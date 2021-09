Taucha

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat nach eigenen Aussagen eine Morddrohung erhalten. Er berichtete davon am Freitag bei einem Wahlkampftermin seiner Partei in Taucha: „Auch heute wieder gibt es eine üble Morddrohung gegen mich. Und diesem Papier sind zig Flyer der AfD beigelegt.“

Kretschmer: „Häufiger wüste Beschimpfungen“

Kretschmer sprach davon, dass Beleidigungen und Beschimpfungen für seine Mitarbeiter keine Seltenheit seien: „Wir bekommen leider – und das ist immer ein großer Schreck für die Mitarbeiter, die die Post öffnen – häufiger wüste Beschimpfungen. Es sind aber eben manchmal auch Dinge, bei denen man fassungslos daneben steht.“ Die Kolleginnen, die die aktuelle Morddrohung gesehen hätten, „sind schon extrem betroffen“.

Der CDU-Vorsitzende verwies wiederholt auf die AfD-Flyer im Zusammenhang mit der neusten Drohung: „Es gibt Menschen, die das eins zu eins glauben, die sich nur in so einer Blase bewegen. Was macht das mit denen?“ Wer dieses Material über länger Zeit konsumiere und andere Informationen nicht nutze, „der wird sich verändern.“

Aktionen gegen Ministerpräsidenten

Kretschmer ist in den vergangenen Wochen wieder verstärkt in den Fokus geraten. Die rechtsextremen „Freien Sachsen“ machen gegen ihn mobil und versuchen offizielle Termine zu stören. Bei einer Diskussion in Freiberg kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Protestler, in deren Folge eine Polizistin verletzt wurde. Vor einem geplanten Auftritt im Erzgebirge gab es einen Drohanruf, der sich gegen den Ministerpräsidenten richtete. Die Polizei nahm den Anrufer in Gewahrsam.

Auch die SPD hat vor Kurzem einen Wahlkampftermin mit der sächsischen Sozialministerin Petra Köpping in Limbach-Oberfrohna abgesagt, weil die „Freie Sachsen“ mobilisierten. SPD-Generalsekretär Henning Homann nannte die Absage einen „einmaligen Vorgang“.

Von Kai Kollenberg