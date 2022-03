Dresden

Am sechsten Tages des Krieges, den Russland der Ukraine aufgezwungen hat, findet Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer die Sätze, die viele von ihm früher erwartet hätten. Zum ersten Mal distanziert sich der CDU-Politiker in deutlichen Worten vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. Von genau dem Politiker also, mit dem er sich – wie auch seine Amtsvorgänger – gerne geschmückt hat. Die anberaumte Pressekonferenz zum Thema Ukraine ist fast eine Stunde und viele Journalistenfragen alt, als Kretschmer sagt: „Ich möchte mich mit so jemanden, der so etwas tut, nicht an einen Tisch setzen. Ich wüsste nicht, was ich mit ihm zu besprechen habe.“ Der sächsische Regierungschef ist da bereits sichtlich genervt von den Fragen, die immer wieder aufs Neue an ihn gerichtet werden.

Putin-Gespräch „intensiv“ mit dem Kanzleramt abgestimmt

Seit dem Einmarsch in der Ukraine ist Kretschmer in die Defensive geraten. Wie anderen deutschen Länderchefs wird ihm ein unkritisches Verhältnis zu Putin vorgehalten. Ein erstes Statement gemeinsam mit den stellvertretenden Ministerpräsidenten hatte am Donnerstag nicht zur Entlastung geführt, auch weil Putin oder mögliche Sanktionen darin keine Rolle spielten. In einem Interview mit der „Zeit“ versuchte Kretschmer am Wochenende dann, seine Russland-Politik einzuordnen. Er überraschte darin mit der Aussage, sein Bild vom russischen Präsidenten habe sich bestätigt. Selbstkritisch gab sich Kretschmer nur insofern, dass er davon sprach, Putin habe „uns alle“ getäuscht.

Am Dienstag nun ordnet Kretschmer auf Nachfrage seine Begegnungen mit Putin ein. Es ist ihm anzumerken, dass ihm die Vorwürfe zusetzen: „Diese Diskussion, die ich in den letzten Tage erlebe, macht den Eindruck, als wären das Gespräche gewesen, bei denen ich jemandem nach dem Mund geredet habe.“ Das Gegenteil sei der Fall gewesen. Er habe beim Treffen im vergangenen Jahr die Situation auf der Krim und die Lage des inhaftierten Putin-Kritikers Alexej Nawalny angesprochen. Man habe sich vorher mit dem Bundeskanzleramt „intensiv“ abgestimmt, „und ich habe dem russischen Präsidenten übermittelt, worum mich die Bundeskanzlerin gebeten hat“.

Kretschmer über Putins Zeit in Dresden: „Prägende Jahre“

Es gebe Protokolle über das Gespräch, sagte Kretschmer, als wolle er sich rechtfertigen. Er habe im Interesse der Bundesregierung gehandelt: „Es war richtig, wie wir das gemacht haben.“ Putin habe sich aber „völlig anders“ entwickelt als gedacht.

In einigen Momenten schwingt dennoch Stolz in Kretschmers Worten darüber mit, dass der Freistaat diesen Zugang zur Spitze des russischen Staates hatte. Kretschmer nennt es einen „historischen Zufall“, dass Sachsen diese Gelegenheit habe, nur weil Putin eine „Zeit seines Lebens hier verbracht hat“. Der heutige Präsident lebte Mitte bis Ende der Achtzigerjahre in Dresden, als er für den Auslandsgeheimdienst KGB arbeitete. „Es sind für ihn als Mensch offensichtlich prägende Jahre gewesen“, sagt Kretschmer, „weswegen er überhaupt bereit ist, den Ministerpräsidenten eines so kleinen Landes zum empfangen und mit ihm zu reden.“ Womöglich habe Putin Freude daran, „auch mal wieder Deutsch zu hören oder den sächsischen Dialekt“.

Sachsen hatte Interesse am russischen Einfluss

Sachsen wollte diese Verbindung durchaus nutzen. Kretschmer gibt das freimütig zu. Die Wirtschaftsbeziehungen haben zwar in den vergangenen Jahren durch die Sanktionen gelitten, die nach der Besetzung der Halbinsel Krim durch russische Truppen erlassen wurden. Mittlerweile machen die Ausfuhren nach Russland nur etwas über ein Prozent der sächsischen Exporte aus. Verbindungen in anderen Bereichen – in der Kultur und in der Wissenschaft – gibt es aber nach wie vor.

Die damaligen Gespräche mit Putin seien deswegen richtig gewesen, sagt der Ministerpräsident: „Es gibt Punkte, die auch für uns von Interesse sind. Beispielsweise in Friedenszeiten – ohne Corona – eine gute, leistungsstarke Flugverbindung nach Moskau oder St. Petersburg. Oder den wissenschaftlichen Austausch.“

Warnung vor drittem Weltkrieg

Kretschmer appelliert in seinen Einlassungen zum russischen Verhältnis weiterhin für Augenmaß. Bereits am Montag hatte er deutlich gemacht, dass er die Abkopplung Russlands vom internationalen Bankensystem Swift kritisch sieht. In der Pressekonferenz nennt er Sanktionen in der aktuellen Situation „notwendig“, sagt aber gleichzeitig, dass man sich über „die Art und Weise, über die Wahl der Mittel und vor allem über die Dauer“ streiten müsse: „Wir müssen der ukrainischen Seite beistehen. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch unser Tun so ausrichten, dass dieser Konflikt nicht in einem Weltkrieg endet.“

Auffallend ist, was der sächsische Regierungschef während der Pressekonferenz alles nicht sagt. Den Namen Putin nimmt er beispielsweise nicht in den Mund. Es ist der stellvertretende Ministerpräsident, Umweltminister Wolfram Günther, der die deutlicheren Worte zur Lage in Russland findet. Der Grüne nennt Russland ein „autokratisches Regime“, das gegen Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung kämpft.

Günther: „Eigenverantwortung des Ministerpräsidenten“

Kretschmers Haltung zu Putin und Russland will Günther nicht kommentieren: „Da gibt es eine große Eigenverantwortung des Ministerpräsidenten.“ Man debattiere hingegen über Inhaltliches. Es gebe vieles, was die schwarz-grün-rote Koalition in der Bewertung der Ereignisse in der Ukraine gemeinsam habe – auch wenn man „in einzelnen Sachfragen zu unterschiedlichen Bewertungen“ komme.

Von Kai Kollenberg