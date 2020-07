Dresden

„Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen hässlichen Frauen trinken wir Bier“, sinniert der von Ed O’Neill gespielte Schuhverkäufer Al Bundy in einer Folge der herrlich inkorrekten US-Sitcom „Eine schrecklich nette Familie“. Nun soll Sachsen ja ein Land sein, wo die schönen Mädchen auf den Bäumen wachsen, gleichwohl aber sind die Sachsen auch für ihren Bierdurst berühmt. Das Land hatte einst sogar die größte Gaststättendichte im Kaiserreich und auch nicht wenigen Funktionären der SPD erschien der „sozialdemokratische Saft“ unverzichtbar für die Organisation der Arbeiterschaft, weshalb Vorlagen zur höheren Besteuerung von der Partei ebenso regelmäßig abgelehnt wurden wie Versuche, Tabakprodukte höher zu besteuern.

Es gab zwar in Sachsen durchaus eine starke Abstinenzlerbewegung, aber sie hatte gleichwohl hinzunehmen, dass der Konsum von Bier in der Alltagskultur allgegenwärtig war. So war der Hopfensaft sogar Teil der Beköstigung des Dienstpersonals auf den Staatseisenbahnen.

Es sind Informationen wie diese, die den Reiz eines Aufsatzes von Holger Starke ausmachen, der in Heft 2/2020 der Sächsischen Heimatblätter abgedruckt ist. Starke, Kustos für Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte am Dresdner Stadtmuseum, beleuchtet unter der Überschrift „ Lagerbier, Schokolade und Orientzigarette“ den Aufstieg Dresdens zur Genussmittelmetropole.

Nun galt Bier ja lange als unentbehrliches, tägliches Nahrungsmittel des Volkes. Frühe Almosenstiftungen und Spenden an Arme, Schulen und Hospitäler oder Waisenhäuser beinhalteten zumeist auch die Ausgabe von Bier. So bescherte eine „Klosterspende“ von Herzog Moritz den Dresdner Armen alljährlich zu Fastnacht unter anderem neun Fass Bier aus der Hofkellerei. In höheren Kreisen war Bier dann später nicht mehr so populär.

Siegeszug des Lagerbiers „nach bayerischer Art“ in Sachsen

Dann aber trat mit Beginn der 1830er Jahre in Dresden, Leipzig oder auch dem Vogtland hergestelltes Lagerbier „nach bayerischer Art“ im mittleren wie hohen Bürgertum einen Siegeszug an. Warum? Nun, laut Starke entsprach es mit seinen Eigenschaften – größere Reinheit, Bekömmlichkeit und Gleichmäßigkeit, höherer Alkoholgehalt und Verkaufspreis – dem bürgerlichen Lebensgefühl und gestattete zugleich, sich im Konsum von den unteren sozialen Schichten abzugrenzen. Dort trank man lange noch obergäriges Bier, in höheren (Besserverdiener-)Kreisen goutierte man lieber untergäriges Lagerbier „nach bayerischer Art“.

Societäts-Lagerbierbrauerei zum Waldschlößchen, Lithographie von Hans Anton Williard nach einer Zeichnung von Gustav Täubert. Quelle: Repro

Es waren Braumeister aus Bayern, die seit den 1830er Jahren die Technologie der Untergärung fast überall in Sachsen eingeführt hatten, andererseits waren es dann Privatfinanziers vor allem aus Dresden und Leipzig, denen es Mitte des 19. Jahrhunderts gelang, die berühmte Kulmbacher Bierbrauerei in Franken quasi zu übernehmen. Starke hält fest: „Die Kulmbacher Exportoffensive beruhte also auf sächsischem Kapital.“ Und 1899 schuf dann das Dresdner Bankhaus Gebr. Arnhold gar das spezialisierte Institut der Branche: die Bank für Brauindustrie.

Aber Genussmittel waren nur die eine Seite der Medaille, mehr noch waren die Industrialisierung und Prosperität Sachsens Bergbau, Textilien, Maschinen, Eisenbahn, Autos und Mikrochips zu verdanken. Gut, die Entwicklung verlief keineswegs gleichmäßig – Boom-Phasen folgten oft auch harte Abschwünge. Sachsen konnte jedoch viele Krisen dank der hart arbeitenden, oft aber auch schlichtweg ausgebeuteten Menschen und deren Erfinder- und Unternehmergeist immer wieder überwinden. Daran soll die 4. Sächsische Landesausstellung „Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen“ erinnern, die nach Coronavirus-bedingter Verschiebung nun endlich eröffnet werden konnte.

Der „ Industriegeschichte Sachsens“ ist nun jedenfalls auch die neue Ausgabe 2/2020 der Dresdner Heimatblätter gewidmet, wobei das Themenheft laut Editorial „keinen vollständigen Abriss der Industriegeschichte Sachsens liefert“, wohl aber doch über ein Dutzend Überblicksartikel zu verschiedenen Branchen enthält. Bieten will man „eine gute Mischung aus Beiträgen, die eine landesweite Perspektive haben, und Artikeln, die besondere Orte, Branchen oder Industrielandschaften in den Blick nehmen“.

In vielen Ortsnamen spiegelt sich der Erzbergbau

So gibt es Aufsätze zur Bedeutung des sächsischen Steinkohlebergbaues und zum Beitrag des Technikums Mittweida zur Ausbildung von Ingenieuren für die aufstrebende Industrie. Aus ostsächsischer Perspektive interessant ist ein „Überblick mit Forschungsanregungen“ zu Aufstieg und Fall der Oberlausitzer Industriedörfer zwischen 1834 und 2019. Vermittelt wird aber auch die Reise des Bandoneons von Sachsen nach Buenos Aires und zurück, dabei kommt des Öfteren der Dresdner Bandoneon-Virtuose Jürgen Karthe zu Wort. Thematisch aus dem Rahmen fällt eigentlich nur der letzte Beitrag, in dem Martin Wittig den Hortfund von Pratzschwitz vorstellt und dabei auch über frühlatènezeitliche Fibeln informiert.

Schon der Beitrag zum „sächsischen Erzbergbau im Spiegel der Namen“ ist höchst interessant. So wird festgehalten, dass eine Anzahl von Bergbauortsnamen auf das mittelhochdeutsche Wort „Hütte“ zurückgeht, was auf das Gebäude zum Schmelzen der Erde abzielt. Glashütte ist nach einer Schmelzhütte benannt, in der sogenanntes Glas- oder Glaskupfererz (Silberglanz) aufbereitet wurde. Mit Glasproduktion hat der Name nichts zu tun.

Nachgelesen werden kann zudem ein Abriss zur Industrie- und Wirtschaftsgeschichte von Chemnitz, aber auch ein Essay zur städtischen Industrialisierung in Sachsen, in dem darauf hingewiesen wird, dass die sächsischen Städte anders als im Ruhrgebiet nicht zu Anhängseln der Industrie wurden. „Zwar gehörten Fabrikbauten und Schornsteine zu den prägenden Elementen der Stadtsilhouetten, doch überformten sie die Städte nicht in ähnlich grundlegender Weise wie in den außersächsischen Industrierevieren“, schreibt Sönke Friedreich, der aber auch einräumt, dass das Etikett „Sächsisches Manchester“ für Chemnitz „sehr deutlich auf die identitätsprägende Kraft der städtischen Industrialisierung“ verweist. Grundsätzlich wurde es lange als gutes Zeichen erachtet, wenn Schornsteine qualmten. Besser rauchende Schlote als rauchende Colts!

Dieser Briefkopf zeigt die von 1885 bis 1905 bestehende Polstergestellfabrik in der Spechtritzmühle. Quelle: Repro

Was die Entwicklung der keramischen Industrie in Sachsen angeht, erfährt man, dass sich ab 1863 in Meißen eine bedeutende Ofen- und Wandfliesenindustrie mit einer beachtlichen Vielfalt von Nebensortimenten entwickelte. Grundlage dafür war laut Günter Naumann die von Gottfried Heinrich Melzer „unter großen persönlichen Opfern auf empirischer Grundlage entwickelte“ und 1855 patentierte „Meißner Patentkachel“. Weil Melzer aus finanziellen Gründen seine Erfindung nicht verwerten konnte, überließ er sie dem Meißner Töpfermeister Carl Teichert, der praktisch der Ahnherr eines lange florierenden Unternehmens wurde. Überhaupt war die Meißner Ofenindustrie zwischen den beiden Weltkriegen Marktführer in Deutschland, einfach deshalb, weil von hier die besten Öfen kamen. Fest steht nach der Lektüre dieser informativen, im Einzelfall aber auch trocken zu lesenden Heimatblätter-Ausgabe: Ein Land der Tüftler, Bastler und Schrauber war und ist nicht nur Schwaben, sondern auch Sachsen.

Lars-Arne Dannenberg und Matthias Donath (Hrsg.): Sächsische Heimatblätter Heft 2/2020, Industriegeschichte Sachsens, 114 Seiten, zahlreiche Abb., 14 Euro, ISSN: 0486-8234

Kontakt über: Lars-Arne Dannenberg (Tel. 035795/ 160 10) oder Matthias Donath (Tel. 03521/ 492 07 96)

Von Christian Ruf