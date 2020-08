Sachsens Polizei fragte Daten zu Corona-Infizierten ab

Dresden

Zu Beginn der Corona-Pandemie war auch in Sachsen vieles noch unstrukturiert und rechtlich unklar. Wie jetzt bekannt wurde, sammelten einige Polizeidienststellen im Freistaat im März und April pauschal Informationen zu infizierten Personen ein. Das geht aus der Antwort von Innenminister Roland Wöller ( CDU) auf eine parlamentarische Anfrage der Landtagsabgeordneten Kerstin Köditz (Linke) hervor. Die Übermittlung erfolgte auf Drängen der Behörden angeblich zur Gefahrenabwehr, wobei die Betroffenen darüber nicht informiert wurden, so Wöller. Nach seinem Erlass Anfang April, der diese Praxis untersagte, seien die Datensätze aber wieder gelöscht worden.

Konkret geht es einerseits um Informationen zu 114 Corona-Patienten im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die bis Mitte März regelmäßig vom Landratsamt an die Polizeidirektion Dresden übermittelt wurden. Zudem gab es bis 5. April auch Datensendungen desselben Landratsamtes an die Polizeireviere in Sebnitz, Freital-Dippoldiswalde und Pirna. Dabei seien mehrere Tausend Kontaktinformationen zu Corona-Infizierten an die Beamten weitergegeben worden – zum Teil allerdings auch mit Dopplungen.

Roland Wöller (CDU), Innenminister von Sachsen (Archivfoto) Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Aufarbeitung mit Datenschutzbeauftragtem

Weil Bedenken bei den Gesundheitsämtern auftraten, wurde die bis dato nicht eindeutige Rechtsgrundlage am 3. April geklärt. Per Erlass ließ Wöller die Datenübermittlung an die Polizei stoppen und bisher übermittelte Informationen löschen. Warum trotzdem noch bis zum 5. April weiter Infektionsfälle an einzelne Reviere gemeldet wurden, ist unklar. Laut Innenminister sei Sachsens Datenschutzbeauftragter Andreas Schurig im Juni über den Transfer unterrichtet worden. In einer ersten Reaktion habe dieser zumindest keine Sicherheitsverletzung für personenbezogene Daten festgestellt. Das Verfahren soll nun aber noch weiter aufgearbeitet werden.

Kerstin Köditz, Landtagsabgeordnete der sächsischen Linken. (Archivfoto) Quelle: DIE LINKE. Sachsen

Wie Linkenpolitikern Kerstin Köditz am Sonntag mutmaßte, sei Schurig erst informiert worden, nachdem sie dem Innenministerium zu den Fällen Fragen gestellt habe. „Offenbar wurden die Betroffenen immer noch nicht informiert, dass ihre Daten bei der Polizei landeten. Das muss jetzt zügig nachgeholt werden“, so Köditz am Sonntag in einer Stellungnahme.

Am bedenklichsten sei aus ihrer Sicht aber: „Dem Innenministerium war der gesamte Umfang der Übermittlungen zunächst nicht bekannt, man bekam das nach eigenen Angaben erst bei der Beantwortung meiner Kleinen Anfrage mit“, so Köditz. Zudem habe das Innenministerium in einer früheren Auskunft noch behauptet, die Daten seien einfach von den Gesundheitsämtern weitergegeben und nicht explizit von der Polizei angefordert worden.

Von Matthias Puppe