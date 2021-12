Leipzig

Die sächsischen Händlerinnen und Händler bangen ums Weihnachtsgeschäft. Weil seit Ende November nur noch Geimpfte und Genesene einkaufen dürfen und die Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, halten sich viele Kundinnen und Kunden zurück oder bestellen gleich über das Internet. Hinzu kommen deutliche Preissteigerungen. Durchschnittlich sei der Umsatz um 40 Prozent gegenüber Normaljahren zurückgegangen, so der sächsische Handelsverband. Rund die Hälfte der Kunden bleibe im Vergleich zu vor Corona aus.

„Weihnachtsgeschäft ist ein Loch ohne Boden“

„Das Weihnachtsgeschäft ist in diesem Jahr für viele Händler eine Katastrophe“, klagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth. „Was eigentlich der positive Höhepunkt des Jahres sein sollte, ist jetzt oft ein Loch ohne Boden.“ Demnach blicken mehr als 70 Prozent der Handelsunternehmen mit negativen Erwartungen auf die restlichen Tage des Jahres. Handelsunternehmen, die unter 2G-Zugangsbeschränkungen arbeiten, hätten in der vergangenen Woche knapp ein Drittel ihrer Vorkrisenumsätze verloren.

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2021 1. Geld und Gutscheine 2. Lebensmittel (Schokolade und Pralinen) 3. Spielzeug 4. Bücher 5. Kleidung 6. Kosmetika 7. Events/Veranstaltungsbesuche 8. Schmuck 9. Einrichtungsgegenstände 10. CD/DVD 11. Unterhaltungselektronik 12. Smartphone/Tablet/Wearables 13. Reisen 14. Computer 15. Gesundheitsprodukte 16. Sportartikel 17. E-Books 18. Digitale Währungen Quelle: Ernst & Young

In der Leipziger City beispielsweise macht sich der abgesagte Weihnachtsmarkt deutlich bemerkbar. „Auch unter Pandemiebedingungen sind das sehr viele Innenstadtbesucher, die fehlen“, bedauert Heike Melzer von City Leipzig Marketing. Neben Tagestouristen hätten sich viele Leipzigerinnen und Leipziger dort getroffen – einfach so, nach Arbeit und Shopping oder um anschließend zur Weihnachtsfeier zu gehen. Doch auch die Gaststätten schlössen nun bereits 20 Uhr. Fehlender Weihnachtsmarkt, eingeschränkte Gastronomie und 2G-Regelung in vielen Läden bedingten sich daher gegenseitig.

Überdies fallen die beiden verkaufsoffenen Sonntage aufgrund des abgesagten Weihnachtsmarktes weg. Zu spüren bekämen den Wegfall der Besucher im Grunde alle City-Bereiche, darunter die inhabergeführten Läden in den Passagen.

Weniger Passanten in der Innenstadt

In normalen Jahren komme sie durch das Gedränge kaum zur Buchhandlung, sagt Ute Gebhardt, die in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung arbeitet. Und jetzt? „Es ist einfach kein Mensch mehr in der Stadt.“ Am dritten Adventssamstag habe man 20 Prozent weniger Kunden als 2019 gehabt, sagt sie. Das Online-Portal Hystreet erfasste an diesem Tag ein Viertel weniger Passanten in der Grimmaischen Straße als an einem vergleichbaren Samstag Ende Juni dieses Jahres.

Deutliche Worte findet Gordon Knabe, Centermanager des Einkaufszentrums Elbepark in Dresden. „Nach einem abartigen Jahr 2020 schreiben wir ein apokalyptisches Jahr 2021“, sagt er. Die kurzfristige Schließung der Geschäfte kurz vor Weihnachten im Corona-Jahr 2020 sei schlimm gewesen. In diesem Jahr aber sei es noch schlimmer.

Handel bevorzugt Bändchen-Lösung

Peter Lenhardt, Centermanager von Nova vor den Toren Leipzigs, sagt, am Samstag seien 20 000 Menschen im Haus gewesen, statt der üblichen 30 000 im Advent. „Man merkt, dass die Leute nur noch die notwendigen Dinge einkaufen“, sagt er. Sie arbeiteten ihre Einkaufszettel ab. Bummeln durch Geschäfte finde kaum noch statt. Betroffen seien unter anderem Geschäfte, die Weihnachtsdeko verkauften. Lenhardt: „Wir verlieren jeden Tag rund 30 Prozent gegenüber 2020. Und da hatten wir ja auch schon gegenüber 2019 deutlich eingebüßt.“

Nova arbeitet mit dem Bändchen-Konzept. Für viele Kundinnen und Kunden eine massive Erleichterung. Mit Termin und Test erfolgt nur einmal eine Kontrolle. „Ich hoffe, dass wir das weiter so tun dürfen“, sagt Lenhardt, nachdem es in einigen Bundesländern schon untersagt wurde. Das aber sei „Schwachsinn“, weil an wenigen Punkten mit eingewiesenem Sicherheitspersonal kontrolliert werde, statt die ganze Verantwortung auf das oft überforderte Verkaufspersonal zu schieben.

Stichprobenkontrollen sollen genügen

So wird es auch in den Höfen am Brühl in Leipzig gesehen. Centermanagerin Janine Gerhardt sagt: „Die Einführung der Bändchen-Lösung war ein wichtiger Schritt, um das Shoppen für alle Beteiligten etwas angenehmer und reibungsloser zu gestalten.“ Sie erleichtere das gesamte Kontrollverfahren, beschleunige es und führe zu einer Vermeidung von Schlangen vor den Shops. „Die Bändchen werden von unseren Kundinnen und Kunden sowie Mietpartnern sehr gut angenommen und alle sind dankbar für den Service“, unterstreicht die Managerin.

Der HDE steht generell hinter diesem Konzept. „Der Einkauf mit Maske, Abstand und Hygienekonzept ist eine sichere Angelegenheit“, versichert Hauptgeschäftsführer Genth. Die Bändchen-Regelung müsse bundesweit zugelassen werden, damit nicht jeder einzelne Kunde an jeder Ladentür erneut kontrolliert werden müsse. Zudem fordert der HDE, dass künftig Stichprobenkontrollen im Einzelhandel ausreichen sollen.

Im Osten weniger Geld für Weihnachtsgeschenke

Laut einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young wollen die Deutschen in diesem Jahr im Durchschnitt 273 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das sind acht Euro weniger als 2019. Während im Westen 280 Euro veranschlagt werden, sind es im Osten lediglich 249 Euro. Erstmals ist der Onlinehandel neuer Spitzenreiter bei den Ausgaben. Fachgeschäfte, Kaufhäuser und Einkaufszentren liegen dahinter.

