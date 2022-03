Leipzig

Die saisonale Grippewelle fällt schon wieder aus. Nunmehr das zweite Jahr in Folge. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Auswertung des Instituts für Gesundheitssystemforschung der Barmer-Krankenkasse unter den bei ihr versicherten Erwerbstätigen. Danach waren in Sachsen in der fünften Kalenderwoche dieses Jahres lediglich 13 von 100.000 Beschäftigen mit Anspruch auf Krankengeld wegen Influenza arbeitsunfähig. 2021 waren es rund 20 Personen. Das entspricht einem Rückgang um rund 85 Prozent. Noch geringere Raten gab es damit nur in Thüringen (9) und Niedersachsen (11).

Magerl: „Immunsystem wird weniger trainiert“

Zum Vergleich: Zwischen 2018 bis 2020 lag die Zahl der Krankschreibungen im fraglichen Zeitraum in Sachsen noch zwischen 164 und 258. Barmer-Landesgeschäftsführer Fabian Magerl sieht daraus allerdings auch neue Risiken erwachsen: „Da die Grippewelle jetzt schon zum zweiten Mal ausfällt, gerät die Bevölkerung mit dem Influenzavirus weniger in Kontakt“, warnt er. „Deshalb wird die Grippeschutzimpfung vor allem im kommenden Herbst wichtig, da das Immunsystem nun über zwei Jahre weniger trainiert wurde.“

Das sieht auch die Grippe-Expertin Silke Buda vom Robert Koch-Institut (RKI) so: „Die Besonderheit in dieser Saison ist, dass ein größerer Teil der Bevölkerung wegen der ausgefallenen Grippesaison 2020/21 nicht durch eine natürliche Infektion geboostert wurde.“ Manche andere Länder wie Frankreich weisen deshalb erhöhte Grippe-Zahlen auf. Seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 befürchteten Experten darum immer wieder, dass es etwa für Kliniken und Praxen zu einer massiven Doppelbelastung durch Corona und Grippe kommen könnte.

Spitzenreiter bei Neuinfektionen ist Brandenburg

Normalerweise startet die Grippewelle im November und erreicht ihren Höhepunkt im Februar und März, bevor sie danach wieder stark abflaut. 2018 beispielsweise erkrankten zeitweilig bis zu 1000 Menschen je 100.000 innerhalb nur einer Woche in Sachsen. Derzeit aber spreche nichts dafür, dass es auch nur zu annähernd hohen Fallzahlen komme, ist sich der Barmer-Landesgeschäftsführer sicher. Offenbar sind die strengen Corona-Schutzmaßnahmen der vergangenen Wochen ein Grund, warum die saisonale Grippewelle erneut ausfällt.

Zumal die Krankschreibungen in Sachsen deutlich unter dem Bundesschnitt lagen. Die meisten verzeichnete Brandenburg mit 35, gefolgt von Hessen 25. Bundesweit waren es 18 Grippekranke je 100.000 Erwerbstätige. In der Regel beginnen saisonale Grippewellen nach dem Jahreswechsel, der Höhepunkt wird dann häufig Ende Februar, Anfang März erreicht.

Warum Experten niedrige Influenza-Impfquoten fürchten

Vor diesem Hintergrund wird normalerweise ab Herbst geimpft. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hatte seinerzeit noch vor zu wenig Grippeschutz bei Risikogruppen in Deutschland gewarnt. Bislang lägen die Grippe-Impfquoten auch gemessen an internationalen Empfehlungen zu niedrig, sagte Mertens. Obwohl es in der vergangenen Grippesaison Verbesserungen gegeben habe, lägen die Influenza-Impfquoten bei Menschen über 60 nur bei 30 bis 40 Prozent. „Das ist wirklich zu wenig“, sagte Mertens seinerzeit. Denn es könnte nach dem Ausbleiben in der vergangenen Saison nun eine stärkere Grippewelle geben. Das aber ist in dieser Saison zumindest offenbar nicht eingetreten.

Von Roland Herold