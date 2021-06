Dresden

Die Vorwürfe von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatten es in sich: Im Interview hatte er seinem Kenia-Koalitionspartner Grüne unter anderem mangelnden Wirtschaftsverstand attestiert. Nun kontert Vize-Regierungschef und Umweltminister Wolfram Günther (47, Grüne) und wirft der Union vor, den Strukturwandel verschlafen zu haben.

Herr Günther, braucht nicht nur die Welt einen besseren Klimaschutz, sondern nach den Vorwürfen des Ministerpräsidenten auch das sächsische Kabinett?

Diese Angriffe lösen bei mir eher ein Gähnen aus, als dass meine Temperatur steigen würde. Es sind Stereotype aus der Mottenkiste, die der Ministerpräsident bemüht. Dieses Um-sich-Schlagen sagt viel über die Nervosität der CDU vor der Bundestagswahl aus. Doch die so betriebene weitere Spaltung der Gesellschaft bringt uns bei der Lösung der anstehenden Herausforderungen nicht näher.

„Die Aussagen des Ministerpräsidenten sind abwegig“

Der Wahlkampf ist also eröffnet?

So ist es. Die Aussagen des Ministerpräsidenten sind so abwegig, dass wir darüber nicht ernsthaft diskutieren brauchen. Das betrifft nicht nur uns Grüne, denen jegliche Kompetenz abgesprochen wurde, sondern auch den Vorwurf, die SPD habe die AfD stark gemacht. Wir haben noch so viele Aufgaben in der Regierung zu erledigen – jetzt muss ich hoffen, dass dieses Schaulaufen eines Einzelnen unsere Arbeit nicht zu sehr belastet. Schließlich hat das Aufräumen erst begonnen, nachdem die Vorgänger-Regierungen viele Probleme über Jahre hinweg nur ausgesessen haben. Stichwort Strukturwandel und Abbau im ländlichen Raum.

Welche Antwort haben Sie auf die AfD?

Die beste Antwort ist es, Menschen zu beteiligen, gute Politik zu machen ohne das bislang vorherrschende patriarchale Verständnis, Probleme von oben herab zu lösen. Und zur Antwort gehört, klar zu widersprechen, wenn die Werte unseres Grundgesetzes infrage gestellt werden.

Zur Person (47) ist sowohl Rechtsanwalt als auch Kunst­historiker – er hat beides studiert. Zuvor hatte der frühere Leistungsschwimmer (Vize-DDR-Meister 1986) eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert. Günther ist seit 1994 bei Bündnis 90/Die Grünen aktiv, wurde 2014 Landtagsabgeordneter und 2018 Fraktionsvorsitzender. Er hat sich als Denkmal- und Naturschützer einen Namen gemacht. In der Kenia-Koalition amtiert Günther seit 2019 als Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Land­wirtschaft sowie Erster stellvertretender Ministerpräsident. Der gebürtige Leip-ziger lebt bei Rochlitz, ist verheiratet und hat sechs Kinder.

Nochmal zu den Vorwürfen: Gehen die Grünen möglicherweise zu brachial vor?

Die Grünen regieren mittlerweile in elf Bundesländern. Und, nur mal zur Erinnerung: Seit 2019 auch in Sachsen. Außerdem stellen wir in vielen Städten Bürgermeisterinnen und Dezernenten. Da wirken die Vorwürfe einfach aus der Zeit gefallen. Die Vorgänger-Regierungen haben vieles kaputt gespart, vom Bildungssystem bis zum Nahverkehr. Sie haben den Strukturwandel verschlafen. Aber es ist ja schon immer so gewesen, dass der Bote der unangenehmen Nachricht an den Pranger gestellt wird.

„Der Markt regelt den früheren Kohleausstieg“

Sie sprechen immer wieder vom Strukturwandel – was ist Ihr Rezept?

Wir haben schon 2017 für Brandenburg und Sachsen ein Strategiepapier für die Lausitz vorgelegt, in dem alles, worüber jetzt diskutiert wird, enthalten ist: Energiewende, Wirtschaftsstrategie, Arbeitsplätze, Infrastruktur. Das Entscheidende ist, bei all dem die Menschen einzubinden und auch einfach selbst machen zu lassen. Damals hat die CDU noch in ihren Kohle-Phantasien geschwelgt. Der aktuelle Lausitz-Monitor bestätigt übrigens unsere Sicht.

Es wird viel über einen früheren Kohleausstieg diskutiert. Ab wann soll es in Deutschland keine Kohlekraftwerke mehr geben?

Die Grünen stehen zum Kohlekompromiss. Doch man muss den Menschen auch ehrlich sagen, was tatsächlich in dem Gesetz steht: Dass das letzte Kohlekraftwerk spätestens 2038 abgeschaltet wird, sofern es dann überhaupt noch eins geben sollte. Das Gesetz bietet keine Bestandsgarantie bis 2038. Ich gehe davon aus, dass der Ausstieg früher geschieht. Denn die Unternehmen sind jetzt schon deutlich weiter: So zieht beispielsweise Eins-Energie aus Chemnitz seinen Kohleausstieg von 2029 auf 2023 vor. Kohleverstromung rechnet sich nicht mehr. Der Markt regelt den früheren Ausstieg. So viel zur Wirtschaftskompetenz der CDU.

„Sachsen will Industrie- und Energieland bleiben“

Können Sie die Ängste vieler Menschen nachvollziehen, die von den betroffenen Branchen leben?

Natürlich, keine Frage. Doch allein in Sachsen wird es im Zuge der Energiewende zu Investitionen von mehreren Milliarden kommen – das sind riesige Geschäftsfelder der Zukunft. Sachsen will Industrie- und Energieland bleiben. Wenn wir künftig nicht auf Stromimporte angewiesen sein wollen, müssen wir jetzt handeln. Doch diese Notwendigkeit ist in der Koalition noch nicht angekommen. Das jüngste Beispiel ist das Energie- und Klimaprogramm (EKP) für den Freistaat. Es hat sage und schreibe anderthalb Jahre gebraucht, um den Beschluss des Koalitionsvertrages umzusetzen. Da wurden Abwehrdiskussionen geführt, die anderswo seit Jahren abgeschlossen sind. So was hält auf.

Aus der Koalition ist zu hören, dass die übereifrigen Grünen gebremst werden mussten. Gleichzeitig ist Ihr Jugendverband mit dem Kompromiss unzufrieden. Woran lag es also?

Wir haben gegen große Widerstände eine 180-Grad-Wende in der Energie- und Klimapolitik hinbekommen – das ist, was zählt. Natürlich kann man alles auch noch beschleunigen und beherzter angehen, doch dafür muss die Notwendigkeit erst noch in mehr Köpfen ankommen. Im alten EKP von 2012 spielte der Braunkohlausstieg keine Rolle, waren keine Klimaziele festgeschrieben und es gab auch nicht die klare Aussage, zu hundert Prozent auf Erneuerbare Energien umzustellen. Deshalb ist das neue EKP ein Erfolg.

„Natürlich bringen Veränderungen auch immer Ängste mit sich“

Können Sie dennoch die Kritik nachvollziehen?

Es ist stets leichter auf diejenigen zu zeigen, die Lösungen für den anstehenden Transformationsprozess haben, als eigene Defizite einzugestehen. Natürlich bringen Veränderungen auch immer Ängste mit sich. Doch statt Probleme und Fragen anzugehen, werden sie von den Koalitionspartnern für die Bevölkerung noch verschärft.

Inwieweit sind überhaupt noch Kompromisse möglich?

Daran führt kein Weg vorbei. Wir haben in der Regierung einen Job zu machen. Alle Koalitionspartner sind in der Verantwortung, Probleme zusammen mit der Gesellschaft zu lösen. Kurz gesagt: Die Frage ist, ob Sachsen selbst gestaltet oder gestaltet wird. Denn die Transformationsprozesse, Energiewende, Klimaneutralität kommen so oder so. Gesellschaft und Unternehmen wollen davor nicht beschützt werden. Sie sind viel weiter als Teile der Politik. Deshalb müssen wir ehrlich über die Zukunft sprechen. Dazu gehört übrigens auch ein Aspekt, der noch heute von vielen belächelt wird: Wer meint, die Zukunft gestalten zu können, indem die weibliche Hälfte der Bevölkerung in der Sprache ausgeklammert wird, lebt in vergangenen Zeiten.

Von Andreas Debski