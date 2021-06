Leipzig

Nicht immer ziehen sie so sehr an einem Strang. Und das in diesem Fall sogar unabhängig voneinander: Sowohl die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS) als auch die Landesrektorenkonferenz (LRK) fordern vom Freistaat ein Sonderkontingent an Corona-Impfstoff für Studierende. „Wir dürfen nicht erneut vergessen werden“, mahnt Sabine Giese, Sprecherin der KSS, die die rund 101.000 Studierenden der 14 sächsischen Hochschulen vertritt. Fast gleichlautend fasst Professorin Beate Schücking, Rektorin der Universität Leipzig, einen Appell der 14 Hochschul-Leitungen zusammen: „Wir haben die sächsische Staatsregierung aufgefordert, die Studierenden bei der Vergabe nicht zu vergessen.“

Denn während Kindergärten und Schulen, Handel, Gastronomie, Kultur und Sport wieder weitgehend normal funktionieren, seit die dritte Corona-Welle abgeebbt ist, verharrt die Hochschul-Lehre nach wie vor weitgehend im Online-Betrieb. „Ein viertes rein digitales Semester, in dem die Studierenden keinerlei Austauschformate in Präsenz nutzen können, wäre unzumutbar“, findet Felix Fink, Referent für Hochschulpolitik der KSS und Student der Uni Leipzig. „Die psychische Situation vieler Studierenden ist unglaublich angespannt.“

Impfaktionen für Studierende in Mittweida und Freiberg

Ihre ersten vorsichtigen Öffnungsschritte gehen die Hochschulen aktuell in unterschiedlichem Tempo. Die Technische Uni Dresden beginnt kommende Woche wieder mit abgespeckten Seminaren und Vorlesungen. Etwa ein Achtel der Studierenden dürfen zurück in die Hörsäle. In Leipzig erhalten beispielsweise Musik-Studierende Einzelunterricht, Kunst-Studierende arbeiten in Ateliers und Werkstätten der Hochschulen. Die Westsächsische Hochschule Zwickau unterrichtet ihre Studierenden momentan größtenteils an jeweils drei Tagen pro Woche aus der Ferne und an zwei Tagen vor Ort. An der TU Chemnitz dürfen Seminare mit bis zu zehn negativ-getesteten Teilnehmern stattfinden. An der Uni Halle-Wittenberg in Sachsen-Anhalt sind seit 12. Juni Seminare vor Ort erlaubt, sofern die Lehrinhalte auch online abrufbar sind.

Die Hochschule Mittweida belässt ihre Präsenz-Rate bei sieben Prozent der Lehrveranstaltungen, um kurz vor Semesterende nicht alles umzuplanen, hofft aber im Wintersemester auf eine Ausweitung. Dort waren in einer Impfaktion schon Mitte Mai rund 150 der 6500 Studierenden mit Astrazeneca immunisiert worden. Die TU Bergakademie Freiberg richtet von 5. bis 8. Juli ebenfalls ein temporäres Impfzentrum für Mitarbeiter und Studierende ein. Hier kommt das Biontech-Vakzin zum Einsatz. Bereits eine Woche davor, am 28. Juni, öffnet der Freiberger Campus für genehmigte Präsenzveranstaltungen.

Vor Beginn des Wintersemesters im Oktober möchte die Leipziger Uni-Rektorin Beate Schücking gern allen ihren Studierenden ein Impfangebot machen – „schon, weil wir zum Wintersemester 7000 Erstsemester erwarten, deren Impfstatus wir nicht kennen“. Die Immunisierungsrate sei entscheidend, um ab Herbst „wieder mehr Leben an der Uni zu spüren“. Das sächsische Wissenschaftsministerium signalisiert auf LVZ-Anfrage zwar Verständnis für den Wunsch von Studierenden und Lehrenden. Das für die Impfstoff-Vergabe zuständige Sozialministerium bleibt jedoch vage: „Ob es Sonderaktionen gibt, ist auch von der steten und quantitativ hohen Impfstoff-Lieferung abhängig“, heißt es, verbunden mit dem Hinweis darauf, dass die Priorisierung ohnehin aufgehoben sei. Soll heißen: Solange der Impfstoff knapp ist, werden Studierende wohl keine Extra-Rationen auf Kosten anderer Bevölkerungsgruppen bekommen.

Von Mathias Wöbking