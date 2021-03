Sächsischer Landtag diskutiert Corona-Regeln: Schulen auf – oder zu? 

Dresden

Sachsens Schulen sollen so lange wie möglich geöffnet bleiben – allerdings müssen die Sicherheitsvorkehrungen weiter ausgebaut werden. Das ist das wichtigste Ergebnis einer Sondersitzung der Landtagsausschüsse für Bildung, Soziales und Recht am Montag in Dresden. Dabei ging es insbesondere um die Frage: Wie lange ist die Öffnung noch zu verantworten?

Sachsen plant momentan Schulstart am 12.April

Hintergrund der Diskussion ist die neue Corona-Schutzverordnung, die am Dienstag von der Landesregierung vorgestellt werden soll. Demnach ist unter anderem geplant, nach den Osterferien, ab dem 12. April, wieder Präsenzunterricht – wenn auch ab der 5. Klasse im Wechselmodell – abzuhalten.

Schulöffnungen sollen Normalität bringen

„Die Öffnung von Kitas und Schule mit einem strengen Testsystem, ist richtig und ein wichtiger Schritt zur Normalität für viele Familien im Freistaat“, sagte der CDU-Sozialpolitiker Alexander Dierks, der auch sächsischer Generalsekretär der Union ist. Dies gelte auch in der aktuellen dritten Welle, in der sich die Belastung der Krankenhäuser wieder dem kritischen Punkt nähere. Insgesamt könne man sich aber mit dem Dreiklang aus Testen, Impfen und dem Einhalten von Hygieneregeln „schrittweise aus der Pandemie herausarbeiten“.

Corona-Maßnahmen sollen wöchentlich überprüft werden

Auch die Grünen-Bildungspolitikerin Christin Melcher erklärte: „Das Öffnen beziehungsweise Offenhalten von Bildungseinrichtungen unabhängig vom Inzidenzwert unterstreicht, welch große Bedeutung Kitas und Schule zukommt.“ Allerdings sollten die Maßnahmen künftig wöchentlich überprüft werden – um möglichst schnell reagieren zu können. Und: Es sollte garantiert werden, dass einer der wöchentlich zwei Mal vorgeschriebenen Corona-Tests montags erfolgt. Zudem forderte Christin Melcher ein besonderes Augenmerk für den Grundschulbereich: „Dieser Bereich bereitet mir große Sorgen. Gerade weil es keine Maskenpflicht im Unterricht gibt und Abstände kaum eingehalten werden können, müssen wir mehr tun, um den Betrieb zu entzerren.“

Maskenpflicht auch in Grundschulen vorstellbar

Hintergrund ist eine neue Maskenpflicht, die mit der neuen Corona-Schutzverordnung, im Unterricht ab der Klasse 5 gilt. Auch Luise Neuhaus-Wartenberg, die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, könnte sich eine Maskenpflicht ebenso in den Grundschulen vorstellen – das hätten die Expertenanhörungen im Landtag gezeigt. „Die neue Mutation kann auch Kinder und Jugendliche treffen. Deshalb muss alles dafür getan werden, dass das Testen und für das Personal auch das Impfen funktioniert – nur so können die Schulen geöffnet bleiben“, machte Luise Neuhaus-Wartenberg klar. In diesem Zusammenhang sei es auch wichtig, dass nun für alle Jahrgänge die Schulbesuchspflicht ausgesetzt wird.

Notbremse für Schulen – wenn die Infektionen stark zunehmen

Ähnlich sah es auch die SPD-Gesundheitsexpertin Simone Lang: „Mit der weiterentwickelten Teststrategie und der Möglichkeit zur Impfung für Lehrkräfte sollten Schulen und auch Kindertageseinrichtungen weiterhin im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet bleiben. So bieten wir Kindern einen chancengerechten Bildungszugang.“ Allerdings müsse allen klar sein, sagte Simone Lang, dass es bei einem exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen „auch eine Notbremse für Kitas und Schulen geben muss“.

Von Andreas Debski