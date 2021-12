Dresden

Teile der Corona-Proteste sind nun offiziell als extremistische Bestrebung eingestuft worden. Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) gab am Freitagabend bekannt, dass die „Bürgerbewegung Leipzig 2021“ offiziell als verfassungsfeindlich gilt – und damit auch nachrichtendienstlich überwacht werden kann. Dazu zählen Observationen der Beteiligten, genauso dürfen Telefone abgehört werden.

Wöller: Wut und Hass können schnell in Gewalt umschlagen

Die Gruppe umfasst etwa ein halbes Dutzend Aktivisten, wie aus Sicherheitskreisen verlautete. Allerdings sei die Wirkung um ein Vielfaches größer, erklärte Wöller: „Speziell die Online-Aktivitäten“, mit denen Angst und Unsicherheit geschürt würden, werde nun noch stärker ins Visier genommen.

Dabei seien immer wieder Fake-News verbreitet worden. „Wut und Hass sollen bewusst geschürt werden“, erklärte der Innenminister – und diese Hetze könne „schnell in Gewalt umschlagen“.

Verbindungen zu bekannten Rechtsextremisten

Die „Bürgerbewegung Leipzig 2021“ hatte in diesem Jahr unter anderem Montagsdemonstrationen am Richard-Wagner-Platz und sogenannte Ringspaziergänge abgehalten. Dabei trat zum Beispiel auch André Poggenburg, ehemals Vorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt und Protagonist des nationalistischen Flügels, auf.

Daneben soll es Verbindungen geben zu Rechtsextremisten von „Pro Chemnitz“ und den „Freien Sachsen“, die vom Verfassungsschutz ebenfalls als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft worden sind. Die politische Ausrichtung der „Bürgerbewegung Leipzig 2021“ offenbart sich auch in Social-Media-Kanälen. Beispielsweise wird die Bundesrepublik in Anlehnung an Reichsbürger-Vokabular als Firma bezeichnet.

Geheimdienstchef: Proteste sind immer aggressiver geworden

Der Inlandsgeheimdienst führt die Gruppe in der neuen Extremismus-Kategorie „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“. Damit dürfen – je nach Einzelfallprüfung – auch Teile der Protestaktionen wie die „Bürgerbewegung Leipzig 2021“ stärker ins Visier genommen werden.

Der Präsident des sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Dirk-Martin Christian, sagte der LVZ: „Die Idee eines gewaltsamen Widerstands gegen demokratische Regeln gehört inzwischen zu den typischen Standardforderungen der Bewegung der Corona-Leugner. Auch unter dem Einfluss von Rechtsextremisten, sogenannter Reichsbürgern und Antisemiten sind die Anti-Corona-Proteste im Verlauf der Pandemie immer aggressiver geworden.“

Von Andreas Debski