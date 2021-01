Sachsens Linke fordert kostenlose Corona-Schutzmasken für Bedürftige

Dresden/Leipzig

Kurz vor der Scharfstellung der neuen Corona-Schutzverordnung erneuert die sächsische Linke ihre Kritik am Vorgehen der Staatsregierung. „Die Bürger werden durch die Pflicht zur Anschaffung teurer Schutzmasken spätestens ab Dienstag finanziell deutlich stärker belastet – aber Beihilfen für sozial bedürftige Menschen sind bislang nicht möglich“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion Susanne Schaper der LVZ. „Da wurde mal wieder der zweite Schritt vor dem ersten getan.“ Die Pflicht zum Tragen medizinischer oder FFP2-Masken in Pflegeeinrichtungen, beim Einkauf und im Personennahverkehr dürfe nicht zu Benachteiligungen führen, betonte die Chemnitzerin, die zugleich Landesvorsitzende der Linken ist.

Linke kritisiert Bürokratie und Behäbigkeit

Linken-Vorsitzende Susanne Schaper Quelle: privat

Die FFP2-Masken, deren Nutzer Virologen zufolge deutlich besser geschützt sein sollen als durch den einfachen Mund-Nasen-Schutz, kosten je nach Anbieter und Qualität zwischen einem und 14 Euro. Allerdings sollten sie nur wenige Stunden getragen werden, um den Schutz zu gewährleisten, weshalb gleich mehrere angeschafft werden müssten. „Die Gefahr, dass die Masken aus Kostengründen unsachgemäß verwendet werden, ist sehr groß“, warnte die Linken-Abgeordnete und gestand: „Ich halte nichts von einer FFP2-Maskenpflicht.“

Die Linke fordert zumindest „die unbürokratische Ausgabe kostenloser Filtermasken an sozial Schwächere“, so Schaper. Das Sozialministerium habe rund zehn Millionen Masken an die Städte verteilt. „Wenn der Freistaat nicht so behäbig wäre, könnten die noch vor Dienstag bei den richtigen Leuten im Briefkasten stecken“, so die Linkenchefin.

Hoffnung auf steigende Akzeptanz

Als gutes Beispiel nannte sie die fränkische Stadt Hof nahe der sächsischen Grenze, wo bereits tausende Masken mit der Post an die bedürftigen Haushalte verschickt wurden. Sächsische Städte sollten mit Unterstützung des Freistaates rasch nachziehen, fordert die Linke. „Das würde nicht nur finanzielle Engpässe überbrücken helfen, sondern auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für die beschlossenen Schutzmaßnahmen erhöhen.“ Leugnern und Querdenkern könne damit viel Wind aus den Segeln genommen werden, hofft Schaper.

Auch die Bundesvorsitzende der Linken, Katja Kipping, hatte vor einigen Tagen im Falle einer FFP2-Maskenpflicht finanzielle Hilfen für Hartz-IV-Empfänger gefordert, beispielsweise mittels eines Corona-Zuschlags von mindestens 100 Euro auf alle Sozialleistungen.

Inzwischen gibt es auch private Spender wie den Leipziger Fotografen Martin Neuhof, der spontan beschloss, 50 FFP2-Masken zu verschenken, „weil manche auch das Geld dafür nicht übrig haben“, wie er die Aktion in den sozialen Netzwerken begründete. Die Masken waren im Nu weg, und der Initiator erntete viel positiven Widerhall.

