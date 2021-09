Dresden

Der Freistaat will den Tarifdschungel im Nahverkehr bei Fahrten zwischen den verschiedenen Gebieten der Verkehrsverbünde lichten und bastelt dazu derzeit mit Hochdruck am neuen Sachsentarif. Der soll ab 2023 die bisherigen, teils extrem umständlichen Übergangstarife zwischen den Verkehrsverbünden ersetzen. Um den neuen Tarif passend zu gestalten, startet nun im Freistaat eine umfassende Befragung der Fahrgäste auf den Linien zwischen den Verbünden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Mit der Befragung lernen wir viel über die Wege, die die Fahrgäste im Freistaat täglich zwischen den Verkehrsverbünden zurücklegen“, erklärt Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD). „Die Zahlen und die Antworten der Fahrgäste auf die Fragen sind besonders wichtig, damit wir eine umfassende Da­tengrundlage für den neuen Sachsentarif haben.“

Befragung dauert bis Dezember

Die Befragung startet jetzt im September und dauert voraussichtlich bis Dezember. Der lange Zeitraum ist nötig, damit das Ganze am Ende auch repräsentativ ist, heißt es dazu vom Verkehrsverbund Oberelbe (VVO), der das Vorhaben Sachsentarif federführend vorantreibt. Die Befragung „umfasst sowohl Zeiten, in denen viele Pendler und wenige Ausflügler unterwegs sind, als auch die Herbstferien, in denen es genau andersherum ist“, sagt VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen. „Um möglichst genaue Daten zu erhalten, bitten wir die Fahrgäste um ihre Unterstützung und Mitarbeit.“

Die Fahrgäste erkennen den Angaben des VVO zufolge die Befrager an einem Ausweis sowie dem Smartphone oder Tablet, mit denen die Daten anonym erfasst werden. Die Fahrgäste werden nach ihrem Ticket und dem damit zurückgelegten Weg befragt. Bei Tages-, Monats-, Jahres- und Wochenkarten wollen die Mitarbeiter zudem noch wissen, wie oft sie diese nutzen.

Neuer Tarif soll ÖPNV attraktiver machen

Der konkrete Zeitraum der Befragung sei vom Verlauf der Coronapandemie abhängig: Sollten sich das Mobilitätsverhalten und die Fahrgastzahlen deutlich ändern, wird die Erhebung abgebrochen, da das Ergebnis dann nicht mehr repräsentativ wäre, heißt es vom Verkehrsverbund.

Entsprechend des Beschlusses zwischen den fünf Zweckverbänden und der sächsischen Staatsregierung arbeitet das beim VVO angesiedelte Kompetenzcenter seit Ende 2019 an der Entwicklung eines neuen Tarifs für Fahrten zwischen den Verkehrsverbünden im Freistaat. Die Kosten für die Befragung übernimmt der Freistaat.

Der neue Sachsentarif soll nicht nur die Fahrt in Bus und Bahn für Pendler mit Zeitkarten erleichtern. Land und Verkehrsverbünde wollen damit auch für Gelegenheitsfahrer das Angebot übersichtlicher und den Nahverkehr somit attraktiver machen. Die bisherigen bestehenden Tarifsysteme in den einzelnen Verkehrsverbünden bleiben indes unverändert.

Von Sebastian Kositz