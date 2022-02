Sächsische Polizei geht gegen 17 mutmaßliche Impfpassfälscher vor

Chemnitz

Die Polizei hat am Mittwoch in Sachsen Objekte von 17 mutmaßlichen Impfpassfälschern durchsucht. Dabei seien 43 mutmaßlich gefälschte Dokumente im Zusammenhang mit Covid-19 sichergestellt worden, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit. Konkret handele es sich um gefälschte Impfausweise und Impfzertifikate sowie Genesenen-Bescheinigungen und Maskenbefreiungen. Durchsucht wurden 17 Objekte in Chemnitz, dem Landkreis Mittelsachsen und dem Erzgebirgskreis.

Die Strafverfahren richteten sich den Angaben zufolge gegen insgesamt 17 Beschuldigte, acht Frauen und neun Männer. Festnahmen seien nicht erfolgt, hieß es. Angeordnet hatte die Aktion die Staatsanwaltschaft Chemnitz im Rahmen von Ermittlungsverfahren wegen Vorbereitung der Herstellung von falschen Gesundheitszeugnissen sowie des Gebrauchs solcher Dokumente.

Handys und Laptops sichergestellt

Durchsucht wurden laut Polizeiangaben vier Objekte in Chemnitz, vier im Landkreis Mittelsachsen und neun Objekte im Erzgebirgskreis. Dabei seien neben den Fake-Dokumenten auch eine Vielzahl an Handys, Laptops und Speichermedien sichergestellt worden, hieß es.

Gefunden wurden zudem laut Polizei diverse Blanco-Impfausweise, mehrere Bögen mit Impfchargenaufklebern sowie Stempel eines Impfzentrums und eines Arztes. Zudem stellten die Ermittler verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz wie Schlagringe und Schlagstöcke fest.

Von RND/epd