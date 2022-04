Sachsens neuer Polizeipräsident: Kaum im Amt – und schon Krisenmanager

Dresden

Vielleicht hat Jörg Kubiessa geahnt, was ihn erwarten könnte. Zu seinem Amtsantritt bekam der neue Landespolizeipräsident eine Glocke von seinem Vorgänger Horst Kretzschmar überreicht. Matt glänzend und mit braunem Holzgriff versehen sollte sie eine nette Geste an Kubiessa sein. In der Seefahrt wird eine solche Glocke allerdings bei schlechter Sicht in stark befahrenen Gewässern geläutet – und zwar permanent, als akustisches Warnsignal. Kubiessa, an der Ostseeküste in Kühlungsborn geboren und passionierter Segler, weiß sehr wohl um diese Bedeutung. Nach nicht einmal drei Wochen als Sachsens Polizeichef gesteht er: „Unter den Umständen war es ein Blitzstart für mich.“

Kritik an Personalpolitik und Skandale kurz nach Amtsantritt

Tatsächlich schlagen um den 57-Jährigen die Wogen hoch. Nicht nur wegen der durch Innenminister Roland Wöller (CDU) betriebenen Neubesetzung von Kubiessas Sprecher, Florian Oest, gibt es etliche Diskussionen. Daneben steht die – ebenfalls von Wöller engagierte – designierte Kanzlerin der Polizei-Hochschule, Manja Hußner, im Fokus. Und nicht zu vergessen: Zuletzt wurden zwei weitere Skandale innerhalb des Mobilen Einsatzkommandos öffentlich. Das alles gipfelt in Rücktrittsforderungen der beiden großen Polizei-Gewerkschaften gegenüber dem Innenminister.

Kubiessa kommt nun mehr oder weniger unverhofft die Rolle des Krisenmanagers zu: Der Polizeipräsident muss vermitteln, gleichzeitig in der Öffentlichkeit zu seinem Dienstherrn stehen – aber auch aufpassen, dass er nicht selbst in Wöllers Abwärtsstrudel hineingezogen wird.

Wöller hatte eine andere Favoritin für den Chefposten

Dabei war Kubiessa nicht Wöllers erste Wahl. Es ist kein Geheimnis, dass der Minister am liebsten die aktuelle Präsidentin des Landeskriminalamtes, Sonja Penzel, zur Landespolizeipräsidentin gemacht hätte. Doch die hoch gehandelte Juristin, Jahrgang 1972, werde einerseits noch im LKA „zum Aufräumen“ gebraucht, heißt es intern. Anderseits sei Penzel aber auch als „noch zu jung“ empfunden worden, zumal sie bei einer Berufung zu Sachsens ranghöchster Polizistin im Beamtenstatus zu schnell zu viele Besoldungsgruppen hätte überspringen müssen. Deshalb sitzt nun Kubiessa im fünften Stock des Innenministeriums, während Wöller im sechsten residiert.

Langjährige Erfahrungen als Einsatzleiter und Polizeichef

Eines kann sich der ehemalige Polizeipräsident von Dresden jedoch zu Gute halten: Er ist von seinem Amtsvorgänger Kretzschmar – der „eisernen Horst“ genannt – immerhin drei Mal dem Ministerbüro als dessen Nachfolger vorgeschlagen worden. Irgendwann konnte Wöller nicht mehr anders und ließ die Personalie am Kabinettstisch absegnen, wie es bei solchen Vorgängen üblich ist.

Kubiessas Meriten hatten sich letztlich durchgesetzt: Der in zweiter Ehe verheiratete Vater zweier Töchter verfügt über langjährige Erfahrungen als Einsatzleiter und Polizeichef, kennt das Innenministerium sowohl als Sachbearbeiter als auch aus dem höheren Dienst. Wenn man so will: Er hat sich hochgearbeitet und eine steile Karriere hingelegt. Dabei machte Kubiessa auch nie einen Hehl aus seiner DDR-Vergangenheit: In den 1980-er Jahren studierte er an der Offiziershochschule „Karl Liebknecht“ in Stralsund, gehörte zum Marine-Hubschraubergeschwader – einer Elite-Einheit – und war unter anderem als junger Politoffizier eingesetzt worden.

Kubiessa gilt als Mann des Ausgleichs und Abwägens

Mit dem Norddeutschen Kubiessa, der „Fischkopp“ genannt wird, ist nun auch ein veränderter Geist in der sächsischen Polizeiführung zu spüren. Galt der ehemalige SEK-Chef und Ringer-Vizemeister Kretzschmar als hemdsärmeliger Kumpeltyp, der stets gerade heraus war und mit seiner Meinung kaum hinterm Berg hielt, eilt dem neuen Polizeichef der Ruf eines Mediators voraus. Kubiessa ist auf Ausgleich bedacht, wählt seine Worte angemessen, ist in Soziologie und Psychologie bewandert – und das nicht erst, seit er den politischsten Posten innerhalb der sächsischen Polizei übernommen hat.

„Andere Meinungen aushalten, auch wenn sie weh tun“

Dazu gehört auch, dass er Kritik aushalten kann. Denn davon gab es zumindest in den drei Jahren als Dresdner Polizeipräsident durchaus einige. Der Vorwurf lautete häufig, dass er zu nachsichtig und zu zurückhaltend sei. So wurde ihm im Frühjahr 2021 nach einer eskalierten Querdenken-Großdemo vorgehalten, zu lange von einem friedlichen Verlauf ausgegangen zu sein. Dem entgegnet Kubiessa damals wie heute: „Wir haben das Versammlungsrecht in unserer Verfassung stehen – und das ist insbesondere für diejenigen Menschen gemacht worden, die eine andere Meinung haben oder eine Minderheit vertreten.“ Solche Meinungen müssten ausgehalten werden, auch wenn sie „manchmal weh tun“.

Vermittlung zwischen Polizei und Minister wird Chefsache

Auch anderweitig machte Kubiessa von sich reden. So schaltete er sich im Januar 2022 in die Strafverfolgung von eingekesselten Medizinstudenten ein, die in der Landeshauptstadt gegen Corona-„Spaziergänger“ protestiert hatten. Genauso versuchte er, im Falle eines Polizisten zu vermitteln, der gegenüber einem Demonstranten seine Pistole gezogen haben sollte. „Als Polizeipräsident in Dresden habe ich gute Erfahrungen mit gemeinsamen Runden von Polizei und Zivilgesellschaft gesammelt. Mir ist ein Perspektivwechsel immer wichtig“, erklärt er gegenüber der LVZ sein Credo.

Dazu wird auch zählen, zwischen dem in der Kritik stehenden Innenminister und den vielen aufgebrachten Polizistinnen und Polizisten zu schlichten. Seine erste Bewährungsprobe scheint Kubiessa, der diese Vermittlung nach einem Krisentreffen von Gewerkschaften und Wöller in dieser Woche zur Chefsache gemacht hat, bestanden zu haben. Es wird nicht die letzte gewesen sein.

Von Andreas Debski