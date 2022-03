Oberwiesenthal

Dichter Nebel, Schneereste, Regen – für viele Hoteliers, Gastwirte und Touristiker ist das Wetter, das sie da am Fichtelberg (Erzgebirgskreis) erwartet wie ein Omen. Nach Monaten der Pandemie, nach langen Schließzeiten, in denen sich dringend benötigtes Fachpersonal anders orientierte, sank die Zahl der Übernachtungen (von 20,7 Millionen 2019 auf 12,3 Millionen 2021) im Freistaat deutlich. Nun droht in niederen Lagen mit dem Klimawandel auch langfristig der Abschied vom Schnee. Die geplagte Branche sucht deshalb Gegenstrategien.

Klepsch: Künftig saisonunabhängig aufstellen

„Schnee ist längst nicht mehr garantiert und wir alle wissen: Wir müssen uns saisonunabhängig aufstellen“, fordert darum Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU). In den vergangenen Jahren habe es bereits einige Male schlechte Bedingungen für den Wintersport gegeben, erinnert sie. Die Präparation von Pisten, die Beschneiung, die Wartung der Aufstiegshilfen, Schneemobile und anderes wurden bereits mit einer Richtlinie gefördert. Ganzjahrestourismus sei aber ein wichtiger Aspekt in der Tourismusstrategie Sachsens.

Jens Benedict (Bürgerbündnis), Bürgermeister von Oberwiesenthal, verweist stolz darauf, dass die Stadt gleich hinter Leipzig und Dresden das beliebteste Tourismusziel in Sachsen ist. „Wir wollen unser Skigebiet modernisieren, aber auch Lösungen für den Ganzjahrestourismus finden“, verspricht er. Dazu gehöre beispielsweise grenzüberschreitender Tourismus mit den tschechischen Nachbarorten. Dafür sollen die Gästeinformationen in beiden Ländern vernetzt werden.

Schneestudie sagt schlechtere Bedingungen voraus

Eine wichtige Grundlage aller Überlegungen ist die Schneeklimatologie-Studie aus dem Jahr 2020. Florian Kerl untersuchte für das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 28 Skigebiete dahingehend, wie sich natürliche Schneedecke und meteorologische Rahmenbedingungen zur Erzeugung von Kunstschnee entwickeln. Denn künftig wird es im Winter weniger Frosttage geben und eher aber weniger regnen als schneien. Künstliches Beschneien wird damit zunehmend unwirtschaftlich.

Wenig Hoffnungen dürfen sich danach die Gebiete Augustusburg, Sebnitz, Rugnitz, Sohland und Oybin machen, die unter 600 Metern Höhe liegen. Durchwachsen sieht es für Waltersdorf, Altenberg, Rechenberg-Bienenmühle, Seiffen, Jöhstadt, Sehmatal, Eibenstock, Markneukirchen und Schöneck aus (zwischen 600 und 800 Metern). Am längsten dagegen wird man wohl in Oberwiesenthal, Johanngeorgenstadt, Carlsfeld und Klingenthal Wintersport betreiben können. Sie liegen über 800 Metern Höhe. Schneesicherheit aber wird es wohl nur noch über 900 Metern Höhe geben.

Wintersportorte schaffen auch Alternativen

Als Ansätze der touristischen Veränderung schweben dem Freistaat beispielsweise die Nutzbarmachung der Aufstiegsanlagen des Skisports auch für Mountainbike- und Wandertourismus vor. Dafür gibt es ebenfalls Unterstützung, eine Netzwerkstelle koordiniert einschlägige Bemühungen.

Für Isa Suplie, CDU-Bürgermeisterin von Schöneck, geht das nicht ohne einen langen Atem. „Ganzjahrestourismus ist wichtig, aber wir werden die kommenden 10 bis 15 Jahre den Wintertourismus noch brauchen“, glaubt sie. Skiwelt und Kammloipe in Schöneck seien derzeit unverzichtbar, um Gäste ins Vogtland locken. Dennoch bilde die Bikewelt eine wichtige Ergänzung für den Ganzjahrestourismus. Künftig soll es auch eine Wanderwelt auf den rund 120 Kilometern Strecke durchs Obere Vogtland geben, zu denen dann auch Spielplätze gehören werden.

Umfangreiche Anreize für Mitarbeiter

Cindy Beck, Direktorin des Ahorn Hotel Oberwiesenthal, glaubt: „Wir werden ein Wintersportort bleiben, aber wir haben auch ein Ganzjahresprogramm.“ Die Monster-Roller oder auch die Seilbahn Fly Line lockten selbst dann in den höchstgelegenen Ort Deutschlands, wenn dort kein Schnee liege. Das Personalproblem in der Branche geht sie vehement an: Um Fachpersonal zu finden, bekommt jede neue Mitarbeiterin und jeder neue Mitarbeiter im Hotel eine Antrittsprämie: „Und das sind nicht nur 200, 300 Euro...“, sagt Beck.

Das tiefer gelegene Eibenstock (zwischen 650 und 800 Metern Höhe) sieht sich ebenfalls gut gerüstet. Stefan Uhlmann vom Touristenzentrum Am Adlerfelsen zählt die Badegärten auf, aber auch die Skiarena, die im Sommer zu Wurzelrudis Erlebniswelt wird. „Ein Arbeitsplatz auf dem Berg schafft fünf Arbeitsplätze im Ort“, sagt er. Für ihn geht Sommertourismus nur gemeinsam m i t Wintertourismus. Anders sei das erforderliche Personal nicht ganzjährig zu halten.

Kunstschnee könne dabei Übergangslösung sein, um eine Schneedecke zu halten. Produkte wie das Granulat Snomax, damit das Wasser schneller und bei höherer Temperatur friert, seien in Deutschland aber verboten, sagt Uhlmann. „Wir benutzen nur Luft und Wasser“, versichert er. 

Für Tilmann Sobek von der Mountainbike-Koordinierungsstelle in Sachsen, die Kommunen berät, ist bei seinem Thema eine konzentrierte Entwicklung und Besucherlenkung notwendig. So konzentriere sich Sachsen auf seine Kammlagen. „Der Freistaat gilt heute schon für Mountainbiker in ganz Deutschland als erste Adresse für das Thema Abenteuer.“ Nun müsse auch Forschung, Entwicklung und Herstellung noch stärker einbezogen werden.

Modell aus Österreich könnte Vorbild sein

Vielleicht kommt die Lösung für die sächsische Tourismus- und Freizeitbranche ja aus Österreich: Markus Redl und Karl Morgenbesser bieten mit der niederösterreichischen Erlebnisarena St. Corona am Wechsel jenseits konventioneller Skigebiete ein Modell an, von dem Sachsen profitieren könnte. Ursprünglich nur für Familien geplant, verwandelt sich das Outdoorparadies von Motorikpark und Sommerrodelbahn im Sommer in ein Familienskiland mit Themenwanderwegen im Winter. Trailstrecken kommen Mountainbikern und Läufern entgegen.

Künftig sollen die Strecken sogar in andere Orte hinein ausgeweitet werden, um einerseits den Sportlern ein größeres Erlebnis zu bieten und andererseits noch mehr Gemeinden zu beteiligen. Die sächsische Tourismusministerin Klepsch hat sich jedenfalls schon mal vor Ort umgetan.

Von Roland Herold