Warschau

Und ganz am Ende wird es noch feierlich. Warschau und das Grabmal des unbekannten Soldaten. Trommelwirbel, Trompeten, militärisches Salut. Es ist die Gedenkstätte für Polens Freiheit. Hier, im ehemaligen Sächsischen Palaís am Pilsudski-Platz, legt am Mittwochnachmittag Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) einen Kranz nieder, mit Schleifen in Sachsen-Farben. Er gedenkt der polnischen Kriegsopfer. Es ist mehr als nur eine symbolische Geste. Der Görlitzer erweist einem Land die Ehre, um das er sich mehr als andere Politiker kümmert und das er auch wie kaum ein zweiter kennt.

Kranzniederlegung ist Schlusspunkt einer zweitägigen Reise

Die Kranzniederlegung ist der Schlusspunkt einer zweitägigen Reise, die den sächsischen Regierungschef mitten in ein aufgewühltes Polen geführt hat. Begleitet wird er von den CDU-Ministern Sebastian Gemkow (Wissenschaft) und Thomas Schmidt (Regionalentwicklung) und einer 20-köpfigen Wirtschaftsgruppe, zu der auch Leipzigs Messechef Martin Buhl-Wagner gehört. Um Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft – wie eigentlich geplant – geht es bei den Gesprächen zwar auch, der Reiseplan muss aber mehrmals kurzfristig geändert werden. Als Kretschmer am Dienstagnachmittag in Warschau auf dem Frederic-Chopin-Flughafen landet, werden parallel vor dem Präsidentenpalast die neuen polnischen Minister vereidigt. Eine Kabinettsumbildung mit PIS-Chef Jaroslaw Kaczynski als Vizeregierungschef und Schattenmann.

Politische Zäsur an der Weichsel begleitet Kretschmers Visite

Diese politische Zäsur an der Weichsel wird Kretschmers Visite begleiten und auch überlagern. Jörg Brückner, Chef des Verbandes der sächsischen Wirtschaft (VSW), nimmt die Terminverschiebungen pragmatisch. Wirtschaft sei eben auch von der großen Politik abhängig, sagt er. Hauptsache, man bleibe in Kontakt, sagt er. Dazu kommt ein Corona-Ausfall: Der frisch ernannte Wissenschaftsminister Wojciech Murdzek muss passen – angesteckt mit Covid-19. Wobei gerade dieser Termin brisant gewesen wäre. Murdzek gibt in der ohnehin schon stark konservativen polnischen Regierung noch den Hardliner, wird im liberalen Warschau vor allem wegen seiner Attacken auf Lesben und Schwule heftig kritisiert. Das Treffen mit Warschaus Stadtpräsidenten Rafal Trzaskowsi findet aber statt. Wie geplant gleich zum Auftakt. Der Vertreter der Bürgerplattform hatte im Juli bei der Präsidentenwahl nur hauchdünn in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Andrzej Duda verloren.

Ein Zuhörer, dem viel am guten Verhältnis zum Nachbarland Polen liegt

Wo auch immer Kretschmer in den Stunden danach auftritt, es geht vor allem um die politische Zerrissenheit in Polen. Und es geht um das angespannte deutsch-polnische Verhältnis. Beim Sachsen-Empfang in der deutschen Botschaft nutzt Staatssekretär Szymon Szynkowski ( Außenministerium) die Bühne und spricht unverblümt von einem „sehr schädlichen Verhalten“ deutscher Politiker. Der Vize-Marschall des Sejm nennt den Namen nicht, aber jeder weiß hier, wer gemeint ist: Katarina Barley, Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Die SPD-Politikerin hatte die Lage in Ungarn und Polen als „besonders ernst“ bezeichnet, weil dort der Rechtsstaat umgebaut werde. Und deutsche Belehrungen kommen in Warschau seit jeher ganz schlecht an. Das weiß auch Kretschmer, der später bei einem Treffen mit deutschen Korrespondenten in Warschau klare Worte findet. „Solche Worte darf ein deutscher Politiker nicht wählen.“ Kretschmer selbst gibt deshalb in Warschau mehr den Diplomaten, interessiert sich gemeinsam mit seiner Frau Annett Hofmann für Kultur (Lazienki-Museum) wie für Historie (Ringelblum-Archiv im ehemaligen Ghetto). Ein Zuhörer, dem viel am guten Verhältnis zum Nachbarland Polen liegt. In der Adenauer-Stiftung spricht er mit jungen Leuten darüber, wie sich Sachsen und Polen näher kommen können. Vor allem über Verständnis in den Regionen, sagt er und verweist auf die guten Kontakte zur Grenz-Wojewodschaft Niederschlesien. Und: Wenn es politisch schwierig werde, müsse man bei den Gesprächen eben auf andere Felder ausweichen.

Kretschmer : Es wird keine neuen Grenzschließungen geben

Das kommt offenbar gut in Warschau an. „ Sachsen gut, Deutschland schlecht“, sagt ein Gast nachts beim Botschaftsempfang und die Runde nickt. Auch beim heiklen Thema Corona bleibt Kretschmer klar. Nein, es werde keine neuen Grenzschließungen geben, sagt er kategorisch auf Nachfrage in der Korrespondenten-Runde. Da ist es in Warschau schon fünf vor zwölf. Noch ist das Land laut RKI kein Risiko-Gebiet. Aber die Zahlen steigen auch in Polen bedenklich, ab heute gelten hier schärfere Regeln. In Quarantäne, wie Regierungskollege Martin Dulig nach der Wien-Visite, muss Kretschmer nach Warschau aber nicht. Er war also doch zum richtigen Zeitpunkt da.

Von André Böhmer