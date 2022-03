Sächsisches Portal für Ukraine-Hilfe geht online – Freistaat will Engagement von Bürgern bündeln

Dresden

Der Freistaat will künftig die Ukraine-Hilfe der sächsischen Zivilgesellschaft bündeln. Am Freitag wurde ein Portal online gestellt, auf dem sich Initiativen und Privatpersonen registrieren können, die Unterstützung für Geflüchtete oder Sachleistungen anbieten. 

Konkret besteht das Portal aus einem Online-Formular, auf dem neben Kontaktdaten der Hilfebietenden auch die Art der angebotenen Leistung, der Ort und die Zeit eingetragen werden sollen. Die Informationen werden dann nach Landkreisen geordnet und sollen den Behörden vor Ort zur Verfügung gestellt werden, so ein Sprecher des Innenministeriums (SMI) auf Nachfrage.

Zum Beteiligungsportal des Freistaates: buergerbeteiligung.sachsen.de

Wie Minister Roland Wöller (CDU) bei der Veröffentlichung erklärte, bewege das menschliche Leid, das durch den Krieg verursacht werden, die Menschen im Freistaat sehr. „Wir können und werden den Kriegsflüchtlingen schnell und unkompliziert helfen“, versprach der Unionspolitiker und zeigte sich beeindruckt, vom Engagement der sächsischen Bürgerinnen und Bürger. „Ein Lichtblick in dieser düsteren Zeit ist die überwältigende Hilfsbereitschaft der Sachsen“, so Wöller.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU, Archivfoto von 2018) Quelle: Monika Skolimowska / dpa

Portal soll Engagement in richtige Bahnen lenken

Laut Staatssekretär Thomas Popp sei die neue Plattform ein verlässliches und sicheres Angebot. „Wir wollen helfen, das Engagement aus der Zivilgesellschaft in die richtigen Bahnen zu lenken“, so die Zielvorgabe. So könnten beispielsweise Unterbringungsangebote, Übersetzungsleistungen und Betreuungsmöglichkeiten unterbreitet werden. Diesen sollen dann von Hilfsorganisationen oder den Kreisen gesteuert werden, „die wiederum direkt Kontakt mit den Hilfesuchenden und Unterstützenden aufnehmen. Hierdurch wird eine zielgenaue Hilfe vor Ort ermöglicht“, hieß es weiter aus dem SMI.

Den Angaben der Behörde waren am Freitag 661 Geflüchtete aus der Ukraine in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht. Am Mittwoch hatte die Landesdirektion Sachsen als Betreiberin bekannt gegeben, dass vorerst alle ankommenden Geflüchteten ohne private Schlafmöglichkeit in der Leipziger Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht werden sollen.

Leipzig startet Hilfskette in die Ukraine

Die Stadt Leipzig hat seit Mittwoch eine umfangreiche Informationsseite für Ankommende mit Hilfsmöglichkeiten, Erklärungen zum Anmeldeverfahren in der Stadt und zu Kontakten online gestellt. Zudem gibt es ein Crowdfunding-Portal der Kommune, auf dem Geld für die unterschiedlichen Hilfsangebote in Leipzig und in der Ukraine gesammelt werden. Am Donnerstagabend fand ein erstes Vernetzungstreffen der Initiativen im Neuen Rathaus statt. Die Messestadt baut zudem zusammen mit der Partnermetropole Krakau (Polen) eine direkte Hilfskette in die Ukraine und in die dortige Hauptstadt Kiew auf.

Koordinierte Infos für Ankommende in Leipzig: www.leipzig.de/ukraine-hilfe

Spendenportal für Hilfsprojekte in Leipzig: www.leipziger-crowd.de/ukraine-hilfe

Von Matthias Puppe

