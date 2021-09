Leipzig

Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) sieht in der Klimaschutzklage gegen den Freistaat Rückenwind für die Klimaneutralität.

Herr Günther, wie nehmen Sie die Klimaklage auf? Völlig überraschend dürfte sie eigentlich nicht kommen.

Nein. Nachdem die Bundesrepublik und andere Bundesländer bereits erfolgreich verklagt worden sind und weil Klimaschutz in der Vergangenheit nicht die oberste Priorität in Sachsen hatte, kann das nicht überraschen. Aber vom Ziel her betrachtet, nämlich Klimaneutralität mit verbindlichen Zwischenschritten zu schaffen, ist diese Klage durchaus Rückenwind. Ansonsten muss man natürlich sagen: Niemand wird gern verklagt. Und es betrifft uns als Staatsregierung mit unserem Energie- und Klimaschutzprogramm insgesamt, alle Ministerien und alle Sektoren.

„Das hätte man anders machen können“

Nun hat der Anwalt der Deutschen Umwelthilfe heute zum Energie- und Klimaschutzprogramm wörtlich gesagt: „Das ist gar nix“, weil es dafür keine Rechtsverbindlichkeit gibt. Kann die noch hergestellt werden?

Was ist rechtlich verbindlich? Was würde ein Klimaschutzgesetz in Phase 1 sagen? Es würde festlegen, dass die Staatsregierung verpflichtet wird, verbindliche Maßnahmen zu erarbeiten, um Klimaneutralität zu erreichen. Nun hat sich aber die Staatsregierung mit dem Energie- und Klimaschutzprogramm schon selbst dazu verpflichtet. Seit Sommer werden Maßnahmen in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe aller Ministerien erarbeitet. Mehr ist auch nicht einklagbar. Wir hätten uns den Weg dahin gut als Klimaschutzgesetz vorstellen können, aber in den Koalitionsverhandlungen wurde es anders vereinbart.

Bereuen Sie das jetzt?

Das hätte man grundsätzlich anders machen können. Es hätten auch Argumente für den Gesetzesweg gesprochen. Aber wir haben die Zeit einfach nicht, um nun den Weg zu wechseln. Außerdem haben wir im Koalitionsvertrag festgelegt: Wenn einzelne Gesetze aufgrund der Maßnahmen aus dem Energie- und Klimaprogramm geändert werden müssen, dann werden wir das im Rahmen eines Artikelgesetzes, eines Klimaschutzgesetzes, tun.

„Ausstieg aus der Braunkohle erfolgt vor 2038“

Nachfrage: Es lag also an den Koalitionspartnern, dass es kein Klimaschutzgesetz wurde?

Wir sind mit dem Vorschlag Klimaschutzgesetz in die Koalitionsverhandlungen reingegangen. Das hätte auch den Vorteil gehabt, dass es vom Parlament beschlossen worden wäre. Aber, um es noch mal zu wiederholen: Das Ergebnis ist dasselbe.

Der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe sagte, die Klimaklage werde in Endkonsequenz Tempo 30 in Innenstädten bedeuten. Planen Sie so etwas?

Mittlerweile ist es ja auch bei unserem größeren Koalitionspartner CDU angekommen, dass der Ausstieg aus der Braunkohle vor 2038 erfolgen kann. Ich füge hinzu: Er wird. Der Druck aus der Gesellschaft und der Wirtschaft hin zu den Erneuerbaren Energien wächst. Der wird an die Zulieferer weitergegeben und landet in den Kommunen, wo die Zulieferer ihren Standort haben. Der Ausbau der Erneuerbaren ist eine knallharte Standortfrage. Welche Instrumente dann aber gewählt werden – das werden wir sehen.

„Andere Koalitionspartner müssen liefern“

Aber Sie würden Tempo 30 nicht ausschließen wollen?

Die Frage ist, was der Freistaat festlegen kann und was die Kommunen festlegen müssen. Ganz objektiv betrachtet: Tempolimits sind klimawirksam. Aber Klimafragen im Mobilitätsbereich hängen nicht an einem einzigen Instrument.

Der Schwarze Peter liegt jetzt bei Ihnen. Wie geht es denn nun weiter?

Das Umweltministerium ist jetzt erst mal federführend für das Verfahren. Eine innerministerielle Arbeitsgruppe gibt es aber bereits seit Juli im Ergebnis des Energie- und Klimaschutzprogramms. Dort werden wir das diskutieren, aber natürlich auch in der Koalition. Nun müssen auch die anderen Koalitionspartner mit ihren Ressorts verbindlich liefern, weil wir ja keine Klage verlieren wollen. Wenn wir jetzt nicht gestalten, werden wir gestaltet.

Von Roland Herold