen

Das Ostseebad Boltenhagen verfügt über die saubersten Strände mit bester Wasserqualität. Das bescheinigt die erneute Auszeichnung mit der Blauen Flagge für das Jahr 2021, die die Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung seit 1987 vergibt. 44 mal wurde sie diesmal an Badestellen in ganz Deutschland vergeben.

Getestet wurde an der Weißen Wiek, an der Strandklinik, am Hauptstrand, an der Seebrücke und am Redewischer Strand. Die Blaue Flagge ist eine Umweltauszeichnung für Sportboothäfen, Badestelle an Binnenseen und Stränden. Die Auszeichnung wird verliehen, wenn bestimmte Anforderungen bezüglich des Umweltmanagements, der Umweltkommunikation erfüllt sind, ausreichende Entsorgungsbereiche für (Sonder-) Abfälle und Abwasser und Sicherheitsaspekte beachten werden.

In Orten mit Badestellen oder auf dem Gelände von Sportvereinen, wo die „Blaue Flagge“ weht, werden Einwohner, Vereinsmitglieder und Gäste zu sensiblerem Umgang mit Umwelt und Natur aufgefordert und tragen so zu deren Erhaltung bei. Aufklärung von Touristen und Einwohnern zu umweltgerechtem Verhalten sind Schwerpunkte in der Arbeit derjenigen, die diese jährlich verliehene Auszeichnung “Blaue Flagge” erhalten.

Von Juliane Schultz