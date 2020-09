Dresden

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) hat kein Corona und kann nach einem Tag im Homeoffice ab sofort wieder Termine persönlich wahrnehmen. Bei der gesamten Reisegruppe aus Österreich seien die Tests Covid-19 negativ, teilte ein Ministeriumssprecher am Freitag mit. „Das Gesundheitsamt hat die Quarantäne aufgehoben.“

Dulig und die Wirtschaftsdelegation hatten sich nach der Ankunft am Donnerstagabend nach einer Wien-Reise am Dresdner Flughafen testen lassen und in häusliche Quarantäne begeben. Unter den 27 Mitreisenden waren auch der CDU-Landtagsabgeordnete Lars Rohwer sowie der Geschäftsführer der Sächsischen Wirtschaftsförderung, Thomas Horn.

Der Wirtschaftsminister war seit Sonntag auf Dienstreise in Österreich und dabei auch in Wien. Am Mittwoch hatte das Robert Koch-Institut die österreichische Hauptstadt zum Corona-Risikogebiet erklärt. Nach der sächsischen Corona-Schutzverordnung müssen alle, die in den vergangenen 14 Tagen ein Risikogebiet besucht haben, in Quarantäne, die bei negativem Testergebnis abgekürzt werden kann.

Von RND/dpa