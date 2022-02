Leipzig

Die sächsische Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat die im Freistaat geplante Rückkehr der Grundschulen zum Regelunterricht und weitere Lockerungen ab 7. März begrüßt. Landeschefin Uschi Kruse sagte am Mittwoch: „Das ist vernünftig – vor allem, weil Vieles, was beim eingeschränkten Regelbetrieb in den Grundschulen theoretisch vorgesehen war, praktisch nicht so richtig gut funktioniert hat.“

Auch die Rückkehr zur Schulpflicht an sich sei sinnvoll. Sie gehe allerdings für den Fall, dass das Infektionsgeschehen zu hoch sei, davon aus, dass sich Eltern dann dagegen wehren werden. Dennoch stehe der Staat generell in der Pflicht, ein Bildungsangebot zu unterbreiten. „Insofern ist die Maßnahme alternativlos“, so Kruse weiter.

„Schwierige Gemengelage“

Skeptisch sehe sie, dass es keine Schul- und Kitaschließungen oder -teilschließungen mehr geben soll. „Zum einen sind offene Kitas und Schulen für Kinder sehr wichtig, zum anderen muss man aber auch verhindern, dass das Infektionsgeschehen zumindest bis Ostern ungebremst anwächst.“ Dass die Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen fallen soll, verstehe sie. „Auf der anderen Seite stellt sich da natürlich die Frage: Wie machen wir die Schulen sicher?“, gab die GEW-Chefin zu bedenken. Sie hätte sich gewünscht, dass nach den Winterferien nicht nur eine Woche das Infektionsgeschehen beobachtet würde, sondern auch noch eine zweite.

Auch der Sächsische Lehrerverband spricht von einer ganz schwierigen Gemengelage. Co-Landesvorsitzender Michael Jung sagte: „Auf der einen Seite ist es ganz verständlich: Wenn die Gesellschaft lockert, lockern auch die Schulen. Auf der anderen ist es aber ganz in Ordnung, in der ersten Schulwoche die Tests erst mal beizubehalten.“ Schwer vorhersehbar sei nämlich, was passiere, wenn in Klassen danach Infektionen aufträten. Beispielsweise bedeute das für Schulfahrten, dass dann fünf Tage hintereinander getestet werden müsse. „Wer soll denn so eine hohe Zahl an Tests mitnehmen?“, fragt Jung. Die Bemühungen des Kultusministeriums seien darum lobenswert, aber nicht „durchdacht bis zum Ende“.

„Homeschooling? Nein, danke“

Für den Landesschülerrat betonte dessen stellvertretender Vorsitzender Oliver Sachse, er selbst freue sich auf den Wegfall der Maskenpflicht. „Dennoch sollten wir beachten, dass jetzt nicht voreilig Maßnahmen fallen, damit wir nicht im schlimmsten Falle wieder ins Homeschooling müssen.“ Denn das könne man dann aus der Erfahrung heraus nicht mehr Unterricht oder Bildung nennen. Die Maskenpflicht sei aus seiner Sicht daher noch das geringste Übel der Pandemie. „Stünde die Wahl Homeschooling oder Maskenpflicht, würde ich sagen: Da nehme ich lieber die Maskenpflicht.“

Dass Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) mit seinen Vorschlägen zu weit vorgeprescht ist, glaubt Sachse aber nicht: „Wir werden dann auch irgendwann mal lernen müssen mit dem Virus umzugehen.“ Wichtig sei eben nur eine behutsame Vorgehensweise.

Von Roland Herold