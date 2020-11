Sächsische Krankenschwester: „Manche sagen, ich würde lügen“

Dresden

Sarah Küttner, 29, arbeitet als Krankenschwester auf der Intensivstation des Dresdner Uniklinikums. Als „Ossilinchen“ berichtet sie seit fünf Jahren auf Instagram, Facebook und ihrem Blog aus ihrem Klinikalltag. Vor einer knappen Woche setzte sie einen wütenden Beitrag ab, in dem sie sich an Corona-Leugner wandte. Hier erzählt sie, wie es dazu kam.

Sarah Küttner, auf Instagram richteten Sie einen Post an Corona-Leugner. Warum?

Ich bin normalerweise keine, die sich mit dem Thema Presse oder Berichterstattung größer auseinandersetzt. Aber seit Corona in den Medien ist, bekomme ich auf Facebook und Instagram, wo ich aus meinem Alltag als Krankenschwester berichte, viele Nachrichten. Zum einen viele gute, von Menschen, die sich bedanken. Aber auch einiges Böses.

Was sind das für böse Nachrichten?

Es gibt Leute, die schreiben mir, die Medien würden lügen und es würde Corona gar nicht geben. Manche beschimpfen mich persönlich und behaupten, alle Corona-Patienten seien Schauspieler von der Regierung – und ich würde das nicht bemerken oder sogar für die Regierung lügen. Das ist alles ein riesiger Schwachsinn.

„Manche schreiben mir, dass sie Schnupfen haben“

Wie gehen Sie mit solchen Vorwürfen um?

Nicht jeder, der mir eine wütende Nachricht schreibt, ist ein Verschwörungstheoretiker. Manche verstehen einfach die Schutzmaßnahmen nicht – und da antworte ich gerne. Ich schreibe dann, dass die Lage bei uns auf Station ernst und die Gefahr real ist. Manche Maßnahmen verstehe ich selbst nicht. Etwa warum die Gastronomie schließen musste, aber Fußball wird gespielt. Andere Leute schreiben mir, dass sie Schnupfen haben und ob das Corona sein könnte.

Kommen Sie auf Ihrer Station mit Corona-Patienten in Kontakt?

Bislang nicht, weil ich auf unserer Intensivstation immer dort arbeite, wo ich gerade gebraucht werde. Aktuell bekommen wir zwar immer mehr Fälle rein, aber im Gegensatz zu beispielsweise Bautzen ist unsere Corona-Station noch ausreichend besetzt. Ich bin beeindruckt, wie unser Krankenhaus immer wieder neue Intensivbetten bereitstellt, erst kürzlich wieder in der Anästhesie. Solche Dinge erfahre ich meistens über unseren hauseigenen Corona-Podcast, den die Klinikleitung übers Intranet bereitstellt.

Sarah Küttner arbeitet als Krankenschwester auf der Intensivstation des Dresdner Uni-Klinikums. Quelle: Albrecht (UKD)/privat

„Während der ersten Welle wurde das Material knapp“

Hat sich durch Corona etwas an Ihrem Klinikalltag verändert?

Auf der Intensivstation ist immer Stress, viel mehr geht da eigentlich gar nicht. Aber durch Corona kamen wir wirklich an Grenzen. Einige Krankenschwestern, die gar nicht auf der Corona-Station arbeiten, mussten in Quarantäne. Da wurde es eng. Während der ersten Infektionswelle wurde auch das Material knapp, also Masken und Handschuhe. Ich habe über meine Kanäle davon berichtet – und bekam daraufhin mehr als 2000 selbstgenähte Masken aus ganz Deutschland und auch Österreich zugeschickt. Die habe ich dann im Kollegium verteilt. Da wurde mir wieder klar, dass die meisten Menschen es gut meinen.

Auf Instagram haben Sie mehr als 10.000 Abonnenten, wie wird man als Krankenschwester ein Social-Media-Star?

Meinen Blog gibt es schon länger, früher habe ich dort Restaurants und Produkte wie Staubsauger oder Föhns getestet. Eines Tages kam die Klinikleitung auf mich zu: Ob ich nicht aus meinem Arbeitsalltag berichten wollen würde. Seitdem habe ich einen Bürotag, an dem ich Inhalte für den Blog oder Instagram produziere. Manche nennen mich hier die „Klinik-Influencerin“.

Von Josa Mania-Schlegel