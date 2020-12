Dresden

Der sächsische Umwelt- und Agrarminister Wolfram Günther (Grüne) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies ergab am Mittwoch ein Schnelltest, wie das Ministerium in Dresden mitteilte. „ Günther ist in guter Verfassung, zeigt leichte Erkältungssymptome und befindet sich in häuslicher Quarantäne“, hieß es weiter.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Ergebnis eines genaueren PCR-Tests, der nach dem Schnelltests durchgeführt wurde, lag zunächst noch nicht vor. Der 47-jährige Leipziger war bis 2020 Chef der Grünen-Landtagsfraktion.

Von dpa