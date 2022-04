Dresden

Ostern kann kommen. Zumindest aus Sicht des Landestourismusverbandes (LTV) Sachsen, der dem Saisonstart entgegenfiebert. Direktor Manfred Böhme sagt, es gäbe viele Lichtblicke, die sächsischen Gastgeber seien hochmotiviert. „Die Sachsen wollen wieder raus, die Sachsen wollen wieder reisen.“ Nach zwei schwierigen Jahren für die Tourismusbranche mit einem Umsatzverlust von sieben Milliarden Euro nehme die Branche nun wieder deutlich Fahrt auf. Gleichzeitig seien die Bedingungen der Branche mit Blick auf den russischen Überfall auf die Ukraine aber weiterhin unsicher.

Vorbuchungen für Sächsische Schweiz und Leipzig

Zum Saisonauftakt herrscht nach langem Lockdown Optimismus in allen Regionen. Einen guten Vorbuchungsstand können bereits die Oberlausitz, die Sächsische Schweiz, das Vogtland, aber auch die Metropole Leipzig vorweisen. Der Wunsch nach Städtereisen ist zurückgekehrt. Dagegen läuft in Dresden und Chemnitz das Geschäft nach Aussagen des Tourismusverbandes verhaltener an.

„Aber man muss schon schauen und sich beeilen, wenn man buchen will, weil in ganz Deutschland das Reisefieber wieder steigt“, warnt Böhme so kurz vor Ostern. Die Seenlandschaften, die Mittelgebirgslagen, die großen Städte – all das sei sehr verdichtet in Sachsen und locke demzufolge auch Gäste aus den anderen Bundesländern. „Wer beispielsweise im Erzgebirge übernachtet, kann auch Kultur in Chemnitz erleben“, so der LTV-Chef. Auch Leipzig profitiere vom Umland. Die Jugendherbergen sind optimistisch, dass ab Anfang April wieder Schulklassen übernachten. Viele Anfragen lassen hoffen. Selbst Tagungen und Kongresse ziehen an. Hier sind Leipzig und Dresden für Mai bis September die klaren Favoriten.

Urlaub im Inland wird teurer

Der General Manager des Dresdner Bilderberg Bellevue Hotel, Sebastian Klink, beispielsweise sagt, der Blick auf die Belegung von Mai bis August sorge für Zuversicht. „Wir rechnen im Schnitt mit einer Auslastung von 70 bis 80 Prozent.“ Gleichzeitig weist er daraufhin, dass die Kosten durch die Energieverteuerung im Vergleich zum Vorjahr um eine Million Euro gestiegen sind. Klink rechnet damit, dass der Trend zu Städtereisen noch bis 2023 anhalten und dann zugunsten der Kongresse und Messen wieder zurückgehen wird.

Preiserhöhungen werden sich in dieser Saison aber wohl nicht vermeiden lassen. „Mindestlohn, Gehaltsentwicklung, Energiepreise, teurere Nahrungsmittel – die Preise werden anziehen“, prophezeit LTV-Chef Böhme. Wichtig sei aber, die Kosten transparent zu machen und den Gästen zu erklären. Die Entwicklung treffe schließlich nicht nur Sachsen, sondern ganz Deutschland und auch andere Länder.

Gäste sind in Sachsen sehr zufrieden

Nach wie vor ist Vieles ungewiss. „Die Lage bleibt volatil“, warnt Böhme. Erhalten aus der Pandemie hat sich, dass Gäste kurzfristiger buchen, aber auch längere Kurzurlaube. Gleichzeitig zeigten die ersten Ergebnisse, dass die Gäste bereit sind, mehr auszugeben, auch mal autark im Wohnmobil oder Caravan zu übernachten und im Inland oder im näheren Ausland zu bleiben. Fernreisen seien derzeit eher weniger gefragt. Auch Gruppenreisen und Reisen mit Freunden stehen laut Böhme wieder hoch in der Gunst.

Rückenwind gibt die Tatsache, dass Sachsen im vergangenen Jahr bei der Gästezufriedenheit weiter zulegen konnte – und zwar quer über alle Regionen hinweg. Die Auswertung von rund 275 000 Bewertungen aus 250 Gästeportalen ergab 86,5 Punkte von 100. Das ist bundesweit Platz 4 (hinter Bayern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein) und im Osten Platz eins vor Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Gepunktet wurde vor allem mit freundlichem und professionellem Service. „Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit zahlen sich aus“, sagt Sebastian Hecht, Abteilungsleiter im Tourismusministerium. Die glücklichsten Gäste seien dabei im Erzgebirge zu finden, so Hecht. Dahinter landen die Sächsische Schweiz und die Oberlausitz.

Branche wirbt intensiv um den Nachwuchs

Gleichzeitig geht die Kampagne für touristische Berufe in eine neue Runde: Unter dem Motto „Tourismustalente für Sachsen“ wird auf zahlreichen Informationskanälen um Nachwuchs geworben. „Für herausragenden Service in der Tourismusbranche bedarf es hoch qualifizierter Fachkräfte, die einem Tourismusberuf mit voller Leidenschaft nachgehen“, sagt Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU). Zwischen 2015 und 2021 war die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge um 50 Prozent gesunken.

Von Roland Herold