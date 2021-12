Dresden

Der sächsische Wald ist noch lange nicht über den Berg. Das ist die Kernbotschaft des aktuellen Waldzustandsberichts, den Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) und Sachsenforst-Geschäftsführer Utz Hempfling am Montag in Dresden vorstellten. „Leider konnte Sachsens Wald im vergangenen Jahr kaum verschnaufen“, sagte Günther. Schuld daran seien vor allem der fortschreitende Klimawandel und seine Folgen.

Knapp ein Drittel der Bäume geschädigt

Damit ist bereits das vierte Jahr hintereinander von Blatt- und Nadelverlusten der Bäume geprägt, wie eine Analyse von rund 6700 Stichprobenbäumen ergab. Knapp ein Drittel der Bäume insgesamt ist mittlerweile geschädigt. Umgekehrt weist nur knapp ein Viertel gar keine Schäden auf. Obwohl sich mit den Niederschlägen in diesem Jahr die Grundwassersituation wieder normalisiert habe und der starke Negativtrend der Jahre 2018 bis 2020 vorerst gestoppt sei, könne von Erholung keine Rede sein, warnte Günther.

Schuld daran seien unter anderem die auf Holzertrag ausgerichteten Monokulturen, die rasante Vermehrung des Borkenkäfers sowie der erneute Anstieg der Durchschnittstemperatur um 1,3 Grad gegenüber dem langjährigen Mittel. Das setze die Bäume unter Stress. „Der Klimawandel hat die Schlüsselrolle“, so der Minister. Vor allem Fichte, Kiefer und Eiche seien durch Trockenheit und Borkenkäfer betroffen, während sich die Buche in aller Regel besser schlage. Hier ist nur etwa jeder fünfte Baum an seiner Krone geschädigt.

Hohe Schäden rund um Leipzig und in Nordsachsen

Auch Sachsenforst-Geschäftsführer Hempfling, der gleichzeitig Landesforstpräsident ist, sieht im Klimawandel die entscheidende Ursache für die Waldschäden. Statt gleichmäßiger Landregenfälle dominierten beispielsweise Starkregenereignisse, bei denen das Wasser rasch abfließt und kaum in den Boden dringt. Dabei gebe es aber auch deutliche regionale Unterschiede. Während im Vogtland und Erzgebirge die Schäden noch geringer sind, stellt sich die Situation im Raum Leipzig, in Nordwestsachsen oder auch in der Sächsischen Schweiz wesentlich dramatischer dar.

Allerdings ergäben sich aus dem Klimawandel auch Möglichkeiten, den notwendigen Waldumbau zu forcieren. Rund 1,3 Millionen Kubikmeter Holz schätzungsweise werden in diesem Jahr sachsenweit wieder eingeschlagen. Gleichzeitig kamen aber auch sechs Millionen Bäume von 33 verschiedenen Arten neu in den Boden.

Holzpreise auf hohem Niveau

Keine guten Nachrichten gibt es nach wie vor für Interessenten, die mit Holz bauen oder heizen wollen. Während der Holzpreis früher rund zehn Jahre benötigt habe, um sich nach großen Stürmen wieder zu erholen, bleibe er mittlerweile auf mehr oder weniger hohem Niveau durch die große Nachfrage nach Bauholz. „Und der Brennholzpreis folgt in aller Regel dem Industrieholzpreis“, sagte Hempfling.

Umweltminister Günther warb schließlich vor allem bei Wanderern, Läufern und Mountainbikern um Verständnis, dass die Waldumbauarbeiten mitunter mit Einschränkungen verbunden ist, die aber in der Regel so kurz wie möglich gehalten werden sollen.

Von Roland Herold