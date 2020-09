Linz

Gegen Ende seiner Reise steht Martin Dulig am Linzer Hauptplatz und flucht. Eigentlich wollte er am Freitag im Berliner Bundesrat eine Rede gegen die neue Straßenverkehrsordnung von CSU-Verkehrsminister Scheuer halten. Am Sonntag wollte er zum Wahlabend nach Hoyerswerda, wo ein SPD-Kandidat gute Chancen hat, Oberbürgermeister zu werden.

Nun musste Dulig alles absagen: Der Minister muss in Quarantäne

Den Grund dafür versteht man – zugegeben – nicht sofort. Deutschland hat die Stadt Wien am Mittwochabend zum Risikogebiet erklärt. Dort hielt Dulig sich einen Tag vorher, im Rahmen einer Österreichreise noch auf – die LVZ begleitete ihn. Dulig war also nicht im Risikogebiet, jedoch gilt die Quarantänepflicht in Deutschland rückwirkend. Sie betrifft also auch Einreisende, die sich innerhalb der letzten zwei Wochen in einer Region aufhielten, die zum Risikogebiet erklärt wird.

Teststation hat extra länger geöffnet

Statt nach Berlin muss Dulig nun zum Flughafen Dresden fahren. Dort werden Mitarbeiter der Teststation warten und extra länger geöffnet haben, für ihn und seine Delegation. Dann wird er in Quarantäne gehen – und mit ihm mehr als 20 Personen, die ihn auf seiner Reise begleiteten. Wie lange die Quarantäne dauert, will das Dresdner Gesundheitsamt am Freitag entscheiden. Es hängt auch von den Testergebnissen ab. Im Falle eines Corona-Falls müssen sich alle zwei Wochen lang isolieren.

Martin Dulig muss sich gegen Ende seiner Reise eine Frage stellen lassen: War es ein Fehler, hierher zu kommen? Er sagt: „Es war genau richtig. Reisen sind in diesen Zeiten so dringend wichtig, man müsste noch viel häufiger reisen.“ Dann blickt Dulig auf den stählernen Turm am Linzer Hauptplatz. In Leuchtschrift sind an dessen Spitze drei Wörter zu lesen: „Keine Sorgen Turm“.

Internationaler Botschafter Sachsens

Martin Dulig ist so etwas wie der Außenminister Sachsens. Wegzufahren ist ein fester Bestandteils seines Jobs. Regelmäßig begleiten ihn sächsische Unternehmer in die Ferne, wo er sie mit anderen Unternehmern verkuppelt. Er selbst verabredet sich mit Regierungsvertretern und schwärmt vom Wirtschaftsstandort Sachsen. Förderkredite, gute Arbeitskräfte. Natürlich: viel Platz.

Dulig ist Sachsens internationaler Botschafter, aber dieses Jahr musste er zu Hause bleiben. Reisen in die USA waren geplant, nach Spanien, Rumänien, später noch Amsterdam. Alles wurde abgesagt, wegen Corona. Eine Reise wagte er trotzdem: nach Wien und Oberösterreich, zusammen mit einer Delegation sächsischer Künstler. Fotografen, Keramiker oder Metallarbeiter konnten, auf Einladung, gemeinsam das kreative Österreich erkunden. „Ich wollte den sächsischen Kreativen, die in den letzten Monaten viel zu verkraften hatten, diesen Austausch ermöglichen“, sagt Dulig.

Risiko war bewusst

Dass nun ein Desaster drohen könnte, dass Referenten, Berater, ein Fotograf und viele selbstständige Künstler, dass insgesamt mehr als 20 Leute zumindest zeitweise in Quarantäne müssen, war Dulig klar. „Mir ist das Risiko bewusst“, sagt er einige Tage zuvor im tschechischen Bordbistro auf dem Weg von Dresden nach Wien, über Schnitzel und Pils gebeugt. „Ich habe jeden einzelnen Teilnehmer gebeten, auf sich selber zu hören. Es musste ja niemand mitkommen.“

In Europa gibt es in diesen Tagen zum ersten Mal mehr Fälle als zu Beginn der Pandemie. Was auch an den vermehrten Tests liegt. Die Sterberaten sind weiterhin gering. Trotzdem wirkt es seltsam: Hier fährt ein Politiker aus Sachsen, wo man vergleichsweise Glück mit Corona hatte, in ein Land, in dem Corona regelrecht gewütet hat. In dem Corona, jetzt gerade, wieder auf dem Vormarsch ist. In dem sich eine zweite Welle anbahnt.

Unersetzbare soziale Interaktion

Aber was Dulig noch Tage später unbeirrbar sagen wird, nämlich dass solche Reisen jetzt erst recht gemacht werden müssen, wenn es irgendwie geht, das sagt er auch jetzt schon. Er sagt es zwischendurch, immer wieder. Er sagt: „Keine Videokonferenz der Welt kann soziale Interaktion ersetzen.“

Aber warum genau? Warum sollte man zu Corona-Zeiten verreisen?

Am Dienstagmorgen betritt Dulig mit seinem Sprecher, dem Dresdner CDU-Landtagsabgeordneten Lars Rohwer und zwei Referenten einen vornehmen Bau im 9. Wiener Bezirk. Drinnen wartet der Chef der Frauenthal Holding AG. Das Unternehmen hat im letzten Jahr einen Rekordumsatz von einer Milliarde Euro gemacht. Vor drei Jahren kaufte es ein Schmiedewerk im sächsischen Roßwein. Hier wurden früher Federn und Achsen für den Trabant gefertigt. Nun will Frauenthal das Werk schließen. Die Teile, die es herstellt, werden in Verbrennungsmotoren benötigt. Doch für die gibt es immer weniger Abnehmer. Der sächsische Wirtschaftsminister ist hier, um eine Lösung für die 110 Angestellten zu finden.

Sachsen ist der Mittelpunkt Europas

Als er nach zwei Stunden Gespräch herauskommt, sagt er: „Ich verstehe, dass das Werk nicht weiterarbeiten kann, wenn es kein Produkt für die Zukunft herstellt.“ Er habe aber den Eindruck, dass das Wiener Unternehmen interessiert ist, weiter in Sachsen zu investieren. Vielleicht in naher Zukunft, am selben Standort, mit einem anderen Produkt. Sachsen könne die Umschulungen mitfinanzieren.

Dulig, der gelernte Maurer, spricht jetzt wie eine Mann, der einen Punkt gemacht hat. „Von Wien aus gesehen ist Sachsen der Mittelpunkt Europas“, sagt er stolz. Während der Fahrt im Bus nach Amstetten schaut er über die wuchtigen Kalkalpen. Dann bekommt er einen Anruf aus Plauen. Der Lkw-Hersteller MAN will dort ein Werk schließen, 147 Arbeitsplätze wären betroffen. Genau wie in Roßwein eine Folge der Transformation.

Kampf für alte sächsische Industrie

Wenn Dulig für alte sächsische Industrie kämpft, dann wirkt er wie einer, der gegen Windmühlen kämpft. Aber die Windmühlen erzeugen Strom, während er selbst mit Diesel fahren muss.

Am Abend ist Dulig in Linz, einer Stadt, die modern sein will. Im „Museum der Zukunft“, einem blau-rot beleuchteten Kubus, gibt es Abendessen: geschmorte Möhre und Schweinebauch. Dulig unterhält sich den ganzen Abend lang mit einem Linzer Lokalpolitiker über Innovation, Zukunft, Transformation. Um solche Wörter kreisen fast alle Gespräche dieser Reise. Nicht immer versteht man, worum es jetzt eigentlich genau geht. Versteht Dulig es? Bei einem Termin mit der Kreativ-Agentur der Stadt Linz fragt er: „Was meinen Sie eigentlich, wenn Sie Innovation sagen?“

Manchmal wirkt Dulig wie ein Suchender, der eingesehen hat, dass man heutzutage nicht mehr wissen kann, wie die Zukunft aussehen wird. Und der deshalb auch gar nicht gezielt sucht, sondern vor allem zuhört. Auf eine Weise macht ihn das: sympathisch.

Desaster bei letzter Landtagswahl

Bei der letzten Landtagswahl erlebte Martin Dulig mit der SPD ein Desaster. Die Prognosen standen historisch schlecht bei etwa zehn Prozent, die Einstelligkeit drohte. Dulig bekam 7,7 Prozent. Warum wählte damals kaum jemand Dulig?

„Es spielt keine Rolle, wie man arbeitet oder welche Ergebnisse man hat“, sagt er bei einem Mittagessen in Linz. „Man ist auch kein guter Politiker, wenn man lauter Bienchen im Heft hat – sondern wenn man glaubwürdig handelt.“ Wähler würden wählen, wem sie vertrauen. Je größer die Unsicherheit, desto wichtiger sei das Vertrauen. „Die AfD surft eher auf gesellschaftlichen Stimmungen, deshalb schadet ihr die Corona-Zeit“, sagt er.

Dulig könnte die Corona-Zeit helfen, er könnte aufblühen. „Corona war ein harte, aber auch erfüllende Zeit“, sagt Dulig. „Weil man als Politiker Entscheidungen traf, die sich nicht erst in Jahren auswirkten, sondern sofort. Man konnte unmittelbar Menschen helfen.“

Vielleicht ist der 46-Jährige keiner, der Wähler mitreißt. Der Reden schwingt oder Massen begeistern kann. Im letzten Wahlkampf erfand er das Format „Fünf Minuten Dulig“. Eigentlich eine nette Idee: komplizierte Politik, knackig verpackt. Dulig trat damit an öffentlichen Orten auf. Manchmal sprach er vor nicht einmal drei Leuten, einmal vor gar niemandem. Er wirkte verzweifelt. Die Wahl ging verloren.

Begegnung auf Demonstration

Dann, ein Jahr später, kam Corona. Während andere zögerten, fuhr Sachsen als eines der ersten Bundesländer komplett runter. Als Dulig auf einer Demonstration eine Dresdner Hotelbesitzerin traf, sagte die ihm: „Herr Dulig, bald nehme ich mir einen Strick.“ Und er ließ darauf, vor allen anderen Ländern, die Gastronomie wieder öffnen. Und er behielt damit recht. Sachsen kam so gut durch die Corona-Zeit wie kaum ein anderes Land. Dulig half Sachsen, arbeitete hart, erzielte gute Ergebnisse.

Wird Sachsen Dulig danken?

Er sagt: „Dankbarkeit ist keine Währung in der Politik.“ Aber Vertrauen ist es. Indem er durch Österreich reiste und sogar noch dazu steht, als er danach in Quarantäne muss, erzeugt Martin Dulig das Gefühl einer neuen Normalität. Vielleicht stimmt es: Wer in unsicheren Zeiten cool bleibt, dem kann man vertrauen. „Wenn wir daheimbleiben, gehen wir ein“, sagt Martin Dulig.

Das waren die Stationen von Martin Duligs Reise nach Österreich

Von Josa Mania-Schlegel