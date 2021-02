Sachsens Lehrergewerkschaft kritisiert geplante Öffnung von Schulen und Kitas

Leipzig

Der sächsische Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat das Vorpreschen Sachsens bei der Schulöffnung zur nächsten Woche scharf kritisiert. „Es ist schon erstaunlich, dass der Freistaat wieder einmal vor der Bund-Länder-Runde seinen kompletten Plan festlegt und damit grundlos vorprescht. Dabei ist Sachsen noch immer eines der Bundesländer mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz”, so die GEW-Landesvorsitzende Uschi Kruse am Mittwoch. Die GEW hätte sich stattdessen eine bundeseinheitliche Lösung beim Thema Schule und Kitas gewünscht.

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatte bereits am Dienstagnachmittag, gut 24 Stunden vor den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit allen Ministerpräsidenten, die Rückkehr im Freistaat zum Präsenzunterricht in Grundschulen, primären Förderschulen und Kindertagestätten am kommenden Montag angekündigt. Die Klassen und Gruppen sollen allerdings strikt voneinander getrennt werden. Zudem bestehe die Möglichkeit zu freiwilligen Corona-Tests, hieß es.

GEW-Landesvorsitzende Uschi Kruse (Archivfoto) Quelle: dpa

GEW-Vorsitzende verwundert nun einerseits der Zeitpunkt der Erklärungen, anderseits auch die Risikofreudigkeit im Dresdner Ministerium: „Sachsen versucht sich erneut ein Siegertreppchen beim Öffnungswettbewerb zu sichern und verharmlost dabei die Folgen für die Betroffenen. Zudem steht die Gefahr einer dritten Infektionswelle praktisch vor der Tür“, findet Kruse. Die Lehre aus den vergangenen Monaten müsse dagegen sein: „Wer eher öffnet, muss auch deutlich schneller wieder schließen.“

GEW: Regierung sollte auf Appelle der Wissenschaft hören

In einem solchen Fall seien auch die dringend erforderlichen Notdienste und Ausnahmeregelungen für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen nicht mehr aufrechtzuerhalten. „Drückt man die Infektionszahlen über wenige Wochen nachhaltig weiter nach unten, kann man die Einrichtungen länger und kontinuierlicher offen halten. Das wäre ein Gewinn für alle Beteiligten und ist angesichts der Unklarheiten im Hinblick auf Virusmutationen auch dringend erforderlich“, so die GEW-Landesvorsitzende am Mittwoch. Sachsens Landesregierung sollte statt selbst zu appellieren besser „auf die Appelle der Wissenschaft hören. Schulen und Kitas sollten erst wieder bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50 im jeweiligen Landkreis öffnen“, so Kruse.

Die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gehen davon aus, dass viele Grundschüler und Kitakinder am Montag wieder in ihre Einrichtungen zurückkehren werden. Die vom sächsischen Kultusministerium als Schutzmaßnahme angedachte strikte Trennung von Klassen oder Gruppen sei allerdings gerade bei kleineren Kindern angesichts der Personalknappheit in Grundschulen und Kitas nur schwer umsetzbar, so die GEW. „Zudem soll die Öffnung nun ausgerechnet in der Erkältungssaison erfolgen. Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, die bereits in der Notbetreuung und mit dem Fernunterricht eine große Leistung erbringen, fühlen sich verheizt“, warnt Uschi Kruse.

Von Matthias Puppe