Dresden

Bei einer heftigen Debatte über die Bewältigung der Corona-Pandemie flogen am Mittwoch im Sächsischen Landtag die Fetzen. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sprach zunächst von einer erfreulichen Entwicklung der Pandemie, die sich in einer Inzidenz von 4,1 widerspiegele und nunmehr unter dem Bundesdurchschnitt liege. „Wir haben keinen Landkreis mehr, der eine Inzidenz über zehn hat“, sagte die Ministerin.

Dennoch sei die Delta-Variante der Krankheit auf dem Vormarsch. Stand Mittwoch: 41 Verdachts- und 23 bestätigte Fälle im Freistaat. Dass die Impfbereitschaft in der Bevölkerung nicht vorhanden sei, habe eine erste repräsentative und regionalisierte Studie zur Einstellung der Bevölkerung klar widerlegt. Sachsen sei eben nicht das Land der Querdenker und Impfskeptiker.

„Vetternwirtschaft, Korruption, Selbstbereicherung“

Regional gebe es jedoch große Unterschiede, sagte die Ministerin. Insbesondere der Vogtlandkreis oder auch die Stadt Leipzig hätten gezeigt, wie der Pandemie wirksam entgegen getreten werden könne. Köpping ging weiterhin auf die Hilfe für Kinder und Jugendliche in der Pandemie ein. Pauschalen für die Jugendämter seien erhöht, die Sozialarbeit verstärkt, Freiwilligendienste gefördert, Plattformen zur Anhörung erweitert und Treffs für junge Leute unterstützt worden.

AfD-Fraktionschef Jörg Urban rechnete dann für die stärkste Oppositionspartei mit der Regierungspolitik ab, der er „Vetternwirtschaft, Korruption und Selbstbereicherung“ vorwarf. Sämtliche Corona-Schutzmaßnahmen müssten aufgehoben werden. Man habe die Menschen in der Pandemie nur gegeneinander aufgehetzt und die Gesellschaft gespalten. „Was ist das überhaupt für eine Pandemie, in der man den Menschen das rettende Elixier aufdrängen muss?“, so Urban mit Blick auf den Astrazeneca-Impfstoff. Die Staatsregierung sei verantwortlich für über 10.000 Corona-Tote, eine nie dagewesene Staatsverschuldung und ein Daniederliegen der Wirtschaft.

Linke: „Chronische Aufschieberitis“

„Das gerade Gehörte lässt mich sprachlos zurück“, erwiderte CDU-Generalsekretär Alexander Dierks. Die Argumente der AfD seien „zutiefst ekelhaft“ und „blödsinnig populistisch“. Sie biege sich die Fakten ständig so hin und her, wie es ihr passe. So seien in früheren Reden die USA beispielsweise als Vorbild genannt worden, wo die Corona-Infektionen aber auf einem sehr hohen Stand lägen. Im Übrigen sei es naiv zu glauben, ohne wirtschaftliche Verluste aus einer derartigen Krise hervorgehen zu können.

Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt lobte süffisant Köppings Plan, ein Landesgesundheitsamt einzuführen. Seine Fraktion habe bereits Anträge dazu eingebracht, die jedoch von der Regierung abgelehnt wurden. Er äußerte die Befürchtung, dass im Herbst die „chronische Aufschieberitis“ wieder zuschlage. Gute Vorsätze allein reichten nicht, das Virus dürfe nicht unterschätzt werden. Es müsse vielmehr alles Notwendige getan werden, um eine eventuelle weitere Corona-Welle auf niedrigerem Niveau zu halten.

„Urbanscher Textbaustein-Generator“

Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Valentin Lippmann, mahnte, es sei zu befürchten, dass die Delta-Variante des Virus sich in den kommenden Wochen in Sachsen ausbreite. Dem müsse entgegengetreten werden. Der AfD warf er vor, den „Urbanschen Textbaustein-Generator“ anzuwerfen, ohne zu prüfen, ob das Ergebnis einen Sinn mache. „Aber Sie wollen ja offenbar, dass es in Deutschland nicht so vorangeht, wie wir das wollen“, so Lippmann. Er bedauerte erneut die mangelnde Beteiligung des Parlaments an den Corona-Entscheidungen der Staatsregierung.

SPD-Gesundheitsexpertin Simone Lang appellierte, Impfungen seien ein wichtiges Mittel, um die Pandemie im Griff zu behalten. Freunde und Bekannte könnten davon überzeugt werden. In diesem Zusammenhang stelle sich erneut die Frage, ob Kinder geimpft werden sollen. Lang: „Hier kann ich nur dringend empfehlen, sich von den Kinderärztinnen und -ärzten beraten zu lassen.“

Aktuelle Stunden im Landtag

Auf Antrag der AfD-Fraktion fand dann eine Aktuelle Stunde zum Thema Erhöhung des Renteneintrittsalters statt. Die CDU hatte bereits im Vorfeld darauf verwiesen, dass Rentenpolitik die Aufgabe der Bundesregierung sei und nicht der Landesparlamente. Köpping lehnte eine Erhöhung des Renteneintrittsalter ab, dass ihrer Meinung nach einer Rentenkürzung gleichkomme. Die Linke initiierte eine Debatte zur Entwicklung in den Braunkohle-Strukturwandelregionen, wo Gelder nach ihrer Meinung „nicht länger nach Gutsherren-Art“ verteilt werden sollten. In dieser Frage erhielt sie auch die Unterstützung der AfD.

Von Roland Herold