Dresden/Moskau

Als Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Juni 2019 die Aufhebung der Russland-Sanktionen forderte, gab es Kritik – auch aus den eigenen Reihen. Allerdings bekam er auch Zuspruch, und nicht nur von der Wirtschaft. Kretschmer war mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Rande des Wirtschaftsforums in St. Petersburg zusammengetroffen und hatte seine Forderung später wiederholt. Zugleich lud er Putin nach Dresden ein – für den Russen vertrautes Terrain. Dort war er vor dem Mauerfall als Offizier des auf die Verfolgung Andersdenkender spezialisierten sowjetischen Geheimdienstes KGB tätig.

Heikler Zeitpunkt für die Reise nach Moskau

Jetzt reist Kretschmer nach Moskau. Am Mittwoch hob die Maschine in Berlin ab. Der Zeitpunkt der Reise ist heikel, denn der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat sich erneut zugespitzt. Und es gibt Spannungen zwischen Prag und Moskau wegen eines Anschlags auf ein Munitionsdepot in Tschechien. Groß ist international auch die Sorge um die Gesundheit des in einem Straflager inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny, der im August nur knapp einen Mordanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok überlebte. Am Mittwochabend war in Nürnberg eine Demonstration für Nawalny geplant.

Da kommt der Besuch Kretschmers den russischen Funktionären mehr als gelegen. Moskaus Staatsmedien zeigten zuletzt gern die Vertreter der AfD als Zeichen dafür, dass es trotz aller Spannungen im deutsch-russischen Verhältnis auch Lichtblicke gebe. Der sächsische Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla hatte im Dezember sogar eine Audienz bei Russlands Außenminister Sergej Lawrow.

Kretschmer reist nach Moskau – im Dienste der kulturellen Beziehungen?

Dass aber ein Mitglied der deutschen Regierungspartei gleich mehrere offizielle Termine absolviert, ist eine Seltenheit in diesen Zeiten. An der Lomonossow-Universität wird der Gast erwartet. Rektor Viktor Sadownitschy ist nicht nur ein enger Vertrauter Putins, sondern auch in der Regierungspartei Geeintes Russland ein ranghoher Funktionär. Putin selbst hatte Rektorenwahlen abschaffen lassen und ernennt nun selbst linientreue Universitätschefs. Dabei beklagen viele Studenten zunehmende Repressionen, Festnahmen bei Demonstrationen und bei politischem Engagement nicht selten auch den Ausschluss vom Studium.

Für Aufsehen sorgte am 14. April eine Polizeirazzia in der Redaktion der Studentenzeitung „Doxa“. Redakteure sind im Hausarrest, weil sie Minderjährige zu politischen Protesten verleitet haben sollen. Russischen Medien zufolge sind inzwischen mehr als 90 Prozent der Rektoren an russischen Universitäten Erfüllungsgehilfen des Kreml.

Im Dienste kultureller Beziehungen?

Regierungschef Kretschmer verteidigt seinen Trip mitten in der Corona-Pandemie als Reise im Dienste der kulturellen Beziehungen. Der 45-Jährige will am Donnerstag die Ausstellung mit dem vielsagenden Titel „Träume von Freiheit“ der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und der Tretjakow-Galerie eröffnen. Die von dem US-Architekten Daniel Libeskind gestaltete Schau gilt als Höhepunkt des laufenden Deutschland-Jahres in Russland, das zum einen wegen der Pandemie, zum anderen aber auch wegen der politischen Spannungen zwischen Moskau und Berlin von den Organisatoren kaum groß beworben wird.

In der öffentlichen Wahrnehmung dürfte sich der Fokus nun darauf richten, welche Termine Kretschmer sonst noch hat. „Die Wiederbelebung eines solchen Gesprächs ist aus meiner Sicht auf allen Ebenen bitter nötig“, sagt er. Dabei gehe es nicht nur um Politik, sondern auch um Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. In freundschaftlichen Beziehungen könnten und müssen auch schwierige Themen besprochen werden.

Dazu zählt nicht zuletzt der Umgang mit Nawalny: „Besonders in schwierigen Zeiten muss man im Dialog bleiben. Gespräche abzubrechen, führt nicht automatisch zu Lösungen“, sagt Kretschmer. Er will nach eigenem Bekunden das Gespräch auch mit Menschen suchen, die der Regierung kritisch gegenüberstehen. Am Tag seiner Ankunft haben Nawalnys Unterstützer im ganzen Land Massenproteste angesetzt. Tausende Festnahmen gab es dabei zuletzt.

Mit seiner Reise will Kretschmer „daran mitwirken, dass Deutschland und Russland einander wieder differenzierter wahrnehmen“. Sachsen wolle als Deutschlands Brücke nach Mittel- und Osteuropa dabei Vorreiter sein. „Russland ist unser natürlicher Verbündeter“, sagt Kretschmer. So, wie man sich im Westen in Richtung USA oder Frankreich orientiere, müsse es die Aufgabe Sachsens sein, sehr stark mit Polen, Tschechien und anderen osteuropäischen Ländern bis hin nach Russland Verständigung und Austausch zu pflegen.

Dulig steht hinter Kretschmers Entscheidung

Rückendeckung bekommt Sachsens Regierungschef von seinem Stellvertreter – Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Kontakte ins Ausland dürften gerade in der Pandemie nicht abreißen, sagt Dulig. „Für Ostdeutschland und speziell für Sachsen hat Russland schon immer einen hohen Stellenwert.“ Dulig will politische Probleme nicht ausblenden, sagt aber auch: „Allein durch die historisch gewachsenen Beziehungen hat Sachsen einen anderen Zugang und eine andere wirtschaftliche Vernetzung mit Russland als westdeutsche Bundesländer.“

Anders äußert sich da der grüne Vize-Ministerpräsident Wolfram Günther: „Russlands Regierung verhält sich nicht als verlässlicher Partner.“ Günther verweist auf zahlreiche Probleme - vom Umgang mit der eigenen Bevölkerung und Oppositionellen bis hin zur Eskalation in der Ukraine. „Miteinander zu reden ist wichtig. Aber bitte mit den richtigen Gesprächspartnerinnen und -partnern und über die richtigen Dinge.“

Von Jörg Schurig und Ulf Mauder/dpa