Sachsens Linke gratulieren Ramelow – AfD sieht sich als Volkspartei

Dresden

Die nach den Landtagswahlen in Sachsen gebeutelte sächsische Linke hat den Wahlsieg der Partei in Thüringen als großen Erfolg für Ministerpräsident Bodo Ramelow bezeichnet. In einer ersten Stellungnahme sagte die amtierende sächsische Linkenvorsitzende Antje Feiks, Ramelow habe „in den vergangenen Jahren das Wahlalter gesenkt, eine Fachärztequote zur Erhöhung der Behandlungsqualität eingeführt und den öffentlichen Gesundheitsdienst gestärkt.“

Zudem seien Schulschließungen gestoppt und kleinere Schulen im ländlichen Raum gesichert worden. „Auch ein beitragsfreies Kitajahr wurde eingeführt und damit der erste Schritt hin zu gänzlich kostenfreien Kindertagesstätten getan“, so Feiks weiter. In Thüringen habe die Mitte-Links-Regierung unter Führung Linken „konkrete Verbesserungen für alle Menschen angestoßen, die keinen silbernen Löffel im Mund haben. Das ist der richtige Weg.“, sagte die sächsische Linkenvorsitzende.

Sachsen-AfD: Zeichen für ganz Deutschland

Der sächsische AfD-Generalsekretär Jan Zwerg sieht seine Partei derweil weiter in der Erfolgsspur. „Nun sollte es auch dem letzten Zweifler endgültig klar sein, dass die Alternative für Deutschland eine Volkspartei ist, ohne die künftig keine Politik gemacht werden kann“, so Zwerg. Die Landesverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen würden damit ein Zeichen für ganz Deutschland setzen, von dem auch andere AfD-Landesverbände in ihrer Arbeit profitieren würden.

Die sächsische SPD warnte dagegen vor unklaren Verhältnissen in Erfurt. „Der Erfolg der AfD in Thüringen darf nun nicht zu einer Destabilisierung des Landes führen. Deshalb sind jetzt alle demokratischen Parteien in der Pflicht“, sagte Generalsekretär Henning Homann am Sonntagabend in Dresden.

Grüne: Harter Wahlkampf mit wenig Inhalt

Sachsens Grüne sehen im Abschneiden ihrer Parteifreunde in Thüringen einen Auftrag an alle Demokraten im Land. Es gehe darum, für die Werte des Miteinanders einzustehen, erklärte Landesvorstandssprecherin Christin Melcher am Sonntag in Dresden: „Dieser Wahlkampf war ein harter Wahlkampf, der wenig von Inhalten bestimmt wurde“, sagte die Parteichefin und sprach von einem bitteren Wahlergebnis. „ Die Grünen haben leidenschaftlich für Klimaschutz, Zusammenhalt und mitbestimmende Demokratie gestritten und gekämpft. Leider wurde dieser Einsatz wegen der Polarisierung im Wahlkampf nicht honoriert.“

Der Dresdner Bundestagsabgeordte Torsten Herbst ( FDP) gratulierte den Liberalen in Thüringen um Spitzenkandidat Thomas Kemmerich zu ihrem Wahlerfolg. „Durch einen enorm engagierten Wahlkampf konnte die Thüringer FDP ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Landtagswahl verdoppeln“, so Herbst. Sollte seine Partei im Erfurter Parlament wieder vertreten sein, wäre das ein „großer Erfolg für die Freien Demokraten in Thüringen und macht Mut für zukünftige Wahlen im Osten.“

Von Matthias Puppe / dpa