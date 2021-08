Sächsisches DRK startet Bonusprogramm für Geimpfte

Dresden

Auch in Sachsen gibt es ab sofort ein Bonusprogramm für alle, die sich gegen das Corona-Virus geimpft haben. Wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Mittwoch mitteilte, sollen alle Sächsinnen und Sachsen, die sich haben schützen lassen und damit aktiv zur Pandemiebekämpfung beitragen, von „einer Vielzahl an Gutscheinen und Vorteilsangeboten von über 500 Partnerunternehmen“ profitieren können. Dabei gehe es um Boni bei Reisen, Hotels, Mode, Sport, Gesundheit, Elektronik und aus anderen Bereichen.

Die Angebote werden dabei durch einen langjährigen Partner aus dem Bereich der Mitarbeiterbindung vermittelt, heißt es. Um teilhaben zu können, müssen sich Interessierte auf einem neuen Webportal des sächsischen DRK-Landesverbandes registrieren lassen. Neben dem Namen und Geburtsdatum wird dort eine E-Mail-Adresse verlangt, über die in der Folge quasi als Newsletter Angebote mitgeteilt werden.

Ein Datenabgleich, ob sich die Angemeldeten tatsächlich mit einer Impfung haben schützen lassen, gebe es dabei nicht, erklärte eine Sprecherin auf LVZ-Nachfrage. „Wir sehen das vor allem als Bonusprogramm für alle, die sich wirklich haben impfen lassen.“

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) begrüßte den neuen Impfanreiz des DRK. Das Bonusprogramm sei „ein Dankeschön für alle, die sich haben impfen lassen und sich so solidarisch zeigen. Denn mit einer Impfung schützen Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere.“ Sie persönlich finde auch den Zeitpunkt der Aktion nun mehr als passend: „Denn wichtig ist, dass sich möglichst jetzt viele Menschen impfen lassen, damit wir die Wucht der vierten Welle im Herbst möglichst klein halten. Eine Impfung ist wirksam und sicher“, so Köpping in einer Stellungnahme.

Das Bonusprogramm gelte für alle Personen mit Corona-Schutzimpfung in Sachsen – egal wo sie sich haben impfen lassen. „Es spielt also keine Rolle, ob die Impfung in einem Impfzentrum, bei dem Einsatz eines mobilen Impfteams oder bei Haus- und Betriebsärzten durchgeführt wurde“, teilte das DRK mit.

In Sachsen hatten sich bis zum Mittwoch 2,13 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner mindestens einmal gegen das Corona-Virus impfen lassen. Im Vergleich der Bundesländer liegt der Freistaat sowohl bei der Quote der Erstgeimpften als auch bei den bereits vollständig Geschützten auf dem letzten Platz. Zudem haben sich auch bei den besonderes gefährdeten Seniorinnen und Senioren hier bisher erst 75 Prozent impfen lassen. In den meisten anderen Bundesländern liegt der Anteil der Geschützten in der Gruppe der Ü60 bei 85 bis 90 Prozent.

Das Bonusprogramm im Netz: sachsen.impfvorteile.online

Aktuelle Impfaktionen des DRK: drksachsen.de/impfaktionen.html

Von Matthias Puppe