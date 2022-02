Leipzig

Rote-Beete-Salate, Kartoffel-Sellerie-Waffeln, Schwarzwurzelpüree: Auszubildende aus ganz Sachsen haben sich zum ersten Mal beim interaktiven Leistungswettbewerb Azubi-Christmas-Dinner-Challenge gemessen. Er trat kurzfristig an die Stelle der Sächsischen Jugendmeisterschaften, die der Corona-Pandemie zum Opfer fielen.

Organisiert wurde der Wettbewerb vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Insgesamt 80 Azubis aus allen sächsischen Regionen beteiligten sich und interpretierten ein typisch deutsches Festtagsessen auf sehr kreative und innovative Weise. Im Leipziger Hotel The Westin fand am Donnerstag die Siegerehrung statt.

Festschmaus auch im Video

Die angehenden Facharbeiter sollten im Wettbewerb ihr Können unter Beweis stellen und ihre Familie oder Freunde mit einem Drei-Gang-Menü nach Vorgabe oder einer Weinverkostung verwöhnen und alles – von der Vorbereitung, über die Zubereitung bis zum Servieren – in einem Video festhalten. Dafür erhielt jeder Teilnehmer einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro. Zur Bewertung wurde den Juroren das Video- und Bildmaterial übersendet. Neben der Zubereitung und Anrichteweise der Teller, spielten auch Kalkulation, Saisonalität, Regionalität und Nachhaltigkeit eine Rolle bei der Punktevergabe.

Vor allem Kreativität und Spontanität waren bei den Azubis gefragt. Weil die gastronomischen Betriebe zum Teil geschlossen waren oder nur verkürzt geöffnet hatten, wurden die heimische Küche und das Wohnzimmer kurzerhand zum Gastronomiebetrieb umfunktioniert. Das Ergebnis: Originell und frisch. 15 Azubis durften sich deshalb über lukrative Preise in Kategorien wie Menü, Patisserie, Kreativität oder auch Bestes Veganes Menü freuen.

Chance für neue Kontakte

Dehoga-Hauptgeschäftsführer Axel Klein sagte, die Teilnahme am Wettbewerb werde den Jugendlichen auch helfen, wichtige Kontakte zu knüpfen. Hans-Joachim Wunderlich, Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz mahnte, die Gäste blieben in Corona-Zeiten aus. „Es hilft uns nicht, wenn nach der Pandemie nur die Älteren kommen. Wir brauchen auch junge Gäste.“ Dazu könne der Wettbewerb beitragen.

Das „Beste Menü“ kochte jedenfalls Arno Findeisen vom Landhotel zum Erbgericht Heeselicht in der Sächsischen Schweiz. Ins Elbsandsteingebirge ging auch der 1. Preis in der Kategorie „Wein“ für Maurice Lindemann vom Romantik Hotel Deutsches Haus in Pirna. Jan-Ole Steffens und Kyrill Yurchenko vom Hotel & Ristorante Do Giovanni in Leipzig räumten in den Kategorien „Beste Zusatzaufgabe“ und „Bester Azubi 1. Lehrjahr“ ab.

Zwischen vielen exotischen Gerichten, kochte ausgerechnet Muhamed Drameh, der aus Gambia stammt und jetzt im Vogtland eine Lehre absolviert, den traditionellen Entenbraten mit Klößen und Rotkraut. Dafür gab es den Sonderpreis „Kulinarik verbindet die Welt“.

Von Roland Herold