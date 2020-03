Sachsens evangelische Kirche ist ein Flickenteppich der Frömmigkeiten

Dresden

Vor Tobias Bilz, dem neuen evangelisch-lutherischen Landesbischof, den die Synode am 29. Februar gewählt hat, liegt eine Aufgabe, die all seine Vorgänger zu lösen hatten: Eine Landeskirche beieinander zu halten, die einem bunten Flickenteppich aus unterschiedlichen, teils gegensätzlichen Frömmigkeitsströmungen gleicht. Die Risse zwischen ihnen möchte er keinesfalls verbreitern, im Gegenteil. Das deutliche Votum der Synode für ihn – 48 von 79 abgegebenen Stimmen – nimmt er als Zeichen für den Willen zur Einheit, eine, die Unterschiede zulässt.

Wechsel ins Landeskirchenamt

Bereits in den elf Jahren als Landesjugendpfarrer vor seinem Wechsel 2019 ins Landeskirchenamt hat er Erfahrungen mit jungen Christen aus unterschiedlichen Richtungen gemacht – konservativ, liberal, charismatisch, evangelikal, lutherisch oder „ganz normal“. In einer Runde von Jugendlichen habe damals jemand gesagt, erzählte Bilz nach seiner Wahl, „wie wäre es, wenn wir diese Sortierungen, dieses Raster mal zur Seite legen. Dann schaut man bei dem Anderen, wo liegen dessen Möglichkeiten und Potentiale. Ich muss nicht immer aufpassen, wo ich ihn einsortiere und es entstehen große Gestaltungsspielräume. Und 14- bis 30-Jährige sind diesen Sortierungen weitaus weniger verhaftet als die eine Generation Älteren.“

In den Debatten um Homosexualität oder Äußerungen der Kirche zur Politik hatten sich meist zwei Lager zu Wort gemeldet: die Konservativen, für die beispielsweise die Bekenntnisinitiative steht, auf der einen, die Liberalen mit ihrem Internetforum „frei und fromm“ auf der anderen Seite. „Doch das entspricht nicht der Realität“, betont Tobias Bilz.

„Wir sind vielfältiger“

Auch Harald Lamprecht hält dieses auf zwei Parteien reduzierte Schwarz-Weiß-Schema für eine Vergröberung, die den Blick verstellt auf ein Spektrum, das weitaus bunter ist. Wie wenig Klischees stimmen, erklärt der Weltanschauungsbeauftragte am Beispiel der Micha-Initiative.

Behauptet werde der Gegensatz: sozial engagierte Liberale – fromme Evangelikale. Für die Mitglieder der Micha-Initiative jedoch gibt es da gar keinen Widerspruch. Sie vereinen beides miteinander: sind evangelikal und zugleich sozialpolitisch engagiert.

Frömmigkeit als abschreckender Begriff

Überhaupt: Evangelikale. Für Lamprecht, in Dresden aufgewachsen, war das in seiner Jugendzeit ein abschreckender Begriff, wie er erzählt, Bezeichnung für die engstirnige Frömmigkeit des Erzgebirges. Bis er während des Grundwehrdienstes bei der NVA mit erzgebirgischen Christen auf einer Stube lag. „Erst da habe ich erfahren, welch enorme geistliche Tiefe sie haben.“ Heute sagt er: „Welch ein Schatz liegt da drin!“

Selbstverständlich müssten sie ihren Platz in der Landeskirche haben. „Denn es gibt politische Gruppen, die ein Interesse haben an der Spaltung der Landeskirche.“

Pietisten stark vertreten in der sächsischen Landeskirche

Von jeher stark vertreten in der sächsischen Landeskirche sind die aus der Erweckungsbewegung kommenden Pietisten, missionarisch, streng biblisch orientiert, mit einer aus dem Herzen kommenden Frömmigkeit.

Organisiert sind sie in den „Landeskirchlichen Gemeinschaften“ (LKG). Ihr Netzwerk, der Sächsische Gemeinschaftsverband mit Sitz in Chemnitz, gilt als Dienstgemeinschaft innerhalb der Landeskirche, gewissermaßen mit begrenzter Autonomie, jedoch nicht selbständig.

Sächsische Christen, die nach eigener Aussage „Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn angenommen haben“, sind im Volksmissionskreis zusammengeschlossen. Streng auf die Lehre Luthers berufen sich die rund 40 Mitglieder und etwa 400 Freunde der Evangelisch-Lutherischen Bekenntnisgemeinschaft.

„Konservativ, aber nicht evangelikal“

Gleichgesinnte schließen sich eher locker in Gemeinschaften wie der Michaelsbruderschaft zusammen, die liturgisch-sakramental geprägt ist. „Konservativ sind sie, aber nicht evangelikal“, sagt Lamprecht. Oder sie leben gemeinsam in Kommunitäten.

Gemeinschaften, Bruderschaft, Evangelikale, Micha-Initiative Landeskirchliche Gemeinschaften: mehr als 370 davon gibt es innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, von kleinen Hauskreisen mit weniger als zehn Leuten bis hin zu Gemeinden mit Predigern und eigenen Häusern; mehr als 40 haben sie seit 1990 neu gebaut oder vergrößert; ihr Netzwerk ist der Sächsische Gemeinschaftsverband; sie vertreten konservative Werte wie etwa ein traditionelles Familienbild; Abtreibung gilt ihnen als Sünde, deshalb beteiligen sich einige von ihnen an dem vom Verein Lebensrecht Sachsen am 6. Juni in Annaberg-Buchholz organisierten „Schweigemarsch für das Leben“ (www.sächsischer-gemeinschaftsverband.de) Bruderschaft Liemehna: 1973 gegründet im „Martin-Rinckart-Haus“, einem alten Pfarrhaus nordöstlich von Leipzig, von Studenten des Theologischen Seminars Leipzig unter dem Theologieprofessor Christoph Michael Haufe (1932-2011); sie waren von den Schriften Dietrich Bonhoeffers inspiriert und spürten ein spirituelles Defizit; Jesus Christus betrachteten sie als ihren Mittelpunkt, lasen gründlich die Bibel und pflegten geistliche Gemeinschaft (www.bruderschaftliemehna.de) Evangelikale: ist ein relativ unbestimmter kirchenpolitischer Reizbegriff, je nach Standort des Benutzers positiv oder negativ gemeint; er bezeichnet Christen unterschiedlicher Konfessionen, sowohl in den großen Volkskirchen als auch in Freikirchen; entlehnt ist er aus dem Englischen, wo „evangelical“ schlicht „evangelisch“ bedeutet; erstmals verwendet worden sein soll er von einem Übersetzer 1965, während einer Evangelisation des US-amerikanischen Baptistenpastors und Erweckungspredigers Billy Graham; als Vorläufer gelten Puritanismus, Pietismus, methodistische Kirche; Kennzeichen sind Autorität der Bibel, Bekehrung, Evangelisation und Erweckung, Mission, Erwartung der Wiederkunft Christi Micha-Initiative: 2004 gestartete Initiative, die sich auf einen biblischen Vers aus dem Buch des Propheten Micha beruft (Kap. 6, Vers 8), der Menschen auffordert zu „Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott“; als weltweite Kampagne engagieren sich Mitglieder gegen extreme Armut, für globale Gerechtigkeit und die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (www.micha-initiative.de)

Das Spektrum reicht von solchen, die an katholische Orden erinnern und gemäß den „evangelischen Räten“ leben – also Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam – über Zusammenschlüsse von Familien – die Jesus-Bruderschaft in Hennersdorf bei Chemnitz etwa – bis hin zur Diakonischen Gemeinschaft. Die Diakonissen, die dazu gehören, seien die nun evangelikal oder liberal?, fragt Lamprecht. „Solche Bezeichnungen passen hier nicht.“ Die Sächsische Posaunenmission sei gleichfalls eine Art Gemeinschaft.Auch Landesbischof Tobias Bilz gehört seit seiner Studienzeit einer Gemeinschaft an: der Bruderschaft Liemehna – übrigens gemeinsam mit Pfarrer Johannes Berthold, bis zu seinem Ruhestand 2018 Vorsitzender des Sächsischen Gemeinschaftsverbandes.

Schon der Apostel Paulus habe sich in seinen Briefen mit Vielfalt beschäftigen müssen, erinnert Harald Lamprecht. „Sie ist immer eine Zumutung.“ Mit Nachdruck plädiert er dafür, auf die Anderen zu hören. Es gebe mehr Einigendes als Trennendes. „Wir gehören alle zu dem einen Leib Christi. Wir brauchen einander – als Korrektur.“

