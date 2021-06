Dresden

Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) ist bei weitem nicht der einzige Politpromi, über den der sächsische Verfassungsschutz Informationen gesammelt hat. Im LVZ-Interview erklärt Geheimdienst-Chef Dirk-Martin Christian, wie es zu dieser Speicheraffäre kommen konnte und gesteht auch Fehler seiner Behörde ein.

Herr Christian, reicht es in Sachsen aus, gegen Rechtsextremismus zu sein oder an einer Demonstration teilzunehmen, um ins Visier des Verfassungsschutzes zu geraten?

Nein, auf keinen Fall. Wir beobachten von Gesetzes wegen ausschließlich extremistische Demonstrationen und deren Teilnehmer. Alle Anderen, die nicht Extremisten sind, dürfen uns nicht interessieren und interessieren uns auch nicht. Das möchte ich klarstellen! Bilder von Nicht-Extremisten, wenn sie gemacht worden sind, müssen nachträglich wenigstens gepixelt, Namen von Nicht-Extremisten gelöscht werden. Das ist die Vorgabe des Gesetzes – und es liegt jetzt an uns, diese Vorgabe noch stringenter zu erfüllen. Da hat es in der Vergangenheit Defizite gegeben. Wir müssen dahin kommen, dass die Nicht-Extremisten erst gar nicht in die Datenspeicher geraten.

Das heißt, mit der Datenspeicherung wurde schludrig umgegangen?

Zu der Praxis vor meinem Amtsantritt vor knapp einem Jahr möchte ich mich nicht äußern. In diese Zeit fallen die allermeisten Speicherungen, über die wir jetzt sprechen. Aber auch bei einem überwiegenden Teil dieser Fälle, soweit ich dies jetzt übersehe, geht es nicht um eine gezielte nachrichtendienstliche Beobachtung von Personen, sondern um sogenannte Zufallsfunde, die in unserem Vorgangsbearbeitungssystem automatisch mitgespeichert worden sind.

Wie gehen Sie mit dieser Sammelwut um?

Manche Nachrichtendienstler haben eine gewisse Sammelleidenschaft in ihrer DNA. Dahinter steht die Sorge, dass auch eine nur marginale Erkenntnis irgendwann einmal wichtig werden könnte. Das soll dieses Vorgehen aber nicht entschuldigen. Die Bevölkerung muss sich auf den Verfassungsschutz verlassen können. Wir sind keine Stasi 2.0.

Zur Person Dirk-Martin Christian ist seit Juli 2020 der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen. Er wurde 1962 in Bonn geboren, hat Rechtswissenschaften an seiner Heimat-Universität studiert und kam 1993 nach Sachsen. Im damaligen Regierungspräsidium Dresden war Christian zunächst Referatsleiter für Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht. In den folgenden Jahren war er meist in der Kommunalaufsicht tätig. Von 2007 bis 2011 arbeitete er im Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen als Leiter der Zentralabteilung, ab 2019 hatte der Jurist im Innenministerium die Fachaufsicht für Verfassungsschutz und Geheimschutz inne.

Können Sie verstehen, dass sich die Betroffenen unangenehm fühlen, wenn sie vom Geheimdienst erfasst werden?

Selbstverständlich kann ich die Aufregung nachvollziehen, zumal ein Außenstehender nicht wissen kann, ob er tatsächlich das Objekt einer nachrichtendienstlichen Beobachtung war oder nur zufällig beziehungsweise unbeabsichtigt in die Datensammlung geraten ist. Was in unserem internen Vorgangsbearbeitungssystem teilweise gespeichert wurde, ist derart banal, dass ich eigentlich nur mit dem Kopf schütteln kann. Ja, hier besteht unbestreitbar dringender Handlungsbedarf.

Wie konnte es überhaupt soweit kommen?

Dazu muss man die Arbeitsweise unserer Behörde kennen: Es gibt zum einen eine ausschließlich nachrichtendienstlich motivierte Sammlung von Daten in einer Spezialdatei, die NADIS heißt. Dort sind, kurz gesagt, die Personen und Objekte gespeichert, die wir von Gesetzes wegen beobachten. Daneben haben wir uns, so wie zahlreiche andere Behörden auch, vom Papier verabschiedet und auf die elektronische Aktenführung umgestellt. Das bedeutet, sämtlicher Posteingang, der unsere Behörde erreicht, wird in dem Vorgangsbearbeitungssystem DOMEA automatisch erfasst.

Die widerrechtliche Speicherung wird damit also zum reinen Verwaltungsakt?

In DOMEA befinden sich auch E-Mails oder Zeitungsartikel, Terminanfragen oder wissenschaftliche Studien. Bei all dem, was aktuell zur Debatte steht, geht es um Daten, die in diesem elektronischen Aktenverwaltungssystem erfasst worden sind. In diesen Fällen hat es aber gerade keine gezielte nachrichtendienstliche Beobachtung der Betroffenen gegeben.

Es muss doch Kriterien für die Speicherung geben?

Die Speicherung von Daten im DOMEA erfolgt im Normalfall automatisch mit Posteingang. Das kann auch der Anhang in einer Mail, ein gescannter Zeitungsartikel oder ähnliches sein. Da sitzt jedenfalls niemand vor dem Rechner und speichert bewusst Namen von Politikern oder Akteuren der Zivilgesellschaft. Letztlich geht es um die systematische Aussonderung beziehungsweise Löschung von Daten, die für uns definitiv nicht erforderlich sind, weil sie belanglos sind.

Wie umfangreich ist das Problem der widerrechtlichen Datenspeicherung?

Ehrlicherweise kann ich das noch gar nicht abschließend sagen. Fest steht: Daten von Parlamentsabgeordneten dürfen nur nach strengen Grundsätzen gespeichert werden. Diese Regeln wurden schon bei einigen AfD-Abgeordneten nicht stringent eingehalten. Deshalb gab es auch den sogenannten Löschbefehl aus dem Innenministerium, der aber ignoriert wurde. Doch es ist, wie wir jetzt wissen, nicht bei Parlamentsabgeordneten geblieben. Dieses Ausmaß hatte ich mir nicht vorstellen können und bin auch ein Stück weit überrascht.

Es wurden aber auch Daten über Zivilpersonen gesammelt, zum Beispiel über Konzertbesuche. Wie kann das sein?

Solche Fälle kann ich mir derzeit nicht erklären. Das werde ich mir noch genau ansehen.

Bei Vize-Ministerpräsident Dulig kann die Speicherung nicht automatisch erfolgt sein, da aus sozialen Medien zitiert wird. Wie erklären Sie das?

Das kann ich mir ebenso wenig erklären, weil so etwas einfach nicht passieren darf. Auch diesen Vorgang werde ich mir genau ansehen und aufarbeiten, damit sich Vergleichbares nicht wiederholt.

Mit anderen Worten: Die angekündigten Klagen gegen den Verfassungsschutz könnten Aussicht auf Erfolg haben?

Das entscheiden allein die Gerichte.

Sind Sie eigentlich froh, dass diese Praxis durch die inzwischen reichlichen Auskunftsersuchen nun an die Öffentlichkeit kommt?

Soweit hätte es gar nicht kommen müssen, wenn wir diese Daten entweder überhaupt nicht erst gespeichert oder wenigstens rechtzeitig wieder gelöscht hätten. Da dies nicht geschehen ist, werden sie von einem Auskunftsersuchen, auf das jeder Bürger einen Anspruch hat, automatisch mit umfasst. Der Gesetzgeber in Sachsen hat – im Unterschied zum Bund und zahlreichen Bundesländern – beim Umfang der Auskunftserteilung leider keinerlei Differenzierung zugelassen.

Ist das tatsächlich der Kern des aktuellen Problems?

Von uns wird eine vollumfängliche Auskunft verlangt, die nicht zwischen klassischen nachrichtendienstlichen Speicherungen und allgemeinen Verwaltungsspeicherungen unterscheidet. So kommt letztlich auch der gesamte „Datenmüll“ zum Vorschein, der für das Amt überhaupt keine Relevanz hat. Für die Öffentlichkeit stellt es sich nun so dar, als wenn alle Datenspeicherungen, über die wir jetzt sprechen, nachrichtendienstlich begründet gewesen wären. Das ist aber nicht der Fall. Die Daten hätten deshalb längst gelöscht werden müssen.

Allerdings betreffen die Fälle nicht nur die Amtszeit Ihres Vorgängers Gordian Meyer-Plath, sondern auch den November 2020, als Sie bereits Präsident gewesen sind.

Mir ist bislang nur ein gespeicherter Presseartikel vom November 2020 bekannt, der die Querdenken-Demo in Leipzig vom 7. November betrifft und in dem einzelne Politiker zitiert worden sind. Zum Hintergrund muss man wissen: Es gehört zu unseren Aufgaben, auch im Nachgang einer solchen Veranstaltung öffentlich zugängliche Informationen zu Analysezwecken zu sammeln und zu sichten. Dazu zählte jener Zeitungsartikel, der unter anderem Äußerungen des Grünen-Abgeordneten Lippmann enthielt. Streng genommen hätten alle in diesem Artikel aufgeführten Namen von Politikern entweder geschwärzt oder gelöscht werden müssen. Aber diese Politiker sind selbstverständlich nicht nachrichtendienstlich beobachtet worden! Diese Annahme ist völlig absurd.

Müssen Nachrichtendienstler also nur besser Zeitung lesen?

Das nicht. Richtig ist allerdings: Ein Nachrichtendienst speist sich zu mehr als 70 Prozent aus öffentlich verfügbaren Informationen. Dazu zählen natürlich Presseveröffentlichungen. Das sind auch unsere Quellen.

Was werden Sie in Zukunft ändern, um solche Fehler abzustellen?

Ganz klar: Wir müssen uns jetzt in einem geregelten Verfahren von diesem ganzen „Datenmüll“ trennen. Mit der Parlamentarischen Kontrollkommission haben wir das Prozedere für eine solche Relevanzprüfung vereinbart. Jetzt zu lernen, dass man sich von irrelevanten Daten rechtzeitig trennen muss, mag für manchen Nachrichtendienstler eine Art „Kulturrevolution“ sein. Diesen Prozess können wir im Amt nur gemeinsam schaffen.

Lassen Sie jetzt alles durchforsten und rückwirkend löschen?

Es ist unmöglich, sämtliche gespeicherten Daten nachträglich zu durchforsten. Hier müssen wir priorisieren. Den Anfang machen wir mit den Abgeordneten des sächsischen Landtages der laufenden Legislaturperiode. Das sind wir der Demokratie und der Verfassung schuldig. Allein diese Prüfung wird uns viele Überstunden kosten.

Von Andreas Debski und Matthias Puppe