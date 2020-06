Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) wird am Mittwoch in Berlin den Rundfunk-Staatsvertrag unterzeichnen. Über die Ermächtigung durch das Kabinett hat Medienminister Oliver Schenk am Dienstag in Dresden informiert. Damit sei der Weg für die erste Anhörung im Sächsischen Landtag im September frei.

Ab Januar 2021 könnten die Rundfunkgebühren um 86 Cent (und damit erstmals seit zehn Jahren) von derzeit 17,50 Euro auf dann 18,36 Euro steigen.

„Entscheidung nicht unumstritten“

„Wir wissen, dass die Entscheidung über die Rundfunkgebühren nicht unumstritten ist“, sagte Schenk. Er verwies gleichzeitig auf Sparmaßnahmen der Öffentlich-Rechtlichen Sender durch Verzicht auf die Rechte an der Champions League sowie eine Neuregelung der Altersversorgung.

MDR und ZDF wollten in Leipzig eine neue Digitalagentur schaffen. Zudem stelle die ARD eine neue Kulturplattform in Mitteldeutschland in Aussicht. Die Tagesthemen sollen ab September um fünf Minuten regionaler Berichterstattung verlängert werden. Informationen müssten schnell und sachlich bereitgestellt werden in einer Zeit, in der Verschwörungstheorien und Falschinformationen über angebliche alternative Heilmethoden kursierten, so Schenk.

