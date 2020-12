Sachsens Sozialministerin Petra Köpping rät dringend von Reisen ab

Dresden

Fast ganz Europa gilt derzeit als Corona-Risikogebiet. Doch ausgerechnet ein paar beliebte Reiseziele der Deutschen fallen nicht darunter: Dazu gehören beispielsweise die Inselprovinz Madeira in Portugal oder auch die kanarischen Inseln. Eine Reise in diese Länder wäre aktuell also keine Reise in ein Risikogebiet – gleichzeitig steht in Sachsen der harte Lockdown vor der Tür, der konkret bedeutet: Menschen müssen weitgehend zuhause bleiben. Ab 22 Uhr darf man nur noch in Notfällen vor die Tür, tagsüber soll man sich nur in einem Umkreis von 15 Kilometern von der eigenen Wohnung wegbewegen.

Kanarische Inseln und Madeira aktuell keine Risikogebiete

Was also tun, wenn man bereits eine Reise in ein solches Nicht-Risikogebiet gebucht hat? Ist das Verlassen des Freistaats mit der neuen Corona-Schutzverordnung explizit verboten?

Wie bei so vielen der aktuell und ab Montag geltenden Corona-Regeln, heißt es auch in diesem Fall, dass die Entscheidung bei jedem Einzelnen selbst liegt. Doch Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) hat eine klare Haltung zum Thema Reisen in der aktuellen Lage: „Man soll zuhause bleiben“, sagte sie am Freitag in einer Pressekonferenz zur neuen Corona-Schutzverordnung. Man habe im Sommer und im Herbst erlebt, wie schnell sich die Karte der Risikogebiete in Europa geändert habe, es könne gut passieren, dass man die Reise in ein Nicht-Risikogebiet antritt und aus einem Risikogebiet zurückkommt. „Man muss also dann auch mit den Folgen leben und insofern kann ich nicht dazu raten, Reisen anzutreten“.

RKI-Präsident rät von Reisen zu Weihnachten ab

Explizit verboten ist das Verlassen des Freistaats jedoch nicht. In der Verordnung, die am Montag, dem 14. Dezember, in Kraft tritt, ist keine Grenzregelung vorgesehen – auch weil das juristisch nur schwer durchsetzbar sei, betonte Köpping. Auch hier appelliert sie an die Bürgerinnen und Bürger. Wer jetzt aus Leipzig nach Sachsen-Anhalt fahre, um dort einzukaufen, schade sich und anderen. Grundsätzlich bitte sie die Menschen im Land, nicht nur zu gucken, was sie alles noch dürften, sondern „zu überlegen, was ist wirklich klug in der Zeit, in der wir leben“.

Zu Reisen innerhalb Deutschlands – zum Beispiel über Weihnachten – äußerte sich das Sozialministerium am Freitag nur uneindeutig. Einerseits gelte auch an den Feiertagen die 15-Kilometer-Regel, andererseits schließe diese Besuche jedoch nicht mit ein. Verwandte und Familie von außerhalb Sachsens können also weiterhin für die Festtage anreisen – allerdings maximal zehn Personen.

Der Appell, auch an Weihnachten keine Reisen anzutreten, kam derweil schon vor einigen Tagen vom Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler: „Wenn viele reisen, gehen ich und fast alle, die sich sehr ernsthaft mit dieser Krankheit befassen, davon aus, dass die Zahlen nach oben gehen werden“, sagte er, „Ich kann alle Mitmenschen nur bitten, dass sie an Weihnachten nicht reisen werden.“

Von Julia Maria Grass