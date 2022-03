Sachsens Umweltminister Günther an Corona erkrankt

Dresden

Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Wolfram Günther (Grüne) ist erneut an Corona erkrankt. Er habe Erkältungssymptome und befinde sich in häuslicher Quarantäne, teilte das Umweltministerium am Dienstag mit. Seine Amtsgeschäfte will Günther weiter von zu Hause ausführen. Er ist den Angaben zufolge vollständig geimpft und war bereits im Dezember 2020 infiziert.

Auch Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das habe ein PCR-Test bestätigt, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit.

Von RND/dpa