Wer kennt sie nicht: die Göltzschtalbrücke, die erste sächsische Dampflok „Saxonia“ und die berühmten Elberaddampfer in Dresden – genauer gesagt die beiden ersten Exemplare. Vater all dieser, die Geschichte des Freistaats teils bis heute prägenden Kleinode, ist Johann Andreas Schubert. Am 6. Oktober vor 150 Jahren ist er in Dresden gestorben.

Sohn eines Tagelöhners

Dem kleinen Johann Andreas ist es dabei mitnichten in die Wiege gelegt, im Verlauf seines Lebens zu einem der bedeutendsten Sachsen heranzuwachsen. Als achtes von neun Kindern wird er am 19. März 1808 in eine verarmte Tagelöhnerfamilie in Wernesgrün hineingeboren. Schon früh muss er mit anpacken. So hütet er mit sieben Jahren bei Bauern der Gegend Kühe und Schafe, als Zehnjähriger hilft er seinem Bruder Christoph, der als Rußbuttenhändler im Vogtland unterwegs ist. Auf einer dieser Touren verirrt er sich, ist tagelang allein unterwegs und hängt sich in der Gegend von Leipzig einfach an eine Reisekutsche. Insassen sind der Polizeidirektor von Leipzig, Oberhofrichter Ludwig Ehrenfried von Rackel und seine Frau Eleonore. Die beiden beschließen – nach Zustimmung der leiblichen Eltern – den Knirps um Ostern 1818 als Pflegesohn bei sich aufzunehmen und ihm den Besuch der Thomasschule in Leipzig zu ermöglichen.

Doppelter Schicksalsschlag

Zwei Schicksalsschläge ereilen Johann Andreas zwei Jahre später. Im März stirbt sein Vater, im Oktober der Pflegevater. Die Witwe von Rackel kümmert sich weiter um ihn – zunächst auf der Festung Königstein, wo ihr Bruder wohnt und wo Johann Andreas die Garnisonsschule besucht, später in Dresden, wo die schulische Ausbildung am angesehenen Freimaurer-Institut in Dresden-Friedrichstadt fortgesetzt wird.

Ab 1824 studierte er Bauwesen an der Bauschule der Akademie der bildenden Künste zu Dresden. Bereits 1832 wird er in der Elbemetropole zum Professor an der Technischen Lehranstalt, dem Vorläufer der heutigen TU, ernannt. Und er heiratet Florentine Dennhardt, mit der er einen Sohn und eine Tochter hat. Eine dreimonatige Studienreise nach England ermöglicht ihm 1834 tiefe und wichtige Einblicke in das technische Know-how und die Industrialisierung auf der Insel.

Firmengründung in Dresden

Zwei Jahre später gründet Schubert in Dresden die Aktien-Maschinenbau-Anstalt Übigau und entwickelt dort 1837 das erste Elbedampfschiff, die berühmte „Königin Maria“, ein Jahr später den Dampfer „Prinz Albert“. Zugleich begründet er die Sächsische Elbe-Dampfschifffahrts-Gesellschaft mit. Von 1837 bis 1839 konstruiert, entwickelt und baut der Technik-Allrounder die „Saxonia“, die erste deutsche funktionstüchtige Dampflok. Bei der Eröffnung der ersten deutschen Fern-Eisenbahnstrecke zwischen Leipzig und Dresden am 8. April 1839 fährt die „Saxonia“ hinter dem offiziellen Zug her – dieser wird von zwei englischen Loks angetrieben.

Vollzogener Lehrgebietswechsel

Wirtschaftlich hat er mit seiner Firma keinen Erfolg. 1839 kündigt Schubert, wird wieder Hochschullehrer und vollzieht einen Lehrgebietswechsel hin zum Bauingenieurwesen, speziell zum Straßen-, Eisenbahn- und Brückenbau. Als Leiter der Prüfungskommission für den Wettbewerb zum Bau der Göltzschtalbrücke konstatiert er 1845, dass keiner der 81 eingegangenen Vorschläge die statische Sicherheit nachweisen kann und entwirft die Brücke unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen mit statischen Berechnungen sowie Anregungen aus den eingereichten Vorschlägen selbst.

Hoch angesehen und geehrt

Das Ergebnis: die erste statisch berechnete Brücke der Welt, die mit über 26 Millionen Ziegelsteinen auch heute noch als größte Ziegelsteinbrücke auf dem Globus gilt. Sie entsteht zeitgleich mit der kleineren Elstertalbrücke zwischen 1846 und 1851. Zudem avanciert der spätere Träger des Ritterkreuzes des Sächsischen Verdienstordens (1859) und Regierungsrat zum Gründer und Vorsitzenden des Sächsischen Ingenieur-Vereins (1846).

Nach dem Tod seiner ersten Frau vermählt er sich 1855 mit Sophie Eben, mit der er vier Töchter hat. Ab 1859 leitet der universelle Polytechniker ehrenamtlich die Freimaurerschule in Dresden, die er einst selbst besucht hat. Gut anderthalb Jahre nach seiner Emeritierung stirbt Schubert hoch angesehen und geehrt am 6. Oktober 1870 und wird auf dem Matthäus-Friedhof in Dresden-Friedrichstadt beerdigt.

Von Martin Pelzl