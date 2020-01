Rößler verurteilt brutalen Angriff auf Polizisten in Leipzig

Dresden

Der sächsische Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) appellierte an die Abgeordneten des Parlaments, „positive Verantwortung den Menschen und dem Land gegenüber“ wahrzunehmen. Beim traditionellen Neujahrsempfang vor rund 350 Gästen aus Politik, Wirtschaft und dem öffentlichen Leben rief der Landtagspräsident die Sachsen heute zu mehr Zuversicht und Zutrauen in die eigene Stärke auf: „In Deutschland grassieren politische Erzählungen von Abstieg und Niedergang. Weshalb setzen wir nicht der ‚deutschen Nationalkultur des Frustes‘, wie es jüngst Joachim Gauck nannte, eine sächsische Kultur des Mutes und der Zuversicht entgegen?“, so Rößler. „Lassen wir unseren Blick nach vorn nicht von Ängsten oder Nervosität bestimmen. Besinnen wir uns auf unsere Stärken.“

Rößler verurteilt brutalen Angriff auf Polizisten

Der Landtagspräsident ging auch auf die Vorfälle zum Jahreswechsel in Leipzig-Connewitz ein. „In Gedanken bin ich in diesen Tagen bei dem in der Neujahrsnacht in Leipzig schwer verletzten Polizeibeamten und seiner Familie. Ich wünsche ihm eine gute Genesung.“ Den brutalen Angriff verurteile er auf das Schärfste. „Wer Polizisten, Rettungskräfte oder Volksvertreter an ihrer Arbeit hindert, sie attackiert oder gar versucht, ihnen das Leben zu nehmen, wendet sich gegen unseren demokratischen Rechtsstaat.“

Mit Blick auf die neu gebildete Staatsregierung mahnte der Landtagspräsident zu einer nachhaltigen Landespolitik. Ökologie und Ökonomie müssten qualitativ in Einklang gebracht werden, „ohne die eigene Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel zu setzen. Nachhaltige Politik pflegt das finanzpolitische Erbe – die ‚schwarze Null‘ – und ermöglicht trotzdem Zukunftsinvestitionen, pflanzt also ‚neue Bäume‘“, sagte er.

„Radikalen Kehrtwenden entsagen“

Werte, Kultur sowie die Tradition des eigenen Landes gelte es zu schützen. Die Spaltung in der Gesellschaft müsse vermindert werden. Nachhaltige Politik müsse Überforderung vermeiden: „Sie nimmt die Menschen mit, ist an deren Urteil interessiert, stülpt Dinge nicht alternativlos oder alternativ über.“

Wohlstand, Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben erlangt zu haben, berechtige zu „Stolz auf das Erreichte und auf unser wunderbares Land. Wir haben alle gemeinsam Großes geleistet!“

Diverse Sichtweisen als Stärke nutzen

Kontinuität im Wandel zum Wohle des Landes und seiner Menschen „entsagt hysterischen Szenarien und radikalen Kehrtwenden“, so Rößler. Was sich bewährt hat, das bleibt. Wo Veränderungen nötig sind, dort werden sie angepackt.“ Dafür seien Kompromisse nötig, gerade vor dem Hintergrund „der neuen Realität lagerübergreifender Politik“. Reibungen blieben dabei nicht aus, Zugeständnisse seien nötig, so der Landtagspräsident.

„Die Stärke unserer freien Bürgergesellschaft liegt in ihren vielen verschiedenen Sichtweisen sowie in der Fähigkeit, diese – wenn auch oft mühsam – in Einklang zu bringen. Mit diesem Anspruch muss sich auch die neue Koalition auf den Weg machen“, sagte Rößler.

Von Winfried Mahr