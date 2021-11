UweSteimle wurde 1963 in Dresden geboren, war auf der Sportschule. Nach einer Ausbildung als Industrieschmied studierte er 1985 bis 1989 an der Leipziger Theater-Hochschule Schauspiel. Danach war er an verschiedenen Bühnen Ostdeutschlands und gehörte auch als Autor zum Team des Kabaretts Herkuleskeule in seiner Heimatstadt. 1991 bis 1994 gehörte er zum Ensemble des Dresdner Staatstheaters, später spielte er auch an Stadttheatern von Erfurt und Halle. 1993 wurde er in ganz Deutschland durch das Fernsehen bekannt – in seiner Rolle als besserwisserischer Kommissar Jens Hinrichs in der Krimiserie „Polizeiruf 110“.