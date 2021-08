Kamenz

Die Corona-Pandemie hat in Sachsen zweifellos wirtschaftliche Spuren hinterlassen. Im Vergleich zur Situation vor der Ausbreitung des Virus wurden in der hiesigen Industrie im vergangenen Jahr etwa 3,7 Milliarden Euro weniger umgesetzt. Im Gastgewerbe war es knapp eine Milliarde Euro weniger. Allerdings sind die Umsatzeinbußen insgesamt nicht so gravierend wie zunächst erwartet. Zudem gab es im vergangenen Jahr in einigen Wirtschaftsbereichen Gewinne und Zuwächse in der Beschäftigung, wie das Statistische Landesamt errechnet hat.

Insgesamt konnten Sachsens Industriebetriebe im vergangenen Jahr 57,6 Milliarden Euro umsetzen – das sind sechs Prozent weniger als noch 2019. Dabei litt das Geschäft mit dem Ausland etwa dreimal stärker als das im Inland. Im Vergleich zu den Ausfällen während der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009, als im produzierenden Gewerbe des Freistaates noch knapp 16 Prozent weniger Geld umgesetzt wurde, waren die industriellen Umsatzeinbußen zuletzt aber deutlich geringer.

Ausbaubetriebe und Einzelhandel vielfach im Umsatzplus

In der sächsischen Bauwirtschaft (etwa sechs Milliarden Euro Jahresumsatz) blieb es anno 2020 in etwa auf Vorjahresniveau, konnte vor allem die Errichtung von Wohngebäuden noch einmal angekurbelt werden (+ zehn Prozent Umsatz). Auch das Ausbaugewerbe – in dem Installateure, Handwerker, Maler und anderen Nebenbereiche der Branche tätig sind – verzeichnete im ersten Jahr der Pandemie positive Zahlen, sowohl bei Umsatz (+ neun Prozent) als auch bei der Einstellung von neuen Beschäftigten (+ drei Prozent).

Zu den positiven Entwicklungen gehören nicht zuletzt auch Teile des sächsischen Einzelhandels. Im Metier insgesamt stieg der Umsatz laut Statistischem Landesamt anno 2020 um mehr als sechs Prozent an. Dafür verantwortlich waren vor allem – wenig überraschend – erhebliche Steigerungen beim Versandhandel. Unternehmen mit Textilien, Schuhen und Lederwaren im Angebot mussten allerdings auch hier geringeres Interesse bei der Käuferschaft beziehungsweise Behinderungen beim Zugang verkraften.

Gastgewerbe verlieft ein Drittel des Umsatzes

Trotz der zum Teil positiven Entwicklungen bleibt 2020 ein hartes Jahr für viele Betroffene. Die wirtschaftlich heftigsten Einbußen musste wegen der Reisebeschränkungen für den Tourismus und lange Limitierungen in der Gastronomie zweifellos Sachsens Gastgewerbe verkraften. Statt wie sonst 3,4 Milliarden Euro wurde hier bereits 2020 insgesamt etwa ein Drittel weniger Geld umgesetzt, heißt es.

Statt 8,5 Millionen Übernachtungen (2019) verzeichneten Sachsen Hoteliers, Pensions- und Campingplatzbetriebe im ersten Jahr der Pandemie nur 4,8 Millionen. In der Gastronomie waren aufgrund von Beschränkungen und Angst vor Ansteckungen in der Bevölkerung schnell Kurzarbeit, vielfach aber auch Entlassungen die Folge. Etwa 69.000 Menschen arbeiteten vor Beginn der Corona-Ausbreitung noch in den Restaurants, Clubs und Bars – zum Jahresende 2020 waren es etwa 9000 Menschen weniger. Dabei traf es vor allem Teilzeitkräfte (- 18 Prozent), aber auch fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (- drei Prozent).

Insgesamt etwa 132.000 Sächsinnen und Sachsen waren im vergangenen Jahr auf Kurzarbeit gesetzt, heißt es aus Kamenz. Gut 129.000 Menschen hatten im Freistaat keine Arbeit – und somit elf Prozent mehr als noch 2019.

Von Matthias Puppe