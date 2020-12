Sachsens Tourismusministerin: Neugier auf die Fremde wird bleiben

Dresden

Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch ( CDU) rechnet mit einem veränderten Reiseverhalten der Deutschen nach dem Ende der Corona-Krise. „Die Pandemie könnte langfristig zu einem Umdenken im Tourismus führen. Viele Leute haben in diesem Jahr Deutschland als Urlaubsland und damit die Schönheit vor der eigenen Haustür für sich entdeckt und werden das wohl auch in den kommenden Jahren noch tun“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch werde die Neugier auf die Fremde bleiben und das sei auch gut so: „Auch wir in Sachsen wünschen uns ja wieder viele ausländische Touristen.“

Ganzjahrestourismus statt nur Wintersport

Klepsch geht davon aus, dass die Menschen ihren Urlaub künftig bewusster auswählen und vorbereiten. Die Pandemie habe die Verletzbarkeit der ganzen Welt gezeigt. „Der Begriff Nachhaltigkeit mag im Zusammenhang mit dem Tourismus nicht so attraktiv klingen. Doch die Leute machen sich Gedanken, wie und wo sie Urlaub machen wollen.“ Regionen, die bisher stark auf den Wintersport gesetzt haben, brauchten andere Konzepte, weil sie aufgrund des Klimawandels nicht mehr schneesicher sind: „Sie müssen Konzepte für einen Ganzjahrestourismus entwickeln.“

Anzeige

Barbara Klepsch (CDU), Ministerin für Kultur und Tourismus in Sachsen. Quelle: dpa/Robert Michael

Klepsch zufolge wird Sachsen im kommenden Jahr eine Mountain-Bike- Studie vorlegen. Aktiv-, Outdoor- und Ganzjahrestourismus werden für die Profilierung des Freistaates als Reiseziel immer bedeutsamer. In diesem Zusammenhang werde die Weiterentwicklung der Mountainbike-Angebote eine wichtige Rolle spielen.

Nach den Worten von Klepsch sind die Corona-Folgen für den Tourismus drastisch: „Wenn ich mir die Signale aus der Branche anschaue, wird klar, dass viele in eine schwierige Situation geraten. Die Fachverbände gehen davon aus, dass nicht alle es schaffen werden.“ Im Sommer hätten vor allem die ländlichen Regionen von Urlaubern profitiert. „Wir haben nach der ersten Infektionswelle dort Licht am Ende des Tunnels gesehen. In der Oberlausitz, der Sächsischen Schweiz und im Erzgebirge gab es im August und September ein Plus bei den Übernachtungen, zum Teil um bis zu 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Lesen Sie auch: Tourismusbilanz für Dresden und das Elbland besser als erwartet

Keiner weiß, wann es wieder richtig losgeht

„Die Branche sagt, sie brauche zwei oder drei Jahre, um sich von der Pandemie zu erholen. Keiner weiß, wann es wieder richtig losgeht“, betonte die Ministerin. Die Großstädte hätten von der Entwicklung im Sommer nicht profitieren können, vor allem Leipzig und Chemnitz, wo das Veranstaltungs- und Kongressgeschäft zum Erliegen kam. Sie hatten in den Monaten August und September ein Minus bei den Übernachtungen zum Teil bis zu rund 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Dresden habe die Verluste im September bezogen auf den Vorjahresmonat auf 6,8 Prozent verringern können. Im Entwurf der Regierung für den Doppelhaushalt seien insgesamt 27,4 Millionen Euro für Tourismus enthalten. Die regionalen Tourismusverbände bekämen daraus Fördergeld, um Maßnahmen des Tourismusmarketings selbst umzusetzen.

Ohne Corona-Pandemie wäre Sachsen 2021 offizieller Partner der Internationalen Tourismus Börse Berlin (ITB) gewesen, die pandemiebedingt ausschließlich digital stattfindet. Der Auftritt als offizielles Partnerland bei der ITB sei nun ins Jahr 2022 verschoben, sagte Klepsch. Gleichwohl werde Sachsen im kommenden Jahr den erstmals vergebenen Status „Offizielle Kulturdestination“ der ITB einnehmen. Derzeit arbeite man an einem Konzept, wie das Reiseziel Sachsen virtuell erlebbar gemacht werden kann.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Tourismus ist eine Mannschaftsleistung. Gemeinsam mit dem Landestourismusverband, der Tourismus Marketing Gesellschaft und den Akteuren in den Regionen müssen wir bereits jetzt darüber sprechen, wie mögliche Perspektiven für eine Öffnung des Tourismus aussehen.“ Wenn das Infektionsgeschehen Tourismus und Veranstaltungen wieder erlaube, sollten auch innovative, technische Lösungen bei der Kontaktnachverfolgung stärker zur Anwendung kommen.

Grundsätzlich bereitet Klepsch die wachsende Polarisierung in der Gesellschaft Sorge. „Ich wünsche mir, dass die Menschen ihre Herzen wieder füreinander öffnen, sich gegenseitig zuhören und dem anderen zur Seite stehen.“ Die Sachsen sollten daran denken, dass die vor 30 Jahren erworbene Freiheit, die auch zur Reisefreiheit führte, immer wieder verteidigt und neu erkämpft werden muss.

Von dpa/Jörg Schurig