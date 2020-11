Leipzig

Die Hoffnung vieler Menschen auch in Sachsen auf ein baldiges Ende des Teil-Lockdowns wird sich angesichts hoher Infektionszahlen wohl zerschlagen. Nach Abstimmungen zwischen den Ländern zeichnete sich am Montag vielmehr eine Verlängerung der Schließungen in Gastronomie, Kultur- und Freizeitbereich um mindestens drei Wochen bis zum 20. Dezember ab. Im Gespräch waren zudem schärfere Kontaktbeschränkungen für private Treffen und womöglich eine erweiterte Maskenpflicht an Schulen. Das ging aus Papieren der unionsgeführten Länder sowie Berlin als Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) hervor. Am Mittwoch gibt es dazu die Video-Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und den Länderchefs.

„Müssen bis März denken“

Sachsens Ministerpäsident Michael Kretschmer ( CDU) trägt die Pläne voll mit und regt darüber hinaus noch eine Verlängerung über das Jahr 2020 an. „Wir wollen erreichen, dass wir jetzt nicht einen Zeitraum von beispielsweise 14 Tagen in den Blick nehmen, sondern wir müssen bis zum März denken“, sagte er. Der Regierungschef verwies gegenüber der LVZ auf die aktuellen Infektionszahlen und machte klar, dass es damit keinen Spielraum gebe. „Von Februar bis Ende Oktober sind 500.000 Menschen in Deutschland an Covid-19 erkrankt. Wir werden allein im November eine ähnlich hohe Zahl von 500.000 erreichen. Das zeigt die Dramatik, die damit verbunden ist.“

Laut Kretschmer gehe es jetzt nicht darum, zu lockern, „sondern dass wir mit den Unternehmen darüber sprechen müssen, welche Unterstützungen sie brauchen, um über die nächsten Wochen und Monate zu kommen“. Der Bund müsse dafür Geld bereitstellen, forderte er. Das betreffe die Gastronomie, die Hotellerie, aber auch den ganzen Bereich der Kultur. „Das ist das Erste und Vordringlichste.“

„Kaum Infektionen in großen Firmen“

Sachsens Regierungschef deutete zudem an, dass am Tag nach der Video-Schalte mit Merkel auch der Freistaat nachsteuern werde. „Wir appellieren schon jetzt an das unternehmerische Umfeld, die Hygienekonzepte bei der Pausengestaltung oder für die Umkleide weiter zu optimieren“, sagte er. Bei den ganz großen Unternehmen und bei den Banken werden laut Kretschmer kaum Infektionen registriert. „Dagegen verzeichnen wir vergleichsweise viele Ansteckungen in kleinen und mittleren Unternehmen, wo man auch freundschaftlich zusammen ist.“ Deshalb sei der Fokus stärker darauf zu lenken. „Dafür braucht es keine gesetzlichen Regelungen, sondern ein gemeinsames Verständnis.“ Der Regierungschef warb für den sächsischen Corona-Kurs. „Wir haben im Freistaat gegengesteuert, wir haben harte Maßnahmen ergriffen“, sagte er. Die Gerichte hätten diese bestätigt. „Hätten wir nicht so entschieden, dann wäre die Situation in den Krankenhäusern nicht angespannt, so wie aktuell, sondern bereits dramatisch.“

Von André Böhmer und Andreas Debski