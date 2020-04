Der evangelische Theologe Tobias Bilz (55) ist seit dem 1. März Bischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Zuvor war er ein Jahr lang sächsischer Oberlandeskirchenrat im Landeskirchenamt in Dresden. Dort war er als Leiter des Dezernats IV für kirchliche Werke und Einrichtungen, Seelsorge, Gemeindeaufbau und Medien zuständig. Von 2007 bis 2018 war er sächsischer Landesjugendpfarrer.

Bilz wurde 1964 in Dornreichenbach bei Wurzen geboren. Nach seinem Schulabschluss in Pleißa bei Chemnitz ließ sich der Pfarrerssohn zunächst zum Instandhaltungsmechaniker in einer Werkzeugfabrik in Altenburg ausbilden. 1983 begann er sein Theologiestudium am Theologischen Seminar in Leipzig. Studium und Vikariat schloss er 1991 mit dem Zweiten Theologischen Examen ab. Anschließend war Bilz Pfarrer im erzgebirgischen Erlbach-Kirchbach und ab 2001 zusätzlich mit dem Dienst als Jugendpfarrer im damaligen Kirchenbezirk Stollberg beauftragt.

Die sächsische Landessynode wählte Bilz am 29. Februar zum Landesbischof. Im dritten Wahlgang erhielt er 48 von 79 gültigen Stimmen. Bilz lebt in Dresden. Er ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern.