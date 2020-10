Dresden

Schulen ließen vor den Herbstferien schon mal die Spinde von den Schülern ausräumen, Schüler und Eltern wurden zur Anmeldung auf dem sächsischen Bildungsportal LernSax verpflichtet – aufgrund der steigenden Corona-Infektionen wird sich im Freistaat für einen etwaigen Lockdown gerüstet. „Das passiert offenkundig allein präventiv von den Schulen selbst. Vermutlich wollen die Schulen angesichts steigender Infektionszahlen für vorübergehende Quarantänemaßnahmen vorbereitet sein“, erklärt Dirk Reelfs, der Sprecher des sächsischen Kultusministeriums, auf LVZ-Anfrage. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn in einer Klasse ein Corona-Fall festgestellt wird.

Aktuell 2810 Schüler in Quarantäne

In der Woche vor den Herbstferien hatte es an 69 der 1374 öffentlichen Schulen in Sachsen Corona-Fälle gegeben: 32 Lehrer und 61 Schüler sind momentan infiziert. Deshalb mussten 1238 Mädchen und Jungen neu in Quarantäne, hinzu kommen weitere 1572 aus der Woche zuvor, da das Kontaktverbot 14 Tage beträgt. Damit liege der Anteil von infizierten Schülern bei 0,7 Prozent, betont das Kultusministerium: „99,3 Prozent haben uneingeschränkten Zugang zur schulischen Bildung.“ Eine einzige Schule sei wegen Corona vorübergehend geschlossen worden. Regional sind das südliche und östliche Sachsen deutlich stärker als die Region Leipzig betroffen.

Schulbetrieb soll nach Ferien wie gewohnt weitergehen

Bislang gebe es von Seiten der Kultusverwaltung keinerlei Absicht, die Schulen zu schließen, erklärt Reelfs. Im Gegenteil: „Wir streben auch nach den Herbstferien einen Regelbetrieb an.“ Wenn es vereinzelt zu Quarantänemaßnahmen kommen sollte, „dann geschieht dies allein aufgrund der Entscheidungen örtlicher Gesundheitsämter“. Auch eine Halbierung der Klassenstärken in Risikogebieten, wie es jetzt der Deutsche Lehrerverband durch seinen Präsidenten Heinz-Peter Meidinger gefordert hat, lehnt das Kultusministerium ab. „Herr Meidinger ist Lobbyist der Lehrer. Kultusminister müssen hingegen auch Anwälte der Schüler sein“, sagt Ministeriumssprecher Reelfs. Vielmehr werde das Vorgehen der Gesundheitsämter unterstützt, „die im Interesse der Schüler sehr ausgewogene Infektionsschutzmaßnahmen treffen“. Eltern und andere Besucher von Schulen müssen allerdings einen Mundschutz tragen.

Lehrerverband fordert halbierte Klassen in Hotspots

Der Lehrerverband hatte den Ländern und Kommunen einen fahrlässigen Umgang mit den Corona-Regeln für Schulen vorgeworfen. Der Regelbetrieb laufe vielerorts weiter, obwohl in Städten und Regionen immer häufiger der kritische Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten werde, kritisiert Meidinger in der „Rhein-Neckar-Zeitung“. Bei diesem Wert müsste es eigentlich eine Rückkehr zum Wechselbetrieb mit halbierten Klassen geben, verlangt der Lehrerverband.

Kultusminister: Kinder sind nicht Treiber der Pandemie

Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hatte zuletzt gesagt, dass selbst eine erweiterte Maskenpflicht in Sachsen nicht auf die Schulen ausgedehnt werden soll. Auch Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) hatte klargemacht: „Kinder sind nicht Treiber der Pandemie. Das stellt selbst das Robert-Koch-Institut fest.“ Es komme darauf an, so Piwarz weiter, das Vertrauen der Schüler, Lehrer und Eltern in den Schulbetrieb aufrecht zu halten und zu stärken: „Schule braucht Verlässlichkeit und Sicherheit, statt ständige Verunsicherung.“

Neue LernSax-Onlinekurse für Eltern

Um besser durch einen möglichen Lockdown oder andere Quarantänemaßnahmen zu kommen, können sich Eltern seit dieser Woche für die sächsische Bildungsplattform LernSax fit machen lassen, die bislang von mehr als drei Viertel der Schüler genutzt wird. Damit soll sichergestellt werden, dass auch im Fall von Schulschließungen oder Kontaktverboten zu Hause weitergelernt werden kann, erklärt das Kultusministerium. Eine Umfrage des Landeselternrates hatte ergeben, dass sich Eltern mehr Unterstützung beim E-Learning wünschen. Deshalb hat der sächsische Volkshochschulverband eigens einen LernSax-Elternkurs entwickelt. Die Schulung wird zwei Mal wöchentlich angeboten und ist für Eltern kostenlos (Informationen unter: www.online-vhs-sachsen.de/lernsax).

330 Lehrer fehlen wegen Attests

Von einem Notstand wegen fehlender Lehrer, die sich mit einem Attest vom Unterricht befreien ließen, können keine Rede sein, stellt das Kultusministerium zudem klar. Laut einer Erhebung des Landesamtes für Schule und Bildung haben von 33.097 Lehrern nur 668 einen Attest vorgelegt – das sind zwei Prozent der Lehrerschaft. Davon wollen jedoch 338 Lehrkräfte trotz Attest und auf eigenen Wunsch vor die Klassen gehen, so das Ministerium: Damit reduziere sich die Zahl der fehlenden Lehrer auf ein Prozent. „Das ist ein deutliches Bekenntnis der Lehrerinnen und Lehrer, selbst unter Pandemie-Bedingungen ihre Schüler unterrichten zu wollen“, sagte Kultusminister Christian Piwarz.

Von Andreas Debski