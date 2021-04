Sachsens rote Corona-Grenze – Uniklinik Dresden liefert die Prognosen

Leipzig

Wer genau weiß, wie sich die Corona-Pandemie in Sachsen entwickeln wird, kann die aufwendige medizinische Versorgung besser steuern und eine Überforderung des Gesundheitssystems verhindern. Im Dresdner Uniklinikum wurde dafür das hochmoderne Informations- und Prognosetool „Dispense“ entwickelt. Es prognostiziert für 14 Tage im Voraus, wie viele Klinik-Betten in Sachsens Städten und Landkreisen für die Behandlung von Corona-Kranken benötigt werden. „Dispense“ wird für Sachsen aktuell immer wichtiger.

Zusammenarbeit mit der TU Dresden

Auslöser für die Entwicklung dieses Tools waren die Bilder von pandemie-bedingt überlasteten Kliniken, die Anfang 2020 in Italien, Frankreich und den USA zu sehen waren. In Dresden ging man damals davon aus, dass Corona berechenbarer werden müsste, wenn alle verfügbaren Daten nach statistischen Mustern aufbereitet und daraus dynamische Modelle entwickelt werden. Deshalb wurde dort das Zentrum für evidenzbasierte Gesundheitsversorgung (ZEGV) mit der Entwicklung betraut. Schon im Februar 2020 suchten die Wissenschaftler den Schulterschluss mit Krankenkassen, Gesundheitsämtern sowie weiteren Institutionen, die Daten aus der Krankenversorgung erheben. An Bord geholt wurden auch das Zentrum für Medizinische Informatik sowie das Institut für medizinische Informatik und Biometrie der medizinischen Fakultät der TU Dresden. Vereint gelang es innerhalb weniger Wochen das „Dresdner Informations- und Prognosetool für Erkrankungsverlauf und Bettenauslastung in Sachsen“ (Dispense) zu entwickeln.

Erste Bewährungsprobe in der Weihnachtszeit

Seine erste Bewährungsprobe erlebe „Dispense“ schon in der Weihnachtszeit 2020, als in Sachsens Krankenhäusern zum ersten Mal die Zahl der Corona-Patienten enorm in die Höhe schoss: Mit den „Dispense“-Prognosen konnte rechtzeitig das innerdeutsche Verlegungssystem „Kleeblatt“ aktiviert und Patienten rechtzeitig in andere Bundesländer verlegt werden. Dadurch konnte die Überlastung der sächsischen Kliniken trotz des enormen, kurzfristigen Anstieg abgewendet werden. „Ohne diese Prognosen hätte die Versorgung in der Pandemie reaktiv statt präventiv bereitgestellt werden müssen, mit höchsten Anstrengungen und Einbußen sowohl für die Patienten als auch das Pflegepersonal“, meint heute Professor Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Dresdner Universitätsklinikums, Fakultät Carl Gustav Carus.

Professor Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Dresdner Universitätsklinikums. Quelle: Uniklinikum Dresden

Schwere Krankenverläufe im Fokus

Inzwischen ermöglicht das Tool für ganz Sachsen eine zeitaktuelle und kleinräumige, auf Landkreis- und Krankenhausebene zugeschnittene Modellierung des Infektions- und klinischen Geschehens. Darüber hinaus werden auch bundesweite Informationen zur Entwicklung laborbestätigter Fallzahlen sowie eine Alters- und Geschlechtsverteilung dieser Fälle in das Tool eingepflegt. Damit lassen sich zusätzliche Risikogruppen für schwere Verläufe erfassen. Ein zweiter Datenstrang zeichnet zeitaktuell die Bettenauslastung ostsächsischer Krankenhäuser mit besonderem Fokus auf die intensivmedizinischen Kapazitäten auf.

„Unser ,Dispense’-Tool lässt heute eine verlässliche Prognose des Klinikbettenbedarfs auf Normal- und Intensivstationen in den kommenden sieben Tagen zu“, erläutert Professor Jochen Schmitt, Direktor des ZEGV. „Darüber hinaus ermöglicht es einen Ausblick für die nächsten 14 Tage.“ Für diesen Ausblick unterstellen die Wissenschaftler eine gleichbleibende Infektionsdynamik.

„Dispense“ prophezeit steigende Belegungszahlen

Die Fehlerquote dieser Sieben-Tages-Prognosen wird mit nur noch maximal 12 Prozent für Normalstationen und 15 Prozent für Intensivstationen angegeben. In Zeiten einer sich stark verändernden Infektionsdynamik zum Beispiel durch einsetzende Effekte von Shutdown- oder Lockerungsmaßnahmen steigen die Prognosefehler auf maximal 21 beziehungsweise 38 Prozent.

„Wir beobachten derzeit im gesamten Freistaat mindestens gleichbleibende, überwiegend aber moderat bis stark ansteigende Infektionszahlen“, beschreibt Professor Schmitt die aktuelle Situation. Für alle drei sächsischen Corona-Cluster – also Leipzig, Dresden und Chemnitz – vermelde die „Dispense“-Prognosen daher weiter steigende Belegungszahlen.

Situation in Chemnitz „extrem besorgniserregend“

Das am stärksten betroffene Cluster Chemnitz befinde sich aktuell mit etwa 180 bis 200 belegten Intensivbetten auf dem gleichen hohen Stand wie zum Zeitpunkt des Starts des strengeren Shutdowns in der zweiten Welle am 15. Dezember 2020. „Da mildernde Effekte auf die Belegungszahlen erst mit zwei bis drei Wochen Verzug auf verstärkte Maßnahmen folgen, ist diese Situation extrem besorgniserregend“, meint Schmitt. „Die gleiche Lage sieht das ZEGV-Team in den anderen beiden Clustern. Das Cluster Dresden lag im Dezember bei etwa 200 Intensiv-Patienten, derzeit sind es rund 140 mit ebenfalls steigender Tendenz.

„Die Prognose zeigt ein Heranreichen an die 1300 belegten Betten auf Normalstationen mit sachsenweit 1260 benötigten Betten leider bereits für den 27. April 2021“, sagt Professor Albrecht. „Die 14-Tage-Prognose beinhaltet zudem leider bereits die Überschreitung dieser Zahl, gleichbleibendes Infektionsgeschehen vorausgesetzt.“

Verlegungen nach Dresden und Ostsachsen angelaufen

Die „Dispense“-Prognosen besteht aus je einer separaten Prognose für die drei sächsischen Cluster. „Die Krankenhausleitstelle kann so rechtzeitig Cluster-übergreifende Verlegungen von Patienten disponieren, um stark betroffene Regionen rechtzeitig zu entlasten“, erklärt Professor Albrecht. „Derzeit ist das Cluster Chemnitz besonders betroffen und es finden vorausschauend Verlegungen in die Cluster Dresden/Ostsachsen sowie Leipzig statt.“

Die Forscher verfeinern „Dispense“ immer mehr. „Durch das nachgelagerte Auswerten der Daten lassen sich neue Erkenntnisse über die Veränderung des Infektionsgeschehen gewinnen“, berichtet Professor Albrecht. „Zum Beispiel ändern sich durch die Altersverschiebung die Anteile an Krankenhaus- und intensiv-pflichtigen Patienten.“ Das sei wichtig für die Exaktheit zukünftiger Prognosen.

Experten erwarten weiter hohe Fallzahlen

Trotzdem lässt sich aktuell nicht mit letzter Gewissheit vorhersagen, wie sehr die Corona-Pandemie in den nächsten Monaten in Sachsen wüten wird. „Wir sehen in den Inzidenzen und damit auch in den Belegungen einen deutlichen Rückgang des Anteils an Hochbetagten“, sagt Professor Schmitt. „Sehr wahrscheinlich ist das der Effekt der erfolgreichen Immunisierung dieser Altersgruppe durch die Impfungen. Bei weiterhin hohen Fallzahlen ändert das aber leider nichts an der Belastung des Gesundheitssystems.“ Wie sich Fallzahlen im Sommer entwickeln werden und ob weiterhin starke Einschränkungen nötig sein werden, sei für niemanden abzusehen. Fest stehe allerdings, dass hohe Fallzahlen das Gesundheitssystem herausfordern und gegebenenfalls auch erneut an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit bringen können, wie es derzeit deutschlandweit passiert.

Von Andreas Tappert