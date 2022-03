Sächsischer Verein wirbt um Unterstützung für Arbeit mit rumänischen Waisenkindern

Dresden

Das Smartphone fesselt. Damit geht es den Kindern im rumänischen Cristuru Secuiesc, die ohne Eltern aufwachsen, kaum anders als ihren Altersgenossen hierzulande. Borbala Szabo staunt, wie geschickt sie ihre Beziehungen mit diesen Geräten organisieren. Seit anderthalb Jahren leitet die Yogalehrerin das für die Waisenkinder 2009 eingerichtete Bildungs- und Begegnungszentrum in der siebenbürgischen Kleinstadt.

Doch manchmal hat sie den Eindruck, es ist zu viel. Es beunruhigt sie, wenn das Smartphone fast den gesamten Alltag der Kinder bestimmt. Sie spricht von „Schwächung oder dem Verlust unmittelbarer Kontakte zu anderen Menschen, Passivität oder der Störung des Tag- und Nachtrhythmus“. Das, befürchtet sie, könne die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder gefährden.

Digitale Medien: Segen und Fluch

Einerseits seien digitale Medien für viele ein Segen. „Aber sie können zum Fluch werden, wenn man nicht richtig mit ihnen umzugehen versteht“, pflichtet ihr Christiane Thomas von der Rumänieninitiativgruppe Bautzen bei. Der Verein, entstanden aus einer evangelischen Kirchgemeinde heraus, unterstützt bereits seit 1990 Kinder ohne Eltern in der rumänischen Stadt, die fast 10.000 Einwohner hat.

Im Begegnungszentrum und in den Wohngruppen, wo sie zu sechst oder zu acht leben, betreut von einem Erzieher, würden die insgesamt 35 Kinder viel Zeit mit Smartphone und Computer verbringen, weiß Christiane Thomas. Seit Beginn der Corona-Pandemie, als die Kinder kaum raus durften, noch mehr als zuvor. „Manchmal werden sie von Erziehern vor dem Computer ruhiggestellt, wenn sie nicht anders beschäftigt werden können.“

Gefahren wie Bewegungsarmut, Cybermobbing oder Spielsucht seien den meisten nicht bewusst. „Es fehlt an medienpädagogischer Arbeit. Die aber können die Erzieher nicht leisten.“

Deshalb sollen zum einen die Kinder und Jugendlichen geschult werden, die das Begegnungszentrum die Woche über besuchen; zum anderen Fachkräfte, Lehrer und Eltern. „Kompetent, kritisch und kreativ ins Netz“, lautet das Motto des Bildungsprojektes, angelegt auf zwei Jahre.

Geplant seien für 2023 Workshops zu Themen wie Umgang mit dem Smartphone, Informationsflut, Spielsucht; außerdem ein Sommercamp, an dem zusammen mit den rumänischen auch Kinder aus Sachsen teilnehmen können. Zudem soll eine Selbsthilfegruppe entstehen unter dem Namen „Der Aus-Ein-Schalter bist du“.

Spenden dafür gesammelt werden sollen mit „Hoffnung für Osteuropa“, einer Aktion von sächsischer Diakonie und Evangelisch-Lutherischer Landeskirche, die am Sonntag mit einem Gottesdienst im Dom St. Petri in Bautzen eröffnet wird.

Hoffnung für Osteuropa Ziel: „Die Aktion möchte Zuversicht stiften und Perspektiven für Menschen finden, die sonst an den Rand gedrängt werden.“ (Dietrich Bauer, Vorsitzender der Diakonie Sachsen) Prinzip: Der sächsische Verein, die Rumänieninitiativgruppe Bautzen, arbeitet mit dem Partnerverein „Fehérlófia“ in Cristuru Secuiesc zusammen und finanziert das Begegnungszentrum „Kerekudvar“. Eröffnung: 27. Aktion „Hoffnung für Osteuropa am Sonntag Invokavit, 6. März, 10.30 Uhr, im Dom St. Petri Bautzen; es predigt Oberkirchenrat Friedemann Oehme (Referent für Ökumenische Beziehungen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens) Spendenaktion: „Hoffnung für Osteuropa“ wurde 1994 als Solidaritätsaktion von 14 evangelischen Landeskirchen und ihren Diakonischen Werken mit Partnern in Mittel- und Osteuropa gegründet; seit 2011 setzen einige Landeskirchen sie dezentral fort Spenden: 2020 und 2021 wurden für das Tageszentrum „Offenes Haus“ der Evangel. Kirchgemeinde Augsburger Bekenntnis (A. B.) in Sibiu (Hermannstadt) nach Diakonieangaben rund 27300 Euro gesammelt Internet: www.diakonie-sachsen.de; www.rig-bautzen.de

Das Begegnungszentrum hat einen ungarischen Namen: „Kerekudvar“, auf Deutsch: „runder Hof“. Ungarisch ist für die meisten der Bewohner im Kreis Harghita im Szeklerland Muttersprache. Rumänisch lernen die Kinder als erste Fremdsprache in der Schule. Eine zusätzliche Schwierigkeit für sie, wie Bernhard Preiß von der Rumänieninitiativgruppe sagt.

Im Begegnungszentrum werden sie in der Freizeit beispielsweise im Ballett-Tanz geschult, lernen Gesang und Instrumente wie Gitarre, Klavier oder Zither, spielen Theater und basteln. Etwa 95 Prozent von ihnen stammen aus Roma-Familien, wie Borbala Szabo erläutert. „Sie sind sehr musikalisch, musizieren, singen und tanzen gern.“ Ein junger Mann, dort aufgewachsen, inzwischen über 20 Jahre alt, sei aus Holland zurückgekommen und organisiere im Sommer Musik-Sessions.

„Sie können auf diese Weise ihre besondere Begabung ausprägen, zeigen, wer sie sind und was sie können“, fügt Christiane Thomas hinzu. In der Schule hätten viele von ihnen Probleme mit dem Lernen. Dank ihrer künstlerischen Fähigkeiten jedoch bekämen sie mehr Selbstbewusstsein. Von der Stadt würden sie inzwischen für öffentliche Auftritte angefragt.

Die Lebensbedingungen in der Kleinstadt sind hart

Unterstützung mit Spenden durch „Hoffnung für Osteuropa“ habe „Kerekudvar“ bereits 2016 bekommen, berichtet Bernhard Preiß. Damals wurden Frauen in Workshops geschult, um Waisenkinder aktiv zu fördern. Es gebe einen Garten, in dem Gemüse und Kräutertee angebaut würden, außerdem eine Holzwerkstatt.

Im April 1990, als zum ersten Mal ein Dutzend junger Leute aus der Kirchgemeinde St. Petri in Bautzen mit einem Hilfstransport in Cristuru Secuiesc (ungarisch: Székelykeresztúr) eintrafen, bot sich ihnen dort, in Rumäniens zweitgrößtem Kinderheim, ein bestürzendes Bild. Bis zu 600 Kinder seien in einer etwa 80 Jahre alten Schule in Schlafsälen mit 30 Betten untergebracht gewesen, erinnert sich Bernhard Preiß. „Ohne eigene Sachen und Privatsphäre, wie Soldaten.“

2001 wurde das Heim aufgelöst. Seither leben die Kinder in Wohngruppen in Plattenbauten, verstreut in einer Siedlung. Die Lebensbedingungen in der Kleinstadt sind hart geblieben. Viele Bewohner sind arm und sehen keine Perspektive. Kinder ohne Familie haben es doppelt schwer, weil sie noch immer ausgegrenzt werden. Geld vom Staat bekommt „Kerekudvar“ jedoch keins. Die laufenden Kosten trägt die Rumänieninitiativgruppe.

Von Tomas Gärtner