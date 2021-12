Dresden

Die sächsische Polizei leidet unter einem chronischen Personalmangel – und die Einsätze bei den Corona-Protesten verschärfen die Lage noch. Das sagt Hagen Husgen, der Landesvorsitzende der Polizei-Gewerkschaft (GdP), im LVZ-Interview. Der 57-Jährige rechnet mit der Landesregierung ab und erklärt, dass reguläre Polizeiarbeit wie Verkehrskontrollen oder Kriminalitätsprävention kaum noch möglich sei.

Herr Husgen, es gibt immer wieder den Vorwurf, dass die sächsische Polizei nur unzureichend gegen die Corona-Proteste vorgeht. Weshalb wird nicht strenger gegen die sogenannten Spaziergänger vorgegangen?

Wir sind gewohnt, dass man uns vorwirft, entweder zu lasch oder zu gewalttätig gegen Demonstranten vorzugehen. Doch bei den Einsätzen gibt es stets eine Gratwanderung, eine Abwägung der Verhältnismäßigkeit. In diesem Zusammenhang ärgert mich wahnsinnig, dass gerade diejenigen in der sächsischen Politik, die permanent die polizeilichen Befugnisse beschneiden wollen, unsere größten Kritiker sind.

Tatsächlich wurde aber über lange Zeit kaum etwas unternommen, um die Corona-Verordnung durchzusetzen.

Das ist richtig, hing aber mit der Beurteilung der jeweiligen Lage zusammen. Als die sogenannten Spaziergänge begannen, waren nur wenige Menschen beteiligt, darunter auch Eltern mit Kindern. Deshalb wäre ein hartes Vorgehen in den meisten Fällen nicht verhältnismäßig gewesen. Seit Anfang Dezember hat sich die Lage geändert: Es wird immer häufiger und auch strenger dagegen vorgegangen.

Zur Person Hagen Husgen (57) ist seit dem Jahr 2010 der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Sachsen. Er stammt aus Weißwasser (Landkreis Görlitz), lebt bis heute in der Oberlausitz und ist verheiratet. Husgen hat den Dienstgrad eines Ersten Polizei-Hauptkommissars. Der GdP gehören sachsenweit 8100 Mitglieder an.

Inwieweit ist es auch eine Strategie der „Spaziergänger“, Kinder mitzunehmen oder Ältere in den Reihen zu haben?

Einige Eltern sind einfach verantwortungslos: Wer sich in eine Demonstration begibt, bei der es eine latente Gewaltbereitschaft gibt und die Polizei handeln muss, darf man keine Kinder mitnehmen. Wer so etwas absichtlich macht, handelt grob fahrlässig. Wenn Eltern mit ihren Kindern an den Händen Polizeiabsperrungen zu durchbrechen versuchen, hört bei mir jedes Verständnis auf.

In dieser Woche gab es bei Protesten abermals Übergriffe auf Beamtinnen und Beamte. Kann die Polizei die Lage überhaupt noch im Griff haben?

Die Polizei ist bereits über ihre Belastungsgrenze hinaus. Die Zahl der Versammlungen bewegt sich mittlerweile im dreistelligen Bereich, tausende Leute gehen auf die Straße – die Polizei kann die Notfallverordnung gar nicht mehr durchsetzen. Wir können nicht überall sein und alle diese Versammlungen kontrollieren. Deshalb erwarten die Polizistinnen und Polizisten von der sächsischen Politik, dass sich mit der neuen Notfallverordnung ab 10. Januar etwas entscheidend ändert.

Was muss sich Ihrer Meinung ändern?

Die Beschränkung von Versammlungen auf zehn Teilnehmende muss mindestens gelockert werden. Erst dann kann sich die Polizei wieder auf das Wesentliche konzentrieren – auf die Verhinderung von extremistischer Gewalt in solchen Aufzügen. Schließlich gibt es auch eine Menge Menschen, die friedlich demonstrieren. Das können wir nicht alles unterbinden. Die Polizei ist nicht dazu da, gesellschaftliche Probleme zu lösen.

Sie sind ein Sprachrohr für Tausende Polizisten – wie ist die Stimmung unter den Beamtinnen und Beamten?

Die Stimmung ist am Boden. Seit Wochen gibt es neben den normalen Krankenständen zusätzliche Corona-Ausfälle, Extra-Schichten und Überstunden, Polizistinnen und Polizisten werden angepöbelt und angespuckt, mit Pyrotechnik angegriffen. Jeder Einzelne hofft, aus den montäglichen Einsätzen unverletzt herauszukommen. So kann es nicht weitergehen.

Ist die sächsische Polizei überhaupt noch einsatzfähig?

Die Polizei ist zwar noch einsatzfähig – aber es wird immer schwieriger, die Einsatzfähigkeit zu gewährleisten. Das sieht man ja auch daran, dass hunderte Studenten von der Polizeihochschule in den Revieren aushelfen müssen. Hinzu kommt, dass wir aus anderen Bundesländern keine Unterstützung mehr erwarten können, weil es dort die gleichen Probleme gibt. Wir müssen in Sachsen die kritische Lage allein wuppen.

Mit anderen Worten: Die Polizei braucht mehr Personal – doch das fordern Sie seit Jahren.

Was mich am allermeisten ärgert, ist, dass Versprechen nicht eingehalten werden. In der Evaluierung von 2019 hat die Expertenkommission ganz klar gesagt: Es sind mindestens 840 weitere Polizistinnen und Polizisten in Sachsen notwendig, damit wir überhaupt unsere Aufgaben erfüllen können. Und damals war von Corona noch keine Rede! Im November 2021 hat die Evaluierung noch einmal dieses Ergebnis gebracht, obwohl der Arbeitsumfang inzwischen deutlich gestiegen ist – doch niemand in der sächsischen Politik scheint diese Notwendigkeit einsehen zu wollen. Die Verantwortlichen im Freistaat müssen endlich begreifen, dass die Polizei an der Oberkante der Unterlippe arbeitet.

Mal im Ernst, Herr Husgen: Würden Ihnen die 840 zusätzlichen Beamtinnen und Beamten genügen? Ihre Forderungen waren stets höher.

Die 840 würden uns zunächst in den nächsten drei bis vier Jahren weiterhelfen. Doch nicht nur ich, sondern auch die Expertenkommission sieht einen noch höheren Bedarf. Allerdings läuft die Entwicklung aktuell in die entgegengesetzte Richtung: Die Ausbildungskapazitäten sollen heruntergefahren werden – während wir Neueinstellungen dringend brauchen. Genauso gibt es Gedankenspiele, Ausbildungsstandorte zu schließen. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Wir haben in der Polizei zunehmend den Eindruck, dass in der Landesregierung die linke Hand nicht weiß, was die rechte Hand macht, und im Grunde der Finanzminister für die sächsische Sicherheitspolitik zuständig scheint.

Würden Sie sagen, dass es in Sachsen ein Sicherheitsrisiko gibt?

Die Bürger wollen, ganz salopp gesagt, den Wachtmeister an der Ecke sehen. So wird es von der Politik ja immer wieder versprochen, und die Menschen können auch erwarten, dass wir uns kümmern. Doch das Gegenteil ist der Fall: Im Prinzip können wir nur noch reagieren, wenn etwas Schlimmes passiert ist – mehr geht einfach nicht. Auf den Schreibtischen liegen Zehntausende offene Verfahren, weil kaum noch jemand dazu kommt, diese Ermittlungen abzuschließen.

Dieses Problem existiert aber schon seit Längerem, nicht erst seit Corona.

Das stimmt, doch das Versammlungsgeschehen verschärft den sowieso grassierenden Personalmangel enorm. Die Polizei muss immer mehr Aufgaben priorisieren, weil wir einfach nicht genügend Beamtinnen und Beamten haben, um alles abzufangen, was die Menschen eigentlich von uns erwarten dürfen. Konkret heißt das beispielsweise: Schon seit Jahren wird die Verkehrsüberwachung heruntergefahren, derzeit finden praktisch keine Kontrollen mehr statt. Die Prävention von Kriminalität liegt weitgehend brach.

Das heißt, Sie stellen eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Sachsen fest?

Die Politik erwartet sehr viel von der Polizei – aber es soll möglichst wenig kosten. In diesem Sinn ist Corona die beste Ausrede für die Landesregierung. Doch wir müssen, um mal ein Beispiel zu nennen, nicht die Ersten in Deutschland sein, die die Corona-Kredite zurückgezahlt haben. Ich habe es einfach satt, immer wieder zu hören, was alles nicht geht. Das Leben – und auch die allgemeine Kriminalität – geht schließen neben Corona weiter.

Also ist doch alles nur eine Frage des Geldes?

Der Polizei geht es um Wertschätzung – und das bedeutet, sich nicht nur in Phrasen zu äußern oder einen warmen Händedruck zu verteilen, sondern Taten folgen zu lassen. Dazu gehört auch, endlich die bereits im Jahr 2020 vereinbarte amtsangemessene Besoldung umzusetzen. Doch das ist bislang nicht passiert. Stattdessen werden wir immer wieder hingehalten. Genauso muss der Tarifvertrag innerhalb der sächsischen Polizei übernommen werden, andere Bundesländer sind da deutlich weiter.

Von Andreas Debski