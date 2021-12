Halle

Für die Autobahnmeistereien in Sachsen herrscht wie alle Jahre seit 1. November theoretisch der Winter. Neu ist aber, dass die Federführung für den Winterdienst nicht mehr bei den Bundesländern, sondern bei der Autobahn Niederlassung Ost liegt. Diese betreut seit Jahresbeginn rund 500 Kilometer Fahrstrecke in Sachsen, wobei der von Zwickau aus südliche Fahrbahnbereich um Plauen herum durch Bayern mit abgedeckt wird.

1000 Kilometer Strecke in Sachsen

„Die kalten Monate stellen für unseren Betriebsdienst eine sehr große Herausforderung dar“, sagt Christian Milster (50), Leiter der Außenstelle Dresden. Denn rechnet man die Richtungsfahrbahnen sowie Rampen, Auffahrten und Parkplätze zusammen, kommt man leicht auf über 1000 zu betreuende Kilometer allein im Freistaat. Der Einsatz erfolge daher bei entsprechenden Wetterlagen rund um die Uhr im Schichtbetrieb. Die sechs Autobahnmeistereien – Chemnitz ist übrigens die größte Deutschlands – teilen sich dabei mit Räumschleifen in die einzelnen Gebiete und befreien auch die Grenzübergänge nach Polen und Tschechien vom Schnee, wenn das nötig ist. Dabei liegen die Schwerpunkte erfahrungsgemäß im Erzgebirge oder auch auf der bergigen A 4 hinter Dresden.

„Die Corona bedingten Ausfälle halten sich bei uns zum Glück noch in Grenzen“, versichert Katrin Pfeil (47), Leiterin des Betriebsdienstes. „Deshalb können wir auch weiterhin am Schichtdienst festhalten.“ Knapp 15.000 Tonnen Streusalz seien eingelagert worden. Das ist in etwa der Durchschnittsbedarf der letzten Jahre. 2013 allerdings wurden sogar 53.000 Tonnen benötigt.

21 Temperaturfühler in der Fahrbahn

Um rechtzeitig auf Witterungsveränderungen reagieren zu können, verfolgt der Winterdienst nicht nur die aktuellen Wettermeldungen, sondern verfügt auch über insgesamt 21 Temperaturfühler in den Fahrbahnen – quer verteilt über das gesamte Autobahnnetz Sachsens. Bei Kalt- und Schneefronten werde deshalb bereits vorausschauend gestreut, verspricht die Betriebsdienstleiterin.

In Sachsen sind dann insgesamt 248 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz, um mit insgesamt 62 Fahrzeugen die Autobahnen durch 30-prozentige Sole oder Trockensalz in einen befahrbaren Zustand zu bringen. Allerdings gerieten auch sie an ihre Grenzen, wenn LKW mit Sommerreifen unterwegs seien und womöglich bei Überholvorgang auf der dritten Spur steckenblieben, warnt Pfeil.

Besser nicht überholen

„Die Taumittel entfalten ihre abtauende und trocknende Wirkung am besten, wenn der nachfolgende Verkehr konstant darüber rollt“, sagt Christopher Paul, Leiter der Autobahnmeisterei Weißenberg. Die größte Unterstützung seien deshalb umsichtige Fahrerinnen und Fahrer, die ihre Geschwindigkeit anpassten und nicht versuchten, die Räumfahrzeuge zu überholen. Denn das berge unkalkulierbare Risiken. Das sieht auch Pfeil so: „Im Winter fährt man lieber eine halbe Stunde früher los. Gelassen läuft’s besser.“

Von Roland Herold