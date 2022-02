Sächsische Mediziner entwickeln Anleitung gegen Cannabis-Sucht

Dresden

Sächsische Medizinerinnen und Mediziner haben eine neuen Therapieansatz für drogenabhängige Jugendliche mit psychischen Störungen entwickelt. Aus einem Forschungsprojekt der Medizinischen Fakultät der TU Dresden entstand eine Handreichung für die therapeutische Arbeit, mit der Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, Ärztinnen und Ärzte für Kinder- und Jugendpsychotherapie, aber auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter künftig arbeiten können.

„Riesenversorgungslücke bei Minderjährigen“

Vor dem neuen Projekt namens „Delta“ (Dresdner Multimodale Therapie für Jugendliche mit chronischem Suchtmittelkonsum) habe es keine nennenswerten Therapieprogramme für Jugendliche unter 18 Jahren gegeben, sagte Dr. Yulia Golub, Leiterin der Spezialambulanz für Suchtstörungen im Kinder- und Jugendalter, am Montag in Dresden. „Wir haben eine Riesenversorgungslücke bei Minderjährigen, die suchterkrankt sind“, konstatierte die Ärztin. Häufigste Ursachen seien Cannabis oder chemische Drogen, Alkohol, aber auch Medienmissbrauch und Spielsucht. Der Erstkontakt mit Drogen finde sowohl bei Jungen wie bei Mädchen oft schon im Alter von 13 Jahren statt.

Innerhalb der vier Jahre seit Bestehen der Ambulanz am Uniklinikum konnten mittlerweile rund 400 Kinder und Jugendliche behandelt werden. Die Wartezeit auf eine etwa 16 Wochen dauernde Therapie betrage derzeit rund drei bis vier Monate, so Golub.

Gemkow: Sorge um Cannabis-Freigabe

„Die Jugendlichen, die zu uns kommen, leiden fast immer an einer begleitenden psychischen Störung“, sagt die Ambulanz-Leiterin. Mädchen hätten häufiger affektive Störungen und Depressionen, eine emotionale Instabilität und den Drang sich selbst zu verletzen. Bei Jungen seien Depressionen, Trauma-Erfahrungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Störungen des Sozialverhaltens und ADHS typisch. Während man aber bisher bestrebt war, zunächst die Sucht einzudämmen und dann die Störungen zu behandeln, würden nunmehr beide Probleme parallel angegangen, um den Teufelskreis zu durchbrechen. Auch die Familien und Angehörigen würden bei der Therapie mit einbezogen.

„Um so mehr besorgt mich der Trend, einzelne Suchtmittel freizugeben“, sagte Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) mit Blick auf die Bundesregierung, die eine teilweise Freigabe von Cannabis diskutiert. Er verknüpfe damit die Sorge, dass „eine falsche Signalwirkung dieser Legalisierung entspringt“ und einer Verharmlosung das Wort geredet werde. Schließlich sei Cannabis auch Ursache für das Entstehen zahlreicher schwerer psychischer Störungen.

Worst Case Psychose

Professor Veit Roessner, Direktor der Klinik für Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Dresden, betont, er mache sich die größten Sorgen, dass man angesichts Fachkräftemangel und Schulabbrecherquote noch mehr verliere, wenn Suchtmittel und Medienkonsum nicht in den Griff bekommen und reglementiert werden. „Nur mit Präventionsangeboten werden wir dem nicht mehr Herr“, so der Klinikleiter. Ihn sorge, dass Cannabis ein positiveres Image als beispielsweise Rauchen habe, das durch staatliche Maßnahmen mittlerweile besser bekämpft werde.

Ganz grob könne man sagen, dass durchschnittlich bis zum 27. Lebensjahr Cannabis negative Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung und -funktionen hat, bei allen, die es konsumieren, warnt der Professor. „Bis hin zum Worst Case – einer Psychose, die dann bis zu einem halben oder ganzen Jahr behandelt werden muss.“ Einsamkeit sei nicht nur das Problem älterer, sondern auch jüngerer Menschen. Mitunter auch aus sogenannten guten Verhältnissen. Zu hoher Medien- und Cannabiskonsum führten dann direkt in die Krise. Die Corona-Pandemie habe das noch verstärkt.

Deshalb führe am persönlichen Kontakt mit diesen Kindern und Jugendlichen kein Weg vorbei. Online-Angebote oder Apps könnten ihn nicht ersetzen, ist sich Roessner sicher. Die Handreichung wurde vom Freistaat mit einer halben Million Euro unterstützt. Beziehbar ist sie über den Hofgrefe-Verlag.

Von Roland Herold